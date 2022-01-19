9 loại thực phẩm giúp làm dịu nhanh các triệu chứng khi mắc Covid-19

Theo TS. Julie Miller Jones - Giáo sư danh dự về dinh dưỡng tại Đại học St Catherine (bang Minnesota, Hoa Kỳ) trên Sức khỏe và Đời sống cho biết: Súp gà là món ăn bổ dưỡng dành cho người ốm để nhanh hồi phục. Loại thực phẩm này tốt hơn hẳn các loại đồ ăn khác chế biến từ gà, bởi tác dụng làm tăng lưu lượng chất nhầy và loại bỏ virus.

"Có thể là do một loại axit amin nhất định, được gọi là cysteine có trong súp gà ảnh hưởng đến dòng chảy của chất nhầy, đặc biệt có trong các phiên bản tự làm" TS. Jones cho biết.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, loại củ giàu tinh bột này có thể giúp điều chỉnh sự cân bằng chất lỏng, nhờ vào lượng kali lớn của chúng. Cân bằng chất lỏng là điều rất quan trọng khi bạn đang chiến đấu với Covid-19, vì đây là một căn bệnh về đường hô hấp và tình trạng mất nước có thể làm đặc dịch tiết đường hô hấp, khiến chúng khó đào thải khỏi phổi.

Nước dừa

Khi bạn bị tiêu chảy, cơ thể thải ra rất nhiều chất điện giải cần được thay thế để bạn có thể chữa lành và không cảm thấy yếu ớt. Thông thường, khi bị mất chất điện giải mọi người thường tìm đến đồ uống thể thao để nhanh chóng bổ sung cho cơ thể, nhưng thực tế, nước là cách tuyệt vời hơn để cung cấp nước bằng các chất điện giải tự nhiên và không có đường. Để tránh tiêu thụ thêm đường, có thể cản trở khả năng miễn dịch, hãy chọn nước dừa không đường.

Yến mạch, bỏng ngô và các loại ngũ cốc nguyên hạt khác

Covid-19 gây ra chứng viêm trong cơ thể giống như bất kỳ loại virus nào. Vì vậy, khi bị nhiễm Covid-19, nên ăn tăng cường các loại thực phẩm có đặc tính kháng viêm như ngũ cốc nguyên hạt, cụ thể là: Yến mạch, bỏng ngô, gạo lứt, bánh mỳ nguyên cám,...

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Ăn nhiều trái cây và rau

Ăn các sản phẩm giàu vitamin tự nhiên rất quan trọng đối với sức khỏe bất kể bạn đã tiếp xúc với loại SARS-CoV-2 hay chưa. Những thực phẩm chống viêm này có những lợi ích to lớn trong việc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Chế độ ăn uống dựa trên thực vật không chỉ giảm nguy cơ phát triển Covid-19 mà còn giảm mức độ nghiêm trọng của triệu chứng đối với những người đã nhiễm virus.

Có thể thử thêm những lựa chọn khác, như dưa hấu, dâu tây, dưa chuột và rau diếp, chúng có thể tốt cho cơ thể nhờ hàm lượng nước cao và các vitamin cần thiết.

Thức ăn mềm như nước sốt táo và sinh tố

Đau bụng là một trong những triệu chứng, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn thực phẩm chống viêm ở dạng dễ tiêu hóa, chẳng hạn như nước sốt táo hoặc sinh tố. Bạn cũng nên cân nhắc thêm một số loại trái cây và rau củ giàu vitamin K như bông cải xanh, cải xoăn, rau bó xôi, rau diếp cá và cải thìa đều có tác dụng chống viêm.

Cá béo

Cá là nguồn cung cấp dồi dào các chất béo omega-3 bao gồm các loại cá béo như cá hồi, cá tuyết và cá mòi có thể giúp giảm viêm nhiễm do Covid-19, theo một đánh giá nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nhiễm trùng & Hóa trị.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các axit béo omega-3 có thể giúp giảm thiểu chứng viêm và có thể có tác dụng kháng virus.

Trà mật ong ấm

Giống như súp gà, trà ấm có thể giúp phá vỡ chất nhầy và làm cho nó bị đẩy ra khỏi cơ thể, đồng thời mang theo một ít virus. Thay vì đường, hãy thêm mật ong vào trà. Một cốc trà ấm với mật ong trước khi đi ngủ có thể cải thiện giấc ngủ và giúp cải thiện phản ứng miễn dịch.

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Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là một nguồn cung cấp protein dồi dào. Trung bình 1 cốc sữa chua Hy Lạp cung cấp một lượng lớn protein - lên tới 14g. Đây cũng là một loại thực phẩm lên men, nó có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng hoặc thời gian điều trị của đợt Covid-19.

Lý do là vì các nhà nghiên cứu cho rằng thực phẩm lên men và men vi sinh có thể cung cấp vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, có tác động trực tiếp đến khả năng miễn dịch cũng như chức năng phổi.