4 loại nước uống phù hợp nhất cần bổ sung giúp hồi phục cơ thể sau khi tập thể dục

Lao động chia sẻ, chanh muối là loại thức uống dễ thực hiện nhất mà lại rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe sau quá trình tập luyện thể dục.

Ngoài ra, chanh muối còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể khác của cơ thể như tăng cường sức đề kháng, đốt cháy mỡ thừa, chống lão hóa và tốt cho sức khỏe đường ruột.

Trong chanh muối chứa nhiều vitamin C cũng các ion muối như Na+, K+ giúp giảm căng thẳng cho các khối cơ cũng như giúp tăng cường lưu thông máu.

Hình: Internet

Nước ép dâu tây và việt quất

Đều là nhóm loại quả mọng giàu chất xơ, chất chống oxy hóa cùng đường tự nhiên, nhờ đó mà nước ép dâu tây và việt quất có thể làm giảm mệt mỏi, căng cơ sau khi tập thể dục.

Cách làm loại nước này rất đơn giản bao gồm các bước sau: Cho hỗn hợp gồm nửa cốc dâu tây và nửa cốc việt quất vào máy xay. Chờ đến khi hỗn hợp mịn lại thì cho ra ly và thêm hạt chia. Để tăng kích thích vị giác bạn cũng có thể cho thêm mật ong hoặc lá bạc hà.

Nước dừa

Nước dừa là thức uống tuyệt vời giúp bổ sung lượng muối bị mất và cân bằng nồng độ chất điện giải trong cơ thể. Nhờ đó, uống nước dừa sau khi tập thể thao là một trong những cách đơn giản và tốt nhất để bù nước cho cơ thể.

Hình: Internet

Nước dừa và bột tảo xoắn

Các polysaccharide và chất béo thiết yếu có trong tảo xoắn được cơ thể hấp thụ nhanh chóng và chuyển hóa thành năng lượng. Bên cạnh đó, bột tảo xoắn còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đường ruột.

Nếu kết hợp nước dừa với bột tảo xoắn sẽ giúp hồi phục mức độ hydrat hóa và duy trì sự cân bằng điện giải. Hơn nữa, loại thức uống này còn giúp giảm mệt mỏi, tăng sức mạnh của các khối cơ sau buổi tập.

Cách làm cũng rất đơn giản: Chỉ cần chuẩn bị 1 ly nước dừa với nửa thìa cà phê bột tảo xoắn. Sau đó, trộn hai nguyên liệu này với nhau rồi khuấy đều và thưởng thức.