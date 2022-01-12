Không nên làm 4 điều này sau khi tiêm mũi 3 vắc xin ngừa Covid 19

Theo các chuyên gia, để mũi tiêm thứ 3 đạt hiệu quả miễn dịch tốt nhất, người dân cần tránh làm 4 điều này sau khi tiêm.

Không bỏ qua thời gian quan sát

Các chuyên gia y tế khuyến cáo trên Thanh niên, người dân sau khi tiêm mũi 3 vẫn nên ở lại theo dõi thêm ở điểm tiêm chủng ít nhất từ 15 đến 30 phút, nếu không thấy có dấu hiệu bất thường gì thì mới đi về. Vì đây là khoảng thời gian cần thiết để theo dõi liệu có xuất hiện các phản ứng dị ứng hiếm gặp hay không.

Những phản ứng sau tiêm có thể là nhẹ như phát ban đến nghiêm trọng như sốc phản vệ. Khi đó, các bác sĩ tại điểm tiêm sẽ phản ứng nhanh chóng để kịp cứu chữa người bệnh.

Hình: Internet

Đừng nghĩ rằng tác dụng phụ mũi 3 giống các mũi trước

Các chuyên gia lưu ý, dù phản ứng của cơ thể với mũi 3 có thể tương tự như phản ứng với mũi 1 và 2 nhưng cũng đừng xem thường tác các dụng phụ. Bởi việc tiêm trộn các loại vắc xin và tiêm tăng cường vắc xin có thể phát sinh thêm một số tác dụng phụ

Tuy nhiên, mọi người cũng không cần phải lo lắng vì phản ứng phụ khi tiêm trộn vắc xin là điều hoàn toàn bình thường.

Không tập nặng nếu cảm thấy mệt

Tập thể dục vừa phải sau khi tiêm vắc xin mũi 3 không gây hại gì cho cơ thể, nhưng bạn cũng không nên tập nặng, đặc biệt là khi xuất hiện các tác dụng phụ mạnh khiến cơ thể mệt mỏi. Thay vì nâng tạ nặng hay chạy bộ, mọi người chỉ nên đi bộ, kéo căng cơ hay các bài tập nhẹ nhàng khác.

Không uống rượu bia

Uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến cách mà hệ miễn dịch phản ứng với vắc xin. Ngoài ra, uống rượu bia làm mất nước và có thể khiến các tác dụng phụ sau khi tiêm vắc xin rõ rệt hơn, chẳng hạn như đau cơ hoặc mệt mỏi, trở nặng hơn, tiến sĩ Natasha Bhuyan, Phó giáo sư lâm sàng tại Đại học Y Arizona (Mỹ), giải thích.

Vì thế, nếu muốn uống rượu bia, mọi người nên uống khoảng 48 giờ sau khi tiêm vắc xin là an toàn nhất.

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