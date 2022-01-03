Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Thực hành Lâm sàng (International journal of Clinical Practice) cho thấy, gộp trên 23 nghiên cứu khác nhau với hơn 11 ngàn bệnh nhân cho thấy, vitamin D có tác dụng giảm nguy cơ mắc và chuyển nặng khi mắc bệnh COVID-19.

Theo Sức khỏe và Đời sống, nghiên cứu đã cho thấy trong số hơn 11 ngàn bệnh nhân COVID-19, có 42% người bệnh bị thiếu vitamin D mức độ trung bình và 41% người bệnh thiếu vitamin D mức độ nặng. Nồng độ vitamin D trung bình của bệnh nhân COVID-19 chỉ là 20.3ng/ml trong khi nồng độ vitamin D của người bình thường phải trên 30ng/ml. Các nhà khoa học cũng chứng minh người thiếu vitamin D gia tăng nguy cơ mắc COVID-19 lên 3.3 lần người bình thường và người thiếu vitamin D khi đã mắc COVID-19 thì có nguy cơ chuyển nặng gấp 5 lần người bình thường.

Vitamin D chủ yếu được cơ thể sản sinh từ việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hình internet Vitamin D là một vitamin duy nhất trong số 13 vitamin không có trong thức ăn mà phải được cơ thể sản sinh từ việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin D. Vai trò chính của vitamin D là tăng cường hấp thu canxi và tăng cường mật độ xương, từ đó giúp phát triển chiều cao ở trẻ em, phòng ngừa còi xương ở trẻ nhỏ, phòng ngừa nhuyễn xương và loãng xương ở người trưởng thành và người cao tuổi.

Trước khi có COVID-19, vitamin D cũng được chứng minh có nhiều vai trò trong việc góp phần phòng chống các bệnh mãn tính không lây như góp phần ngăn ngừa một số loại bệnh ung thư, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường, sa sút trí tuệ, bệnh tự miễn… Trong đại dịch COVID-19, vitamin D được xác định có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa phản ứng viêm và ngăn ngừa tăng cytokine, một trong những chất gây phản ứng viêm mạnh ở người mắc COVID-19. Nồng độ vitamin D bình thường là trên 30ng/ml, nồng độ thiếu trung bình khi trong khoảng 20-30ng/ml và thiếu khi dưới 20ng/ml. Nhu cầu vitamin D của người trưởng thành 600 đơn vị (IU)/ngày và tăng lên 800 đơn vị (IU) ở người trên 50 tuổi. Việc bổ sung vitamin D được thực hiện phổ biến nhất ở trẻ nhỏ với nhiều chế phẩm khác nhau từ thuốc nhỏ giọt, thuốc viên cho đến thuốc dạng xịt. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc bổ sung vitamin D bằng thuốc như thế nào cần kiểm tra mức độ thiếu dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Không nên tự ý mua thuốc về dùng, tránh thừa sẽ gây hại cho cơ thể…

Trước khi chế biến, các bà nội trợ dứt khoát phải làm động thái này với những loại rau củ quả sau Chần rau là cách sơ chế phổ biến khi nấu nhằm loại bỏ axit oxalic, thuốc trừ sâu, nitrit và nhiều chất độc hại khác. Những loại rau củ quả sau các bà nội trợ dứt khoát phải chần qua trước khi chế biến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-chi-ra-thieu-vitamin-d-lam-gia-tang-3-3-lan-nguy-co-mac-benh-covid-19-444229.html