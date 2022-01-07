Tết dù bận rộn, các nàng cũng đừng quên chăm sóc da để vẻ ngoài luôn rạng rỡ và thu hút

Trước khi thoa kem nền, hãy dưỡng ẩm da bằng kem dưỡng ẩm không dầu. Dưỡng ẩm da đúng cách sẽ tạo ra một lớp nền hoàn hảo.

Trước khi đi ngủ, hãy luôn làm sạch da và loại bỏ mọi dấu vết của lớp trang điểm . Đừng ngủ khi chưa làm sạch da. Quá trình làm sạch giúp da của bạn hấp thụ dưỡng chất tốt nhất và có thể ngăn được lão hóa.

Chúng ta có xu hướng trang điểm nhiều hơn bình thường trong những ngày Tết để trông thật xinh đẹp. Bằng cách tẩy tế bào chết cho da, bạn không chỉ chuẩn bị cho lớp nền mịn màng mà còn loại bỏ tất cả các tế bào da chết và tạp chất dẫn đến nổi mụn.

Tẩy tế bào chết cho da sẽ ngăn ngừa mụn và giúp lớp nền trang điểm mịn màng hơn

Uống nhiều nước

Mọi người có xu hướng uống nhiều bia rượu, nước ngọt trong những ngày Tết. Thức dậy vào ngày hôm sau, tình trạng mất nước không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn ảnh hưởng đến làn da của bạn. Cố gắng giảm thiểu lượng nước có ga và cồn, tăng cường uống nhiều hơn 8 ly nước được khuyến nghị mỗi ngày để da luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Giữ sạch các dụng cụ trang điểm

Chúng ta trang điểm nhiều hơn trong những ngày lễ để có được vẻ ngoài hoàn hảo, vì thế dụng cụ trang điểm cũng phải được chăm chút. Tất cả đều phải được giữ sạch sẽ để khi bạn sử dụng, da mặt sẽ không bị kích ứng bất ngờ hay làm cho lớp trang điểm không hoàn hảo như mong muốn.

Sử dụng máy massage mặt

Bên cạnh việc làm sạch da và sử dụng dưỡng chất, máy massage mặt sẽ là bí quyết chăm da rạng rỡ chỉ với vài phút sử dụng mỗi ngày. Một số lợi ích tuyệt vời khi sử dụng máy massage mặt:

- Giúp lưu thông và tuần hoàn máu, cung cấp đầy đủ dưỡng chất và oxy đến tế bảo để làn da tươi tắn và hồng hào hơn.

- Làm sạch sâu, loại bỏ chất nhờn ở lỗ chân lông, ngăn ngừa và giảm nếp nhăn hiệu quả.

- Đào thải các loại độc tố trong da, ngăn ngừa hình thành mụn, khắc phục tình trạng chùng da cổ và má, giúp làn da mềm mịn hơn.

- Giúp massage thư giãn, giảm căng thẳng.

- Tăng cường đàn hồi, nâng cơ mặt, kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa da.

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Máy massage mặt 4in1 Roaman M9

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