4 sai lầm khi dùng gối sai cách gây ảnh hưởng sức khỏe nhưng ít người để ý

Tưởng chừng như là một vật dụng bình thường nhưng thực tế, chọn gối thích hợp có liên quan mật thiết đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe lâu dài. Dưới đây là 4 sai lầm khi dùng gối sai cách gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà ít người để ý.

Đầu nằm lệch với gối

Theo Lao động, nếu bạn nằm lệch đầu trong một khoảng thời gian dài trong khi ngủ, sẽ gây ra sự căng thẳng cho cổ và dẫn đến hiện tượng đau đầu. Ngoài ra, thói quen này còn gây ra cảm giác khó chịu, khiến giấc ngủ không ngon và sau khi thức dậy, bạn hay phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi, uể oải.

Hình: Internet

Chọn gối không hợp với tư thế nằm

Một chiếc gối không phù hợp không chỉ ảnh hưởng xấu tới đầu, cổ, vai mà còn nguy hại cho cột sống, khiến bạn bị đau lưng.

Vì thế, nếu bạn thích ngủ sấp, hãy chọn một chiếc gối bằng phẳng, bởi dùng gối quá cao sẽ làm lưng bị võng xuống, gây khó chịu cho phần lưng dưới.

Nếu bạn có thói quen nằm nghiêng, nên chọn một chiếc gối có độ cao tốt để giữ cho cổ và xương sống theo một đường thẳng.

Còn khi bạn thích nằm ngửa, cần chọn một một chiếc gối có độ cao vừa phải để hỗ trợ được độ cong tự nhiên của cổ.

Không giặt gối thường xuyên

Nếu bạn có các vấn đề như ngứa mắt, đau đầu, hắt xì và cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày, hãy chú ý tới chiếc gối ngủ. Rất có thể vấn đề nằm ở việc đã quá lâu bạn chưa vệ sinh giặt giũ chúng. Bởi gối nếu không được giặt giũ thường xuyên sẽ nám nhiều bụi bẩn, gây dị ứng, nặng hơn còn gây các bệnh như hen suyễn, viêm da cơ địa

Thường xuyên nằm ngủ nghiêng hoặc sấp

Khi nằm sấp hoặc nằm nghiêng, mặt bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp với vỏ gối. Khi đó những vi khuẩn trên mặt, bụi bẩn và dầu trên mặt sẽ dính lên vỏ gối. Chúng có thể kích thích làn da bạn và gây ra mụn nhọt. Vì thế, tốt nhất bạn nên nằm thẳng và thường xuyên giặt giũ vỏ gối sạch sẽ.

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