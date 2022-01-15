Bác sĩ chia sẻ chế độ dinh dưỡng cho F0 hậu Covid-19

ThS.BS Nguyễn Văn Tiến - Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ trên Sức khỏe và Đời sống, thông thường năng lượng trong khẩu phần sẽ được cung cấp bởi các thực phẩm thuộc 3 nhóm:

- Nhóm thực phẩm giàu chất béo (mỡ động vật, bơ, dầu thực vật, các loại hạt nhiều dầu).

Với người khỏe mạnh, chế độ ăn hợp lý cần cung cấp đủ về số lượng và đảm bảo tỷ lệ hợp lý từ 3 chất sinh năng lượng là đạm (protein) từ 13-20%, chất béo (lipid) từ 20-25% và chất bột đường (glucid) từ 55-65%.

Hình: Internet

Tuy nhiên, với F0 mới khỏi bệnh Covid-19 nên chọn protein có giá trị sinh học cao và cung cấp các acid amin thiết yếu.

Về chất béo, F0 mới khỏi bệnh nên ăn cả dầu thực vật và mỡ động vật, tỷ lệ chất béo động vật/chất béo tổng số dưới 60%. Tuy nhiên, nên ưu tiên sử dụng các loại chất béo có nguồn gốc từ cá, dầu thực vật, hạn chế các chất béo có nguồn gốc từ các loại gia cầm (gà, vịt...), các loại động vật có vú (lợn, bò...).

Ngoài ra, F0 sau điều trị Covid-19 thường cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, vì vậy cần ăn nhiều lần trong ngày, khoảng 5 bữa/ngày, tránh ăn quá no có thể gây khó thở.

Các món ăn cũng nên ưu tiên chế biến ở dạng mềm, thái nhỏ, hầm kỹ để dễ tiêu hóa và hấp thu. Nên ăn thường xuyên các món luộc, hấp, nấu thay thế các món ăn chiên, rán, nướng vì nó khó tiêu.

F0 mới khỏi bệnh cũng lưu ý cần tăng cường bổ sung sữa và các sản phẩm từ sữa 2 cốc/ngày, vì sữa có đủ các thành phần dinh dưỡng ở tỷ lệ cân đối, dễ tiêu hóa và hấp thu phù hợp với người mới khỏi bệnh. Đặc biệt với sữa năng lượng cao, làm cơ thể người bệnh mau chóng phục hồi.

Với người khỏe mạnh khi đói sẽ muốn ăn và thèm ăn, còn với người (thiếu) vi chất dinh dưỡng và đường tiêu hóa yếu kém thì ngược lại, họ thường mất cảm giác đói và thèm ăn. Vì vậy, để hỗ trợ cho đường tiêu hóa, thì người bệnh nên bổ sung thêm probiotic mỗi ngày 2 lần, đồng thời bổ sung viên đa vitamin - khoáng chất cho người lớn, hay các dạng siro hay cốm đa vitamin - khoáng chất cho trẻ em giúp người bệnh có cảm giác đói, thèm ăn, ăn ngon hơn, để cơ thể mau bình phục hơn.

Tăng cường ăn rau xanh và hoa quả

Rau quả là nguồn cung cấp các vitamin, khoáng chất, chất xơ quan trọng giúp nâng cao sức đề kháng và miễn dịch chống lại các virus, vi khuẩn gây bệnh. Vì thế mọi người nên ưu tiên ăn các loại rau màu xanh sẫm và hoa quả màu đỏ hoặc vàng có chứa nhiều vitamin A, C, E.

Nhu cầu sử dụng rau xanh và hoa quả là từ 400 - 600 g/người/ngày.

Tăng cường bổ sung nước

Người mắc bệnh Covid-19, thường bị mất nước và một số chất điện giải như natri, kali do sốt, viêm phổi và nhiễm trùng, vì thế việc tăng cường bổ sung nước để bù lại lượng nước đã mất giúp cho cơ thể mau phục hồi là điều rất cần thiết.

Bạn có thể lựa chọn nước uống được bổ sung thêm các loại vitamin, khoáng chất, chất xơ, các chất chống oxy hóa, các loại nước được chế biến rất đơn giản từ rau xanh, hoa quả và rất nhiều các loại khác tùy theo sở thích của mỗi người.

Hoặc bạn cũng nên đa dạng thêm các loại nước sinh tố hoa quả, ngoài cung cấp nước, chúng còn cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết như nước chanh, nước cam, nước bưởi ép, nước soài, rau má,… để cung cấp lượng vitamin C, A là cần thiết cho cơ thể.

Các loại thực phẩm không nên ăn đối với F0 sau điều trị Covid-19

Hình: Internet

- F0 mới khỏi bệnh không nên ăn các thực phẩm có nhiều cholesterol như: nội tạng động vật, óc... Thay vào đó, nên ăn ít nhất 3 bữa cá/1 tuần, 3 quả trứng/1 tuần và uống thêm sữa từ 1-2 cốc/ngày.

- Tránh xa các loại đồ ăn mặn và các loại thực phẩm có nhiều muối như giò, chả, xúc xích, đồ hộp, đồ biển, đồ khô, các thực phẩm muối chua…

- Không sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống có nhiều gas. Không nên uống nước trước hoặc trong bữa ăn.