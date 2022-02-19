Hé lộ 6 lý do này khiến lông mặt có thể mọc nhanh hơn sẽ khiến bạn bất ngờ

Làm đẹp 19/02/2022 23:49

Trong khi hầu hết chúng ta đều có lớp lông mỏng và nhẹ che phủ khuôn mặt, một số phụ nữ có thể nhận thấy rằng lớp lông này có thể dày và thô hơn. Tình trạng này được gọi là chứng rậm lông và những phụ nữ mắc phải chứng bệnh này sẽ có nhiều lông trên cơ thể và khuôn mặt hơn. 

Mặc dù có rất nhiều cách để loại bỏ đám lông đáng ghét trên mặt, nhưng việc chủ động và tránh những tác nhân có thể khiến lông mọc này có thể giúp bạn tiết kiệm được nhiều lần đến tiệm làm đẹp hơn.

Việc có những lớp lông dày thô để không mong muốn có thể ảnh hưởng đến ngoại hình và tâm trạng của bạn và đây sẽ là những lý do đằng sau sự phát triển của lông mặt bạn có thể tìm hiểu để khắc phục nhé.

1. Bạn không để ý đến việc tiếp xúc với chất hóa học hữu cơ BPA

Hé lộ 6 lý do này khiến lông mặt có thể mọc nhanh hơn sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 1

Khi đi mua sắm, bạn có thể lấy hóa đơn mà không cần suy nghĩ nhiều, nhưng làm như vậy, bạn đang thực sự tiếp xúc với bisphenol A, hoặc BPA, một chất gây rối loạn nội tiết mạnh có thể làm rối loạn nội tiết tố của bạn. Hóa đơn chúng ta thường nhận được ở siêu thị chứa BPA cao gấp 250 đến 1.000 lần so với lượng trong thực phẩm đóng hộp.

Cơ thể bạn có thể hấp thụ hóa chất nguy hiểm này qua da, và một khi nó xâm nhập vào cơ thể, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và hệ thống nội tiết của bạn, từ đó có thể dẫn đến nhiều lông không mong muốn. BPA có thể được tìm thấy trong nhiều loại sản phẩm, bao gồm chai nước, khăn ăn và giấy vệ sinh, nhưng nhiều nhà sản xuất cũng đảm bảo loại bỏ chất này khỏi sản phẩm của họ và ghi chú trên sản phẩm là "không chứa BPA".

2. Bạn không có thời gian cho việc tập luyện

Hé lộ 6 lý do này khiến lông mặt có thể mọc nhanh hơn sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 2

Ngay cả khi bạn có một cuộc sống rất bận rộn, dành thời gian tập thể dục có thể giúp bạn giảm sự phát triển của lông mặt. Thừa cân làm tăng khả năng có lông không mong muốn ở cằm hoặc môi trên và bắt đầu từ từ với các bài tập có tác động vừa phải hoặc ít tác động, chẳng hạn như bơi lội hoặc đi bộ, có thể giúp bạn giảm được những sợi lông không mong muốn.

3. Bạn ăn cá thường xuyên

Hé lộ 6 lý do này khiến lông mặt có thể mọc nhanh hơn sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 3

 

Mặc dù thêm một số cá hồi vào chế độ ăn uống của bạn là một cách tuyệt vời để có thêm protein, nhưng ăn nó thường xuyên thực sự có thể góp phần vào sự phát triển của lông mặt. Các loại cá có dầu, chẳng hạn như cá hồi và cá thu, đã được chứng minh là có thể tăng cường testosterone ở phụ nữ và có mức độ hormone này cao hơn bình thường có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng rậm lông trên khuôn mặt.

4. Bạn không thể bắt đầu một ngày mà không có cà phê

Hé lộ 6 lý do này khiến lông mặt có thể mọc nhanh hơn sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 4

Nếu bạn không thể chịu đựng đượcviệc phải đối mặt với một ngày mà không có tách cà phê nóng hổi là điều rất bình thường, nhưng uống cà phê quá thường xuyên thực sự có thể bắt đầu sản xuất testosterone. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thường xuyên uống cà phê chỉ trong 4 tuần có thể làm tăng tổng mức testosterone trong cơ thể. Nếu bạn chưa sẵn sàng từ bỏ tách cà phê hàng ngày của mình, hãy chọn cà phê hòa tan có chứa ít caffeine hơn một chút.

5. Bạn đang căng thẳng

Hé lộ 6 lý do này khiến lông mặt có thể mọc nhanh hơn sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 5

Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng và việc tránh căng thẳng là điều gần như không thể. Tuy nhiên, mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy hơi căng thẳng là điều hoàn toàn bình thường, nhưng việc bị áp lực liên tục thực sự có thể phá vỡ sự cân bằng hormone tự nhiên của cơ thể bạn. Khi nội tiết tố của bạn không hoạt động tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của bạn và có thể khiến lông mọc nhanh hơn.

6. Không ngủ đủ giấc

Hé lộ 6 lý do này khiến lông mặt có thể mọc nhanh hơn sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 6

Cho dù bạn đang say sưa xem chương trình yêu thích của mình hay chỉ tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh vào ban đêm khi lũ trẻ cuối cùng đã ngủ, thì việc chợp mắt không đủ giấc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn và tàn phá hormone của bạn. Để tránh lông mặt mọc nhiều phải ngủ ít nhất 7 tiếng vào ban đêm.

Theo Brightside

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