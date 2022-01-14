Tập thể dục mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, chẳng hạn như cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức khỏe tâm thần và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý. Những người bị hen suyễn cũng có thể nhận thấy những lợi ích sức khỏe cụ thể khác, bao gồm:

- Cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch, làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp có thể gây ra các triệu chứng hen suyễn.

- Cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng, có thể làm giảm các triệu chứng hen suyễn.

Mẹo tập thể dục khi bị hen suyễn

Những người bị hen suyễn mới tập thể dục nên tránh các hoạt động cường độ cao, ít nhất là cho đến khi họ hình thành sức bền. Chạy, chạy bộ hoặc đá bóng có thể là quá sức đối với người bị hen suyễn nếu họ không quen với việc tập thể dục.

Tốt nhất là tránh tập thể dục trong môi trường khô, lạnh. Các loại hình thể dục liên quan đến thời tiết lạnh, chẳng hạn như khúc côn cầu trên băng, trượt tuyết và các môn thể thao mùa đông khác, có nhiều khả năng làm bùng phát bệnh hen suyễn.

Người bị hen suyễn không nên tập thể dục trong môi trường khô và lạnh

Nếu số lượng phấn hoa trong không khí cao, tốt hơn là nên tập thể dục trong nhà để giảm nguy cơ bùng phát bệnh hen suyễn.

Chú ý đến cơ thể trong quá trình tập luyện cũng rất quan trọng. Nếu một hình thức tập thể dục cụ thể gây bùng phát bệnh, bạn nên ngừng hoạt động đó cho đến khi các triệu chứng được kiểm soát.

Các bước khác để tránh cơn hen suyễn khi tập thể dục bao gồm:

- Khởi động trước khi tập thể dục và hạ nhiệt sau đó.

- Điều quan trọng là tránh đẩy quá mạnh trong khi tập thể dục. Một người mới bắt đầu nên đi bộ thay vì chạy để tránh làm căng phổi. Bằng cách tăng dần mức độ tập thể dục, bạn có thể giảm thiểu khả năng kích hoạt cơn hen do tập thể dục.

- Cuối cùng, bạn phải luôn mang theo bình xịt bên mình. Nếu các triệu chứng xảy ra trong khi tập thể dục, điều cần thiết là dừng lại và sử dụng ống hít để ngăn các triệu chứng tiến triển.

Có phương pháp nào an toàn để hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn không?

Máy xông khí dung được xem là phương pháp an toàn và hiệu quả để hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn và các bệnh về đường hô hấp. Một số thương hiệu máy xông khí dung hàng đầu hiện nay có thể kể đến: Wellmed, Philips, Owgels,… Bạn có thể tham khảo Top 3 máy xông khí dung được ưa chuộng nhất thị trường năm 2021 dưới đây để cân nhắc lựa chọn phương pháp này trong việc hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn hiệu quả. Sản phẩm đang được bán tại hệ thống cửa hàng Máy Tạo Oxy trên toàn quốc.

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