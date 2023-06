9 mẹo hay giúp chế biến đồ nướng vừa ngon miệng vừa không gây hại cho sức khỏe

Dù được chế biến bằng bất cứ cách nào (bằng lửa, than, hay lò nướng) thì các thực phẩm nướng cũng đều không tốt cho sức khỏe. Bởi nếu nướng đồ ăn trên than ở nhiệt độ 500-600 độ C, mỡ chảy xuống than sẽ hình thành các phân tử hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), (PAH) là những chất gây ra căn bệnh ung thư.

Còn nếu nướng thực phẩm bằng lò nướng ở nhiệt độ 80-100 độ C, chất creatine trong thịt cá sẽ trở thành amin thơm dị vòng (HCA). Chất này khi vào tới gan sẽ biến thành chất độc, sau đó đi xuống ruột, tạo ra căn bệnh ung thư đại tràng.