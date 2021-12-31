3 lý do tại sao mọi người nên ăn ít đường hơn

Đường là một loại carbohydrate. Giống như các loại carbohydrate khác, đường là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Các loại đường tự nhiên bao gồm lactose trong sữa, fructose trong trái cây và mật ong, glucose trong trái cây và rau quả, maltose trong lúa mì và lúa mạch.

Đường có thể xuất hiện tự nhiên trong thực phẩm hoặc được thêm vào thực phẩm và đồ uống.

Đường bổ sung được các nhà sản xuất thêm vào vì nhiều lý do bao gồm để làm cho thực phẩm có vị ngọt hơn, kéo dài thời hạn sử dụng hoặc cải thiện hình thức của nó.

Một số loại thực phẩm và đồ uống có sự kết hợp của cả đường tự nhiên và đường bổ sung. Ví dụ, sữa chua có chứa lactose, một loại đường tự nhiên có trong thực phẩm từ sữa, nhưng cũng có thể chứa đường do nhà sản xuất thêm vào để làm ngọt vị.

Đường là một loại carbohydrate

3 lý do tại sao bạn nên ăn ít đường hơn

+Giảm bệnh tim mạch và nguy cơ đau tim

Ngoài béo phì là nguyên nhân góp phần làm tăng huyết áp, những người có chế độ ăn kiêng 25% calo đến từ đường bổ sung có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao gấp đôi. Cứ mỗi lần uống thêm soda hoặc đồ uống có đường, bạn có thể tăng 25% nguy cơ mắc bệnh tim.

+Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và trầm cảm

Theo nhiều tài liệu chứng minh, chế độ ăn nhiều đường làm giảm sản xuất một chất hóa học được gọi là yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não (BDNF), một chất hóa học giúp não hình thành những ký ức mới lạ và nhớ lại quá khứ. Mức BDNF thấp có ở những người bị suy giảm chuyển hóa glucose chẳng hạn như bệnh nhân tiểu đường và có liên quan đến sự phát triển của bệnh mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Những người trưởng thành uống nhiều hơn 4 phần nước ngọt có đường mỗi ngày có nguy cơ bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm cao hơn 30% so với những người tiêu thụ đồ uống không đường. Mức đường huyết tăng cao do uống nước ngọt có đường làm rối loạn chu trình insulin trong não và làm giảm tác dụng của các hóa chất não "hạnh phúc" dẫn đến nguy cơ trầm cảm và lo lắng cao hơn.

Ăn ít đường có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh tim mạch, alzheimer và trầm cảm. Hình internet

+Trẻ khỏe hơn, da sáng hơn và trí óc minh mẫn hơn

Ăn quá nhiều đường có thể khiến da mất độ đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn. Các phân tử đường làm hỏng collagen và elastin - các chất hóa học chịu trách nhiệm giữ cho làn da trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Chỉ số đường huyết cao ngăn cản chúng ta đạt được minh mẫn thực sự của mình. Hãy thận trọng với các lựa chọn thực phẩm của bạn và nhất quán chọn ít đường hơn để dễ dàng thay đổi cách sống.

Có thể giảm lượng đường nạp vào cơ thể bằng cách nào?

Các chuyên gia tư vấn, bạn không cần phải tránh đường hoàn toàn. Trái cây, rau và thực phẩm từ sữa đều chứa đường tự nhiên và cũng là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như canxi. Tuy nhiên, bạn nên tránh tiêu thụ quá nhiều đường.

Để giảm lượng đường bổ sung, bạn cũng có thể: thay ngũ cốc ăn sáng có trái cây khô bằng cháo hoặc muesli không trái cây; nấu trứng cho bữa sáng; mua sữa chua không đường và thêm trái cây tươi để làm ngọt nó; tạo hương vị thực phẩm với các loại thảo mộc và gia vị chẳng hạn như ớt; cắt giảm các loại thực phẩm như bánh ngọt, bánh quy, món tráng miệng và kem; uống nước lọc hoặc nước khoáng thay vì đồ uống có đường.

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- Cải tiến mới không sử dụng mã code que thử, mang đến sự tiện ích và dễ sử dụng cho người dùng.

- Que thử tự động lấy lượng máu rất nhỏ 0.6µl (microliter) ở vùng lấy máu tự chọn (cánh tay hoặc bàn tay). Máy có thể đo trong phạm vi từ 20 - 630mg/dl (1.1-35mmol/l).

- Kết quả sẽ hiển thị rõ trên màn hình LCD trong 5 giây.

- Tự báo lỗi khi lượng máu không đủ.

- Bộ nhớ lưu trữ 480 lần đo, tự động tính kết quả trung bình cho 7 ngày, 14 ngày và 28 ngày.

- Thân máy chắc chắn, nhẹ và dễ sử dụng.

- Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, phù hợp để mang theo khi đi xa, tiện lợi mọi lúc mọi nơi.