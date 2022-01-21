5 bài tập tốt nhất cho chứng đau mỏi cổ

Từ vị trí trung lập, quay đầu từ từ sang trái như thể đang nhìn qua vai.

Lặp lại ở phía bên phải.

Tạm dừng một chút trước khi quay đầu trở lại trung tâm.

Xoay cổ là động tác đơn giản giúp giảm đau cổ hiệu quả. Hình minh họa

Uốn cong về phía trước

Hạ đầu về phía trước ngực và giữ một lúc.

Từ từ di chuyển đầu lên đến vị trí trung tính.

Lặp lại chuyển động vài lần.

Xoay vai

Bắt đầu với đầu và cổ ở vị trí trung lập.

Nhún cả hai vai lên, không cử động đầu hoặc cổ.

Di chuyển vai theo chuyển động tròn, ép chặt hai bả vai vào nhau rồi thả ra để đẩy về phía trước.

Lặp lại động tác theo hướng ngược lại.

Động tác xoay vai

Uốn cong

Mở rộng hai tay thẳng trên đầu và siết chặt hai bàn tay.

Không gập cổ, nghiêng người từ từ về phía bên trái.

Quay trở lại trung tâm, giữ cánh tay trên đầu.

Lặp lại động tác ở phía bên phải.

Ngồi xoắn người

Ngồi trên ghế với tư thế thẳng lưng.

Đặt tay trái lên đầu gối phải và kéo nhẹ để xoay vai sang phải như đang nhìn ra sau ghế.

Từ từ trở lại trung tâm.

Lặp lại động tác vặn người với tay phải trên đầu gối trái.

Máy massage cổ Germany KASJ A1 giúp bạn xóa tan mọi cơn nhức mỏi vùng cổ vai gáy

Máy massage cổ Germany KASJ A1 cài đặt chương trình biến thiên tự động với 4 chế độ massage: thông minh, nhẹ nhàng, năng động, năng động mạnh. Bạn có thể điều chỉnh 15 cường độ hoạt động từ nhẹ đến nặng sao cho phù hợp với tình trạng và sở thích của mình.

Thiết bị sử dụng nhiệt độ ấm giúp tăng cường tuần hoàn máu vùng cổ, vai gáy, tác động đến các tế bào giúp giảm đau nhanh chóng. Bạn có thể điều chỉnh các chế độ và cường độ bằng cách điều khiển trực tiếp trên máy, hoặc dùng thiết bị điều khiển từ xa cầm tay tiện lợi.

Máy massage cổ Germany KASJ A1 có 15 cường độ để bạn tùy chỉnh

Máy massage cổ Germany KASJ A1 ứng dụng công nghệ giọng nói cực thông minh, nhắc nhở trạng thái sử dụng để bạn theo dõi quá trình massage của mình dễ dàng hơn. Chế độ cảm biến nhiệt của máy sẽ tự động khởi động khi tiếp xúc với da và tự động tắt sau 120 giây không hoạt động, giúp bạn tiết kiệm năng lượng tối đa.

Kiểu dáng hình chữ U của thiết bị sẽ ôm sát cổ nhưng vẫn rất thoải mái khi bạn sử dụng. Sản phẩm có 3 màu để bạn lựa chọn. 2 điện cực của máy được làm bằng thép không gỉ và toàn bộ máy được làm bằng ABS, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của RoHS để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Thiết bị có kiểu dáng hình chữ U ôm sát cổ

Máy massage cổ Germany KASJ A1 đang được bán tại hệ thống Siêu Thị Y Tế trên toàn quốc. Mua ngay để tạm biệt chứng đau mỏi cổ và tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt vời sau những giờ làm việc mệt mỏi. Sản phẩm rất thích hợp dùng làm quà tặng cho người thân trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp đến.