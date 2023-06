Theo TS.BS Trần Quốc Cường - giảng viên bộ môn dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ trên Tuổi trẻ, các món ăn sau khi nấu chín có thể để được ở nhiệt độ bên ngoài trong vòng 2 giờ đồng hồ. Và sau thời gian này, các vi khuẩn có hại có thể phát triển nhanh về số lượng cũng như sinh ra các độc tố nguy hiểm gây ngộ độc.

Do đó nếu thực phẩm nấu chín không được sử dụng ngay, cần phải bảo quản ở nhiệt độ dưới 5 độ C hoặc trên 60 độ C.