6 lời khuyên cực hữu hiệu giúp bạn xóa bỏ đường vân cổ 'xấu xí'

Làm đẹp 18/02/2022 13:00

Mặc dù cổ là bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nhưng chúng ta có thể lơ là không chăm sóc nó đủ. Kết quả là, các nếp nhăn và đường gấp có thể xuất hiện. 

Với các đường nếp "xấu xí" hằn trên cổ này, các chuyên gia gợi ý một số biện pháp tự nhiên mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Từng bộ phận trên cơ thể xứng đáng được nâng niu và dưới đây sẽ là một số mẹo chuyên nghiệp về cách làm cho cổ của bạn trông trẻ trung hơn và loại bỏ những nếp nhăn khó coi.

1. Tư thế sử dụng điện thoại và máy tính đúng cách

6 lời khuyên cực hữu hiệu giúp bạn xóa bỏ đường vân cổ 'xấu xí' - Ảnh 1

Có một thứ gọi là "cổ văn bản" hoặc "cổ công nghệ". Chúng ta có thể dành hàng giờ để nhìn xuống màn hình điện thoại và kết quả là chúng ta cảm thấy đau lưng và có nếp nhăn trên cổ do chuyển động lặp đi lặp lại này.

Để tránh các đường cổ, hãy điều chỉnh máy tính của bạn trước mặt và nhìn thẳng về phía trước. Có một số thiết bị đặc biệt để điều chỉnh màn hình của bạn theo đúng cách nếu bàn của bạn không thoải mái. Ví dụ, có thể sử dụng một giá đỡ cho máy tính xách tay .

2. Sử dụng các ứng dụng đặc biệt để kiểm soát đầu và cổ của bạn

6 lời khuyên cực hữu hiệu giúp bạn xóa bỏ đường vân cổ 'xấu xí' - Ảnh 2

Có một ứng dụng cổ văn bản dành cho Android và iPhone cung cấp cho bạn phản hồi ngay lập tức về tư thế của bạn, giúp bạn kiểm soát vị trí của đầu. Bằng cách này, mỗi khi bạn nhận được thông báo, bạn sẽ có cơ hội chống lại các nếp nhăn hiệu quả hơn.

3. Đừng quên làm sạch cổ cùng với da mặt mỗi ngày

6 lời khuyên cực hữu hiệu giúp bạn xóa bỏ đường vân cổ 'xấu xí' - Ảnh 3

Mỗi buổi tối, bạn nên thực hiện cùng một thói quen chăm sóc da.

  1. Tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, bao gồm cả vùng cổ. Sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với loại da của bạn.
  2. Thoa một ít kem dưỡng ẩm lên mặt, bao gồm cả cổ.

Quy trình như vậy sẽ làm căng mọng làn da của bạn và loại bỏ các độc tố trên cổ của bạn.

4. Tẩy tế bào chết cho cổ

6 lời khuyên cực hữu hiệu giúp bạn xóa bỏ đường vân cổ 'xấu xí' - Ảnh 4

Chúng ta có thể tẩy tế bào chết trên cơ thể và khuôn mặt nhưng chúng ta thường quên mất quá trình tẩy tế bào chết cho body của mình. Làn da ở cổ rất nhạy cảm nhưng nó cũng cần được chú ý để được loại bỏ các tế bào da chết. Không nên tẩu da chết bằng một cách chà sát mạnh mẽ mà nên rất nhẹ nhàng để không làm tổn thương da. Nên thực hiện một hoặc hai lần một tuần.

 

5. Bôi kem retinoid

6 lời khuyên cực hữu hiệu giúp bạn xóa bỏ đường vân cổ 'xấu xí' - Ảnh 5

Kem retinoid là một cách tốt để chống lão hóa và nếp nhăn. 2% là số cao nhất có sẵn trong kem mà không cần toa thuốc hay chỉ định từ bác sĩ. Các chuyên gia khuyên bạn nên thoa kem này với một lượng rất nhỏ sau mỗi 2 ngày. Không nên sử dụng quá nhiều vì có thể gây khô da.

6. Tập yoga bài tập về cổ

6 lời khuyên cực hữu hiệu giúp bạn xóa bỏ đường vân cổ 'xấu xí' - Ảnh 6

Các bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn nên tập yoga mặt 30 phút mỗi ngày trong vòng ít nhất 5 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Dưới đây là một số bài tập tốt có thể làm săn chắc cổ của bạn.

Nhô ra cằm:

  1. Ngồi ở tư thế thoải mái.
  2. Bắt đầu nhô cao cằm của bạn.
  3. Bây giờ, hãy mỉm cười và giữ tư thế này trong 5 giây. Sau đó bạn sẽ cảm thấy căng cơ ở cổ.
  4. Lặp lại 3 lần.
  5. Thực hiện bài tập này 1-2 lần mỗi ngày.

6 lời khuyên cực hữu hiệu giúp bạn xóa bỏ đường vân cổ 'xấu xí' - Ảnh 7

Hôn lên trần nhà là một bài tập rất hiệu quả để khắc phục các vấn đề về "cổ công nghệ". Đây là cách thực hiện:

  1. Giữ vai của bạn hạ xuống và thư giãn.

  2. Bắt đầu hếch cằm lên trần nhà. Bạn sẽ cảm thấy căng rõ ở phần trên cổ và cằm.

  3. Làm hình môi vịt và thè lưỡi của bạn cùng một lúc.

  4. Giữ vị trí này trong 5 giây. Lặp lại 3 lần.

  5. Thực hiện bài tập này 1-2 lần mỗi ngày.

6 lời khuyên cực hữu hiệu giúp bạn xóa bỏ đường vân cổ 'xấu xí' - Ảnh 8

Đây là cách thực hiện bài tập cổ thiên nga :

  1. Ngồi ở một vị trí thoải mái và thư giãn vai của bạn.
  2. Đặt tay phải của bạn dưới xương đòn trái của bạn. Áp dụng một chút áp lực.
  3. Bắt đầu kéo căng đầu và cổ của bạn lên bên phải. Vị trí của bạn phải giống như chiếc cổ dài của thiên nga.
  4. Thêm động tác hình "môi vịt".
  5. Giữ nguyên tư thế trong 5 giây và đổi bên.
  6. Lặp lại bài tập này 1-2 lần mỗi ngày.

Các đường viền cổ có thể xuất hiện ngay cả khi còn trẻ

6 lời khuyên cực hữu hiệu giúp bạn xóa bỏ đường vân cổ 'xấu xí' - Ảnh 9

Di truyền và môi trường có vai trò rất lớn trong việc hình thành các đường cổ. Có vẻ như người cao tuổi là những người duy nhất có những nếp nhăn này nhưng thực tế không phải vậy. Thế giới của chúng ta có nhiều yếu tố căng thẳng có thể làm tăng tốc độ xuất hiện của chúng.

Nếu bạn cảm thấy da cổ của mình có vấn đề, đừng mất hy vọng. Bạn có thể thực hiện hành động để giúp làm chậm quá trình. Rèn luyện cơ mặt và cổ của bạn và tránh hút thuốc. Điều này có thể làm giảm đường cổ đáng kể.

Theo Brightside

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