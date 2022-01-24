Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng đều mong muốn con mình cao lớn, khỏe mạnh. Tuy nhiên, có rất nhiều bà mẹ bị ám ảnh bởi mong muốn này nên liên tục bổ sung các loại thực phẩm chức năng giúp tăng chiều cao cho con. Hành động này đang vô tình gây hại cho sức khỏe của con.

PGS. TS Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết trên Sức khỏe và Đời sống: Ở Việt Nam, có rất nhiều bà mẹ không nắm được chiều cao của con mình hiện tại so với quy định chuẩn chung mà chỉ đua theo những thông tin nghe nói. Vì thế có rất nhiều trường hợp khi tới khám và đối chiếu với các chỉ số quy định thì đứa trẻ hoàn toàn phát triển bình thường cả về cân nặng và chiều cao theo đúng chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Cũng theo TS Nguyễn Xuân Ninh, hiện nay có nhiều sản phẩm quảng cáo nếu sử dụng mỗi tháng trẻ sẽ cao lên từ 1 tới 5cm đều là "nói quá", không đúng sự thật. Bởi vì bình quân, ở những trẻ 1 tới 2 tuổi mỗi tháng có thể cao từ 1 tới 2cm. Tuy nhiên, tới tuổi đi học tốc độ tăng trưởng chiều cao sẽ không được như vậy và chậm lại. Tới tuổi dậy thì, chiều cao của trẻ lại phát triển nhanh chóng. Vậy nên, những thực phẩm chức năng quảng cáo tăng cao từ 1 tới 5cm mỗi tháng đều cố tình nói mập mờ để cho mọi người hiểu lầm.

Hình: Internet TS Nguyễn Xuân Ninh cảnh báo: Nếu lạm dụng các thuốc hoặc thực phẩm chức năng tăng trưởng chiều cao sẽ dẫn tới tình trạng dư thừa dưỡng chất canxi, vitamin D và dẫn tới ức chế hấp thu các vitamin và chất khoáng khác. Đặc biệt những vitamin hòa tan trong dầu như: vitamin B, vitamin K khi thừa sẽ tích tụ lại dẫn tới ngộ độc cho trẻ. Thường gặp nhất là những vấn đề về thần kinh, căng thẳng, mất ngủ, ăn không ngon, rối loạn tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng ngược lại với chiều cao của trẻ. Canxi là chất quan trọng, đóng vai trò hình thành và phát triển hệ xương, hệ thần kinh, cơ bắp của trẻ. Cơ thể trẻ chỉ có thể tiếp nhận một lượng canxi nhất định để phát triển hoàn thiện bộ xương. Vì thế khi bổ sung quá nhiều, canxi sẽ dư thừa trong máu và đi vào xương khiến xương cứng sớm dẫn tới tình trạng trẻ bị hạn chế phát triển chiều cao.

Việc thừa canxi còn ảnh hưởng tới nhiều mặt đối với sự phát triển sức khỏe của trẻ. Cụ thể như, nếu thừa canxi ở thể nhẹ, sẽ khiến trẻ biếng ăn, buồn nôn… Còn nếu nặng sẽ bị rối loạn tiêu hóa, sỏi thận, cường giáp, các bệnh tim mạch. Vì thế, theo TS Nguyễn Xuân Ninh: Các bậc cha mẹ chỉ cần thực hiện chế độ ăn uống phù hợp, không phải dùng thuốc hay bất kể loại thực phẩm chức năng nào để kích thích chiều cao thì đứa trẻ sẽ vẫn phát triển tốt. Để giúp con phát triển chiều cao tốt nhất, thay vì sử dụng thực phẩm chức năng tăng chiều cao, ba mẹ nên ưu tiên bổ sung những thực phẩm tự nhiên lành mạnh giàu chất đạm và protein, canxi, vitamin D, vitamin K2 có trong: thịt, trứng, tôm, cua, cá, sữa, các chế phẩm từ sữa, rau xanh, củ, quả... Còn nếu các bà mẹ nếu lo lắng về chiều cao, cân nặng của trẻ thì cần cho con tới khám chuyên khoa dinh dưỡng tại các cơ sở y tế để các nhà chuyên môn đánh giá về mức độ phát triển của trẻ có bình thường hay không, cần thiết phải bổ sung gì cho trẻ. Và tuyệt đối không nên chạy theo những quảng cáo rầm rộ, nhất là trên những trang thông tin không chính thống bởi không ít thông tin quảng cáo thiên lệch có thể không phù hợp và không an toàn với tình trạng sức khỏe của trẻ em.

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