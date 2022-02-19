Đối phó với những cục mụn thịt 'xấu xí' ngự tọa trên da chỉ bằng những phương pháp đơn giản này giúp bạn cải thiên làn da cấp tốc

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một lời giải thích nhanh chóng về loại mụn này và hy vọng sẽ giúp bạn giảm bớt lo lắng hơn về làn da của mình.

Những nốt mụn này có tên chính thức là mụn thịt (hay nốt mụn sữa). Chúng chứa đầy chất sừng bị mắc kẹt ngay bên dưới da của bạn. Theo quy luật, mụn trắng xuất hiện trên mí mắt, má và trán. Nhiều người tin rằng mụn thịt là một dạng của mụn trứng cá, tuy nhiên, điều đó khác xa sự thật, vì mụn trứng cá thường được kích hoạt bởi nội tiết tố.

Tại sao chúng thường xuất hiện ở vị trí quanh mắt

Mặc dù không ai thực sự biết nguyên nhân gây ra mụn thịt, nhưng vẫn có một số cách giải thích. Da của bạn có thể đã bị tổn thương. Tác động của kích ứng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bỏng hoặc các sản phẩm chăm sóc da nặng đều có thể dẫn đến mụn thịt. Một lý do khác có thể là do sự tích tụ của da chết, bị mắc kẹt trong lỗ chân lông. Cuối cùng, câu trả lời đơn giản nhất cho điều này là gen của bạn. Bạn chỉ có thể có khuynh hướng di truyền nhiều hơn khi bị dạng mụn này.

Phải làm gì với chúng?

Bạn không thực sự phải làm bất cứ điều gì đối với các vết sần mụn này vì chúng hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về khía cạnh thẩm mỹ, có một số giải pháp có thể giúp bạn. Hãy nhớ rằng không có biện pháp phòng ngừa nào có thể được chứng minh là hiệu quả hoàn toàn. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể thử để cải thiện phần nhiều cho làn da.

1. Dưỡng ẩm và bảo vệ làn da

Đầu tư vào một loại kem chống nắng và kem dưỡng ẩm tốt là một ý kiến ​​hay. Những sản phẩm này sẽ giúp bạn đảm bảo làn da của bạn được bảo vệ , mềm mại và linh hoạt. Đừng quên thoa kem chống nắng ngay cả trong mùa đông hoặc khi bạn ngồi gần cửa sổ.

2. Tẩy tế bào chết

Điều cần thiết là đừng lạm dụng nó. Hãy tẩy tế bào chết nhẹ nhàng để không làm tổn thương da và nổi mụn nhiều hơn. Tẩy tế bào chết cẩn thận tại nhà hoặc chăm sóc da mặt chuyên sâu.

3. Thử các sản phẩm có retinol

Người ta tin rằng retinol là một thành phần loại bỏ mụn thịt. Các loại kem retinol giúp sở hữu một lớp da mịn màng và ngăn ngừa sự tích tụ trên da. Lưu ý rằng một số sản phẩm có chứa retinol có thể gây khó chịu cho da, vì vậy hãy chọn những sản phẩm dịu nhẹ hơn.

4. Sử dụng axit salicylic

Axit này thường được khuyên dùng như một cách để chống lại mụn trứng cá và nó cũng có thể hiệu quả với mụn thịt. Mục đích là làm mỏng các lớp da. Bằng cách này, bạn có thể giải phóng mụn thịt. Bôi axit salicylic ngay trước khi đi ngủ là cách để giảm tối đa loại mụn sần sùi này.

Theo Brightside