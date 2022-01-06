9 mẹo hay giúp chế biến đồ nướng vừa ngon miệng vừa không gây hại cho sức khỏe

Còn nếu nướng thực phẩm bằng lò nướng ở nhiệt độ 80-100 độ C, chất creatine trong thịt cá sẽ trở thành amin thơm dị vòng (HCA). Chất này khi vào tới gan sẽ biến thành chất độc, sau đó đi xuống ruột, tạo ra căn bệnh ung thư đại tràng.

Dù được chế biến bằng bất cứ cách nào (bằng lửa, than, hay lò nướng) thì các thực phẩm nướng cũng đều không tốt cho sức khỏe . Bởi nếu nướng đồ ăn trên than ở nhiệt độ 500-600 độ C, mỡ chảy xuống than sẽ hình thành các phân tử hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), (PAH) là những chất gây ra căn bệnh ung thư .

ThS.BS Nguyễn Văn Tiến - Trung tâm Giáo dục Truyền thông, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ trên một số trang thông tin, muốn hạn chế độc hại của món nướng, có thể áp dụng cách chế biến như sau:

Mặc dù ít nguy hại hơn than và lò nướng, nhưng khi nướng thực phẩm trên bếp, thực phẩm cũng sẽ sản sinh ra chất AGE. Khi chất AGE đi vào tế bào, mạch máu, các mô sẽ làm tổn thương tổ chức mô lành. Nếu AGE di chuyển lên não sẽ gây tổn thương thần kinh, khiến da nhăn nheo, thúc đẩy quá trình lão hóa nhanh hơn so với tuổi.

- Dùng thịt nạc, loại bỏ mỡ, bỏ da (đối với gia cầm): Để hạn chế tối đa lượng mỡ rơi xuống ngọn lửa khi nướng (sinh ra PAH), bạn nên hạn chế dùng thịt có nhiều mỡ như sườn, xúc xích, lạp sườn (cũng là thực phẩm chứa béo no không tốt cho sức khoẻ) hoặc không nên sử dụng các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, lạp sườn vì chứa nitrosamine, là chất có thể gây ung thư.

- Tẩm ướp thịt trước khi nướng với hỗn hợp nước rau quả: Bạn có thể sử dụng hỗn hợp nước cam (chanh, quýt), gừng, ớt, giấm… vì có chất chống ôxy hoá để tẩm ướp thực phẩm trước khi nướng. Ngoài tác dụng tăng hương vị cho món ăn, hỗn hợp nước rau củ còn làm tăng tính an toàn cho các món nướng. Bởi lớp dịch lỏng của nước sốt bao phủ thực phẩm sẽ làm giảm lượng mỡ chảy xuống, do đó hạn chế phát sinh các chất độc. Nước sốt càng đặc càng có hiệu quả cao.

- Làm thực phẩm ráo nước (hoặc bất kỳ chất dịch nào) trước khi nướng: Bạn có thể bọc cá trong giấy nhôm rồi nướng để giữ thực phẩm được ẩm, ngăn ngừa tích tụ chất độc hại từ khói. Ngoài ra bạn có thể thêm một ít rau thơm, tỏi, vài lát chanh, ít rượu trắng cho thơm ngon.

- Nướng ở nhiệt độ thấp hoặc vừa phải để hạn chế khói.

- Thường xuyên đảo qua đảo lại các món nướng để giúp thịt chín đều, tránh cháy sém một phía.

- Hạn chế thời gian nướng bằng cách thái thực phẩm nhỏ và mỏng.

- Khi ăn món nướng bạn phải loại bỏ hết những phần bị cháy sém vì đó là nơi chứa nhiều chất độc nhất.

- Chất lượng của vỉ nướng cũng đóng vai trò quan trọng, vì thế bạn nên chọn những loại vỉ nướng làm bằng gốm chịu nhiệt cao và thép không gỉ. Tuyệt đối không nên dùng loại vỉ nhôm vì sự phản ứng giữa axit và nhôm khi nướng sẽ tạo ra những chất độc hại cho cơ thể.

- Bạn cũng có thể dùng nướng xiên xen kẽ với miếng thịt nhỏ và nhiều miếng lớn rau quả (ớt ngọt, hành tây, cà tím, bí đỏ, thơm…) vừa làm hương vị thêm ngon, đỡ ngán mà lại an toàn.