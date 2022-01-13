5 bí kíp đơn giản được các bác sĩ da liễu khuyên làm để có một làn da khỏe mạnh trong năm mới 

Phó giáo sư da liễu - Giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm tại Bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York - Joshua Zeichner, cho biết trên Sức khỏe và Đời sống: "Mùa đông có lẽ là mùa thách thức nhất đối với làn da. Vì vậy, mọi người nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da bổ sung. Thời tiết lạnh, độ ẩm thấp và gió ảnh hưởng rất nhiều đến lớp ngoài của da.

Chính vì vậy, bạn nên tìm kiếm các sản phẩm có chứa chất giữ ẩm như glycerin và ammonium lactate, vì những thành phần này thực sự có thể kéo dài độ ẩm cho da của bạn".

Phó giáo sư da liễu Zeichner cũng cho biết, đi ngủ cùng lớp trang điểm có thể gây ra một loạt các vấn đề về da, từ lỗ chân lông bị tắc và nổi mụn cho đến khô môi và mắt bạn có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng từ thói quen xấu này. Zeichner cũng nhận định: "Đó là một thói quen xấu mà nhiều người mắc phải".

Vì thế, dù có mệt mỏi đến mấy, hãy cố gắng tẩy trang thật sạch sẽ trước khi bạn nằm trên giường nếu không muốn làn da bị hủy hoại nghiêm trọng.

Mạnh dạn vứt bỏ các sản phẩm hết hạn hoặc không sử dụng

Năm mới chính là thời điểm không thể tốt hơn để dọn dẹp nhà cửa và nếu kệ chăm sóc da của bạn trở nên lộn xộn đến mức không kiểm soát được, đây chính là lúc tốt nhất để bạn cắt giảm chúng.

Nếu không biết chắc nên bắt đầu từ đâu, bạn hãy kiểm tra ngày hết hạn trên tất cả các sản phẩm chăm sóc da và đừng tiếc rẻ loại bỏ bất kỳ sản phẩm nào đã quá hạn sử dụng. Ngoài ra, bạn nên loại bỏ bất cứ thứ gì gây kích ứng da của mình. Sau đó, hãy cố gắng sắp xếp hợp lý hơn nữa.

Đừng chạm vào da khi bạn đang viêm nhiễm

Việc bóc da hoặc nặn mụn có thể gây nhiễm trùng và để lại sẹo trên da. Trong một số trường hợp, sờ lên mặt hay nặn mụn là một rối loạn kiểm soát xung động lâm sàng. Theo thống kê, cứ 20 người thì có đến 1 người sống chung với tình trạng này. Theo một cuộc khảo sát được công bố vào tháng 3 năm 2021 bởi Tạp chí của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, tình trạng này ngày càng tăng lên trong đại dịch COVID-19. Vì vậy, hãy cố gắng từ bỏ thói quen đưa tay sờ lên da mặt và nếu tình hình không cải thiện, có lẽ bạn nên đến gặp chuyên gia tâm lý.

Duy trì quy trình chăm sóc da đơn giản và nhất quán

Phó giáo sư Zeichner chia sẻ thêm: "Tôi muốn xem các quy trình chăm sóc da đơn giản hơn vào năm 2022 và yêu cầu mọi người từ bỏ chế độ nhiều bước của họ. Nhiều hơn không phải là tốt hơn mà chỉ có thể dẫn đến kích ứng. Tẩy da chết quá nhiều, tẩy tế bào chết và thoa quá nhiều sản phẩm không tốt hơn việc tuân theo một thói quen chăm sóc da đơn giản và hiệu quả".

Hình: Internet

Đây chính là lý do vì sao mà Zeichner tôn thờ một nguyên tắc chung là chỉ sử dụng ba sản phẩm đơn giản để tạo nên sự khác biệt: kem chống nắng, sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm.