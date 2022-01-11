Bác sĩ cảnh báo: “Túi thuốc F0” phải được sử dụng đúng cách để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa (TP. Hà Nội) chia sẻ, việc người bệnh tự ý sử dụng thuốc không đúng với chỉ định của bác sĩ sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Điều này rất nguy hiểm đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Được biết, hiện nay, Sở Y tế Hà Nội đã chuẩn bị 18.875 túi thuốc C và đã cấp phát 12.000 "Túi thuốc F0" về cho các đơn vị để chuyển đến cho các F0 đang điều trị tại nhà. Túi thuốc này bao gồm 3 gói A, B, C và được hướng dẫn sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Theo đó, gói thuốc A là những loại thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng.

Hình: Inernet

Gói thuốc B bao gồm các loại thuốc kháng viêm và thuốc chống đông. Đây là những loại thuốc đặc trị, sử dụng phải có ý kiến chỉ định của bác sĩ. Các đơn vị tự chủ động cấp phát gói thuốc này cho bệnh nhân.

Còn gói thuốc C có thuốc kháng virus Molnupiravir. Quy trình cấp phát thuốc Molnupiravir gồm 4 bước. Sở Y tế lưu ý, trong trường hợp bệnh nhân không dùng hết thuốc hoặc ngừng thuốc vì bất cứ lý do gì thì trả lại thuốc kèm theo "Phiếu xác nhận trả thuốc", ghi rõ số lượng thuốc còn lại và ký tên vào phiếu.

Theo ông Tuấn, thuốc kháng virus (gói thuốc C) được quản lý chặt chẽ và số lượng có hạn nên ban đầu chỉ ưu tiên sử dụng cho những trường hợp bệnh nhân cao tuổi, bệnh nền để phù hợp với số lượng cũng như đảm bảo việc quản lý thuốc.

Còn với những nhóm đối tượng như người trẻ, có sức khỏe tốt, không có triệu chứng khi mắc COVID-19, hoặc đã tiêm chủng hai liều vaccine phòng COVID-19… không thuộc đối tượng được cấp phát gói thuốc C mà chỉ được cấp phát các thực phẩm chức năng để hỗ trợ, nâng cao thể trạng.

Như vậy, người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc không đúng chỉ định để tránh dẫn đến tình trạng kháng thuốc và gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

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