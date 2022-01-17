Điểm danh 7 sai lầm thường mắc phải khiến da bạn ngày càng tệ đi trong mùa lạnh

Ai cũng biết tẩy tế bào chết có tác dụng loại bỏ bã nhờn và da chết, tạo điều kiện để các chất dinh dưỡng thẩm thấu sâu hơn vào da bạn. Tuy nhiên, mùa đông là một mùa khắc nghiệt đối với làn da, vì vậy bạn không nên quá lạm dụng tẩy tế bào chết.

eTiến sĩ Shukla (chuyên gia thẩm mỹ tại Ấn Độ) chia sẻ trên Sức khỏe và Đời sống, tẩy tế bào chết thường xuyên sẽ khiến da khô và nhạy cảm, dẫn đến các vấn đề về da khác. Bạn chỉ nên làm điều đó tối đa 2 lần 1 tuần.

Có lẽ, bạn đã từng thấy rất nhiều beauty bloggers tuân theo quy trình chăm sóc da 10 bước trên mạng xã hội, nhưng có thể quy trình đó không dành cho bạn. Chăm chỉ thực hiện các thói quen chăm sóc da quá phức tạp ngược lại có thể khiến làn da của bạn xấu đi. Một thói quen chăm sóc da kéo dài dễ làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra nhiều mụn hơn.

Sử dụng cọ trang điểm không sạch

Đã bao giờ bạn tự hỏi lần cuối cùng mình rửa sạch dụng cụ trang điểm là khi nào? Cọ trang điểm của bạn có thể thu hút rất nhiều bụi và vi khuẩn khi bày ra trên bàn trang điểm. Sử dụng các dụng cụ bẩn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn và nhiễm trùng da. Vì thế bạn cần vệ sinh và giặt sạch chúng định kỳ hàng tuần.

Không thoa kem chống nắng

Nhiều người thường có quan niệm mùa đông không có ánh nắng mặt trời nên không cần thoa kem chống nắng. Nhưng thực tế, bôi kem chống nắng là vô cùng quan trọng vì tia UV vẫn ở đó ngay cả trong những ngày nhiều mây nhất trong năm.

Dưỡng ẩm không đủ cho quá trình chăm sóc da

Làn da khô ráp là vấn đề phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải trong mùa lạnh. Nếu không thoa đủ kem dưỡng ẩm trong những tháng mùa đông, vấn đề da khô sẽ càng trầm trọng hơn.

Tiến sĩ Shukla cho rằng bạn nên chọn loại dưỡng ẩm có chứa thành phần axit hyaluronic, bơ hạt mỡ hoặc glycerine vì trong mùa đông, độ ẩm của cơ thể bị ảnh hưởng bởi gió lạnh và môi trường.

Tác động quá mạnh lên da

Chà xát da bằng khăn sau khi tắm hoặc dùng sản phẩm nhiều hạt tác động mạnh lên da là những nguyên nhân khiến da nổi mụn hoặc dị ứng. Để ngăn ngừa vấn đề này, bạn chỉ nên tắm bằng nước âm ấm và sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nhàng.

Hình: Internet

Ăn thức ăn nhiều dầu mỡ

Các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ có thể khiến làn da bị mụn trở nên tồi tệ hơn do dầu và mỡ thừa có thể bám trên da. Vì vậy, hãy tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh không có đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ để đảm bảo làn da của bạn luôn ổn định và khỏe mạnh ngay cả trong mùa đông giá lạnh.