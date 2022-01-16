Chuyên gia cảnh báo: Những thói quen ăn uống sai lầm dễ bị nhiễm Covid-19

Theo Sức khỏe và Đời sống, lẩu là món ăn rất hấp dẫn và phù hợp với thời tiết mùa đông lạnh giá, nhất là trong dịp Tết lẩu lại càng được nhiều người lựa chọn hơn bởi hương vị thơm ngon và dễ chế biến.

Chính thói quen dùng đôi đũa của mình nhúng vào nồi lẩu chung sẽ là nguy cơ khiến bạn bị nhiễm Covid-19 nhanh hơn.

Tuy nhiên, khi ăn lẩu, mọi người thường dùng chính đôi đũa của mình nhúng vào nồi lẩu chung để gắp thức ăn trong nồi lẩu vào bát rồi từ đó đưa lên miệng ăn.

Hình: Internet

Không dùng chung một bát nước mắm, gia vị chấm

Từ trước tới nay, trong mâm cơm của người Việt, vẫn có thói quen dùng chung một bát nước mắm hoặc gia vị chấm. Nhất là trong các mâm cỗ hay tiệc cưới hỏi, ma chay, bát nước chấm cũng vẫn được dùng chung cho cả mâm cơm 6 người ngồi ăn. Vì bát nước mắm và gia vị được dùng chung trong mâm cơm nên mọi người cũng thường có thói quen dùng đũa của mình để cùng chấm vào.

Thói quen dùng chung bát nước mắm hay đồ muối chấm như vậy sẽ là nguy cơ khiến bạn bị nhiễm Covid-19. Vì vậy, để tránh bị lây nhiễm, mỗi người cần có bát nước chấm hay đĩa muối riêng để dùng tùy theo sở thích và bảo đảm an toàn sức khỏe.

Không dùng đũa của mình gắp thức ăn mời người khác

Nhiều người vẫn hay giao tiếp khi ăn tiệc hoặc để tỏ lòng hiếu khách khi có khách tới nhà ăn cơm bằng cách gắp thức ăn cho người khác.

Cũng có nhiều khi gia đình ăn cơm không có khách nhưng vẫn giữ thói quen tiếp thức ăn cho người lớn tuổi hoặc dùng đũa của mình đảo đi đảo lại thức ăn trong đĩa thức ăn chung. Một số người gắp thức ăn cho thẳng vào miệng chứ không cho thức ăn vào bát rồi mới đưa lên miệng ăn.

Những hành động này cũng sẽ là nguy cơ khiến bạn bị nhiễm Covid-19. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, trên bàn ăn cần có thìa, muỗng hay đôi đũa để dùng chung. Mỗi người có thể tiếp thức ăn cho người khác hoặc lấy thức ăn cho mình bằng đôi đũa hay thìa dùng chung.

Hình: Internet

Không nhai cơm, mớm cơm đút cho trẻ

Khi đút cháo, bột cho trẻ, nhiều người vẫn hay cho vào miệng của mình để cho thìa cháo, bột gọn hơn, rồi mới cho vào miệng trẻ. Hay như thói quen con ăn cơm nhai bởi cho rằng, trẻ ăn cơm sớm sẽ cứng cáp hơn.

Tuy nhiên, thực tế là "Bệnh từ miệng vào", vì vậy, cần thay đổi một số thói quen ăn uống để ngăn chặn nguy cơ không đưa virus xâm nhập vào cơ thể, đồng thời làm lây nhiễm virus từ người bị bệnh sang người lành.