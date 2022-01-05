Do đó nếu thực phẩm nấu chín không được sử dụng ngay, cần phải bảo quản ở nhiệt độ dưới 5 độ C hoặc trên 60 độ C.

Theo TS.BS Trần Quốc Cường - giảng viên bộ môn dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ trên Tuổi trẻ, các món ăn sau khi nấu chín có thể để được ở nhiệt độ bên ngoài trong vòng 2 giờ đồng hồ. Và sau thời gian này, các vi khuẩn có hại có thể phát triển nhanh về số lượng cũng như sinh ra các độc tố nguy hiểm gây ngộ độc.

Do đó để tránh bị ngộ độc thực phẩm, bác sĩ khuyên mọi người không nên để thức ăn ở nhiệt độ bên ngoài quá 2 giờ và cần đun nóng lại ít nhất trong 5 phút trước khi dùng; Đặc biệt không nên sử dụng lại các món ăn để dành trong tủ lạnh quá 1-2 ngày.

Trong trường hợp bảo quản dưới 5 độ C, tức là bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, thì thời gian bảo quản cũng không quá 1-2 ngày. Sau thời gian này, thức ăn sẽ bị hỏng và gây ngộ độc.

Còn Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương - trưởng Khoa nội soi, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - cho biết có 7 nhóm thực phẩm dễ gây ngộ độc khi để qua đêm, gồm:

Rau xanh

Rau xanh không nên để qua đêm bởi nếu để qua đêm rau sẽ mất hết vitamin. Tốt nhất, bạn chỉ để rau trong vòng 4 giờ, nếu để lâu, các loại vi khuẩn sẽ phân hủy trong rau, biến các chất nitrit có trong rau thành chất lipit không tốt cho sức khỏe. Kể cả khi bạn bảo quản trong tủ lạnh vẫn có khả năng gây ung thư.

Trứng

Tất cả các loại trứng đã chế biến, đặc biệt là trứng lòng đào, không nên để lâu, bởi các chất béo và chất đạm có trong trứng sẽ rất dễ bị biến tính gây ngộ độc cho cơ thể.

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Nước trà xanh

Là loại thức uống rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu nước trà xanh để qua đêm thì những loại vitamin C chống oxy hóa trong sẽ bị phân hủy, đồng thời xuất hiện một số vi khuẩn, vi nấm gây hại cho sức khỏe.

Các loại nấm nấu chín

Nấm nấu chín để qua đêm không những không còn chất dinh dưỡng, mà chất nitrit có trong nấm sẽ bị phân hủy thành độc tố, nếu sử dụng sẽ gây hại cho cơ thể.

Các món gỏi, nộm

Do không được nấu chín nên những loại thức ăn từ gỏi, nộm dễ xuất hiện các độc tố lạ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vì thế tốt nhất bạn nên ăn ngay sau khi chế biến và không nên để lại qua đêm, cho dù đã được bảo quản bằng tủ lạnh.

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Cá và hải sản các loại

Lý do cá và các loại hải sản không nên để qua đêm bởi loại thức ăn này chứa nhiều chất đạm lạ, những chất này sẽ bị biến đổi theo thời gian gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Các loại canh

Trong các loại canh thường có chứa thêm các loại gia vị làm tăng độ ngon như mắm, muối, bột ngọt…những chất này gây ra phản ứng hóa học khiến cơ thể bị ngộ độc, lâu dài sẽ phá hủy tủy xương, thiếu máu, suy thận, suy gan, thậm chí ung thư…Vì thế, cho dù thích đến mấy, bạn cũng không nên để lại canh qua đêm.

Thông thường trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi ngộ độc thực phẩm, cơ thể sẽ có những biểu hiện rõ rệt như nhức đầu, chóng mặt, nôn ói, choáng váng, nhìn mờ, thở không được, sốt cao… Nếu bạn có các triệu chứng trên, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời sơ cứu.

Bác sĩ Phương cũng lưu ý thêm người dân không dùng các loại thuốc cầm nôn, ói, đau bụng khi ngộ độc. Ngoài ra, nên cho bệnh nhân uống nước và muối để giúp cơ thể bù được nước muối và lượng nước đã mất.