Nên nhớ, có 6 loại thực phẩm giúp chống nguy cơ “tào tháo rượt” sau khi uống kháng sinh

Lao động dưa tin, hạnh nhân có tác dụng làm tăng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Ngoài ra, hạnh nhân còn giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi rút gây ra như các bệnh cảm lạnh, cảm cúm.

Nếu bạn ăn hạnh nhân sau khi uống thuốc kháng sinh sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn, giảm tác hại xấu của kháng sinh đến đường ruột.

Sữa chua

Là loại thực phẩm giàu probiotic và chứa một số loài vi khuẩn lành mạnh như lactobacilli, nếu bạn dùng sữa chua sau khi uống thuốc kháng sinh sẽ giúp phục hồi hệ vi sinh vật đường ruột về trạng thái bình thường.

Tỏi

Cũng giống như sữa chua, tỏi cũng nằm trong nhóm thực phẩm giàu prebiotics. Prebiotics là loại carbs không tiêu hóa có khả năng hỗ trợ vi khuẩn probiotic phát triển, giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Bạn chỉ cần ăn ba tép tỏi lớn có thể cung cấp khoảng một nửa nhu cầu prebiotics hàng ngày của cơ thể.

Thực phẩm giàu chất xơ

Nhờ việc kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, các thực phẩm giàu chất xơ giúp phục hồi vi khuẩn đường ruột sau khi dùng kháng sinh. Bạn có thể ưu tiên ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch, đậu lăng, đậu, hạt, chuối, quả mọng, đậu Hà Lan và bông cải xanh.

Dưa bắp cải

Trong dưa bắp cải có chứa tới hơn 13 loài vi khuẩn probiotic khác nhau. Những vi khuẩn có lợi cho đường ruột này sẽ giúp cho hệ vi khuẩn đường ruột được đa dạng, từ đó góp phần làm cho đường ruột khỏe mạnh khi uống kháng sinh trong thời gian dài.

Ca cao

Hàm lượng polyphenol trong ca cao sẽ có tác dụng làm tăng các vi khuẩn lành mạnh như lactobacillus và bifidobacteria trong đường ruột. Ngoài ra, ca cao còn có khả năng làm giảm một số vi khuẩn không lành mạnh như clostridia trong đường ruột, giữ cho đường ruột khỏe mạnh sau một thời gian dài uống thuốc kháng sinh.