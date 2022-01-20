Kiễng chân và 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe mà ít ai biết tới

Tưởng chừng là hành động đơn giản, vô thưởng vô phạt, nhưng thực tế, nếu bạn thực hiện việc kiễng chân thường xuyên sẽ mang lại 5 lợi ích to lớn mà nhiều người không ngờ tới.

Bổ thận khí

Theo Lao động, những người có thận khí yếu, thận dương thiếu hụt thường có các biểu hiện như sợ lạnh, ớn lạnh, đau gót chân, chi dưới phù nề,… hoàn toàn có thể tăng cường bổ thận khí bằng cách kiễng chân, để phát huy tác dụng.

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Chống trầm cảm

Suy nhược cơ thể là do dương khí không lên được đến nuôi dưỡng não, dẫn đến khí huyết trong não kém lưu thông. Việc kiễng chân thường xuyên giúp bạn lấy lại tinh thần, bổ sung kịp thời khí huyết lên não, giải tỏa căng thẳng, chống trầm cảm.

Ngăn ngừa đau thắt lưng

Do các tác nhân gây bệnh phong hàn, ẩm thấp xâm nhập vào kinh mạch bàng quang khiến khí và huyết không thông suốt, nếu bị tắc nghẽn sẽ gây ra tình trạng đau lưng dai dẳng.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kích thích kinh mạch bàng quang có thể khai thông kinh mạch không đau bằng phương pháp kiễng chân. Động tác này cũng có thể ngăn ngừa đau thắt lưng, thoái hóa đốt sống cổ, đau lưng.

Ngăn ngừa đột quỵ

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, tất cả các cơn đột quỵ đều là do thiếu máu lên não, khí huyết lưu thông kém hoặc tình trạng xuất huyết não.

Do đó, với những người thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu nên chú ý kiễng gót chân để tăng cường hiệu quả hồi phục bệnh và ngăn ngừa đột quỵ.

Ngăn ngừa chứng khó tiểu

Y học cổ truyền cho biết, các bệnh liên quan đến tiết niệu, bàng quang và tuyến tiền liệt đa phần xuất phát từ việc khí huyết không lưu thông tốt.

Gót chân là điểm đại diện thần kinh điều khiển của bàng quang, nếu thực hiện mát xa hay kiễng chân có thể giúp cho người bị các bệnh về bài tiết giảm triệu chứng bệnh đáng kể.

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