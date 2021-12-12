Trước khi chế biến, các bà nội trợ dứt khoát phải làm động thái này với những loại rau củ quả sau

Theo Lao Động, đậu que có chứa nhiều chất saponin, nếu không được loại bỏ trong quá trình nấu nướng sẽ kích thích mạnh đến đường ruột và dạ dày, từ đó gây ngộ độc thực phẩm.

Vì thế, khi chế biến đậu que, hãy nhớ chần từ 2 - 3 phút, bởi trong quá trình chần, chất saponin có trong đậu có thể bị phân hủy và được loại bỏ hoàn toàn.

Cải bó xôi

Là món ăn quen thuộc trên bàn ăn của nhiều gia đình, cải bó xôi được yêu thích nhất không phải là hương vị mà chính là chất dinh dưỡng của nó.

Tuy nhiên, có thể bạn không biết, trong cải bó xôi có chứa nhiều axit oxalic - gây cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng. Nếu sử dụng trong một thời gian dài còn gây hại cho cơ thể. Vì thế nếu bạn chần cải bó xôi trước khi nấu có thể loại bỏ hơn 90% axit oxalic.

Bạn lưu ý cũng chỉ nên chần từ 30 giây đến 1 phút, bởi nếu chần lâu, rau sẽ dễ bị chín. Thêm một thìa cà phê dầu thực vật cho vào nước khi chần cũng là mẹo hay để làm cho rau xanh hơn.

Măng tươi

Trong măng tươi chứa nhiều axit oxalic nên bạn cần phải chần qua măng trước khi nấu. Thời gian chần măng tốt nhất là khoảng 3 phút.

Súp lơ

Mặc dù là loại rau dễ ăn và giàu chất dinh dưỡng, nhưng súp lơ lại là loại rau rất khó rửa sạch do bề mặt súp lơ có nhiều lỗ li ti, chứa nhiều bụi bẩn, các loại thuốc bảo vệ thực vật, hay thậm chí chứa những con bọ nhỏ.

Chần súp lơ qua nước sôi là cách tốt nhất giúp loại bỏ chất bẩn, giúp súp lơ chín nhanh hơn, giòn hơn và giữ được màu xanh tự nhiên sau khi xào.

Bạn có thể thực hiện chần súp lơ bằng cách: Cắt súp lơ thành những miếng nhỏ và cắt theo các nhánh ở phần dưới thân cây. Ngâm trong nước muối loãng để khử trùng, rồi thêm một thìa nhỏ baking soda vào, khuấy đều và ngâm súp lơ khoảng 5 phút. Sau khi ngâm khoảng 5 phút, lấy súp lơ ra và rửa lại với nước sạch khoảng 2-3 lần.