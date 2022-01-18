4 loại nước uống làm thiếu hụt collagen, cần tránh xa nếu không muốn lão hóa sớm

Theo Sức khỏe và Đời sống, trung bình một lon nước ngọt có chứa khoảng 39g đường, tương đương với 78% lượng đường khuyến nghị hàng ngày của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Đặc biệt, đường còn làm suy giảm lượng elastin và collagen của cơ thể - 2 loại protein chính, có vai trò duy trì làn da mềm mại, mịn màng, dẻo dai và săn chắc. Cũng theo bác sĩ da liễu Marisa Garshick (New York, Mỹ): Thiếu collagen không chỉ khiến chị em già nua, nhiều nếp nhăn, da chảy xệ và tối màu hơn, tóc rụng, móng giòn, dễ gãy mà còn gây đau mỏi khớp xương...

Trừ việc có một lượng lớn đường, nước ngọt không chứa bất kỳ chất dinh dưỡng nào nên dễ dàng làm tăng lượng calo và gây tăng cân nhanh, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường tuýp 2, hội chứng chuyển hóa… Những căn bệnh này sẽ khiến các cơ quan bị lão hóa nhanh chóng và rút ngắn tuổi thọ.

Hình: Internet

Cà phê

Cà phê có tính lợi tiểu vì thế loại thức uống này có thể gây mất nước trên da, từ đó khiến da nhanh xỉn màu, dễ hình thành nếp nhăn và khiến bạn trông già hơn.

Để tận hưởng những lợi ích của cà phê mà không bị mất nước trên da, bạn hãy uống nhiều nước lọc hơn sau mỗi lần uống cà phê. Đồng thời, bạn cũng nên tránh bổ sung thêm sữa và đường vào cà phê vì cả sữa và đường đều có tác động xấu đến collagen, gián tiếp làm hại da và xương của bạn.

Nước trái cây đóng chai

Trong nước trái cây đóng chai có chứa rất nhiều đường, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ngay cả khi uống nước trái cây tự ép cũng không tốt bằng việc ăn trực tiếp trái cây, bởi chất xơ có nhiều trong trái cây sẽ đem lại cảm giác no, làm chậm quá trình hấp thụ đường. Nhưng nếu bạn đem trái cây ép thành nước thì sẽ làm mất đi gần như hoàn toàn số chất xơ này. Vì thế bạn nên ưu tiên ăn trái cây thay vì uống nước ép trái cây, nhất là nước ép đóng chai.

Rượu

Không chỉ là tác nhân gây hại cho gan, rượu bia còn gây mất ngủ, làm tổn thương hệ thống miễn dịch và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Hình: Internet

Với làn da, rượu làm cơ thể mất nước, khi làn da không đủ nước, các sợi collagen sẽ bắt đầu nứt và dính vào nhau, dẫn đến hiện tượng da khô, bong tróc và hình thành các nếp nhăn trên bề mặt da.

Vậy, đồ uống nào tốt nhất cho sức khỏe và làn da của phụ nữ?

Theo chuyên gia Goodson, mục đích chính của việc uống nước là bổ sung độ ẩm cho cơ thể, do đó loại đồ uống được khuyên dùng nhiều nhất phải không chứa calo, đó chính là nước lọc. Một số đồ uống giàu calo và bổ dưỡng khác cũng được khuyến khích, chẳng hạn như sữa và sinh tố giàu protein. Bởi 2 loại thực phẩm này sẽ không đẩy nhanh quá trình lão hóa, mà còn có thể cung cấp cho cơ thể các thành phần chống lão hóa cần thiết.