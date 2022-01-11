5 sai lầm khiến bạn mãi chẳng thể giảm cân thành công

Theo Vietnamnet, có vẻ ngược đời, nhưng bạn nên ngừng mua các loại thực phẩm có ít chất béo hoặc không có chất béo. Bởi thực tế, những loại thực phẩm này chỉ giúp bạn giảm bớt một ít calorie, trong khi đó, một số loại thay thế chất béo vô hại bằng các loại carb hấp thu nhanh dẫn tới lượng đường bổ sung quá nhiều, sau đó làm bùng phát cơn đói và khiến bạn muốn ăn nhiều hơn.

Tập thể dục là một thói quen tốt, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể và bạn nên duy trì lâu dài. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn cần tập mỗi ngày hay tập thật nặng để giảm cân nhanh chóng. Vì cơ thể cần thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi.

Theo chuyên gia thể hình và dinh dưỡng Jay Cardiello, vận động quá mức có thể khiến bạn dễ gặp chấn thương, ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của bạn. HLV này đề nghị bạn nên tập cách ngày sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

Hình: Internet

Ngủ quá ít hoặc quá nhiều

Theo các nhà nghiên cứu, những người ăn kiêng và có thói quen ngủ 5 tiếng hoặc ít hơn sẽ tích tụ lượng mỡ bụng nhiều gấp 2,5 lần. Điều tương tự cũng xảy ra với những người ngủ hơn 8 tiếng mỗi ngày. Vì thế, ngủ trung bình từ 6-7 giờ mỗi đêm là giải pháp tối ưu để kiểm soát cân nặng.

Bỏ bữa

Trong một cuộc khảo sát của Hội đồng Kiểm soát Calorie Mỹ, 17% người Mỹ thừa nhận đã bỏ bữa để giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, bỏ bữa làm tăng tỷ lệ béo phì của bạn, đặc biệt là khi bạn không ăn sáng.

Một nghiên cứu từ tạp chí Dịch tễ học Mỹ cho thấy những người bỏ bữa sáng có nguy cơ béo phì cao gấp 4,5 lần. Bởi thói quen bỏ bữa làm chậm quá trình trao đổi chất và tăng cảm giác đói. Điều đó khiến cơ thể bạn ở chế độ tích trữ chất béo và làm tăng nguy cơ bạn ăn quá nhiều vào bữa tiếp theo.

Ăn quá nhanh

Phải mất 20 phút để dạ dày báo cho não biết rằng bạn đã ăn đủ lượng thực phẩm cần thiết cho cơ thể. Một nghiên cứu trên tạp chí Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ cho thấy những người ăn chậm sẽ tiêu thụ ít hơn 66 calorie mỗi bữa so với những người ăn nhanh.

Hình: Internet

Điều đó cũng có nghĩa, nếu bạn có thể cắt bớt 66 calorie mỗi bữa, bạn có thể giảm tới 9 kg trong một năm.