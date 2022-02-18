Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời

Làm đẹp 18/02/2022 17:00

Mỹ phẩm Hàn Quốc đã trở thành một thế lực đi đầu trong xu hướng chăm sóc da mặt. Sự thành công của nó là do nền văn hóa phương Đông ưa thích làn da khỏe mạnh, đủ ẩm và rạng rỡ hơn việc sử dụng trang điểm. 

Nếu bạn nghĩ rằng có quá nhiều bước trong chu trình chăm da thì bạn có thể bỏ qua một số bước. Bí quyết nằm ở việc thoa từng lớp sản phẩm bắt đầu với sản phẩm nhẹ nhất và kết thúc với sản phẩm dày nhất.

Những bí quyết làm đẹp sau đây sẽ giúp bạn có thể các sản phẩm làm đẹp an toàn vào thói quen chăm sóc da mặt và thiết lập thói quen hàng ngày, thực tế và dễ thực hiện. Tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia y tế khác về bất kỳ chẩn đoán hoặc lựa chọn điều trị nào nữa nhé.

1. Làm sạch hai lần

Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 1

Làm sạch da mặt là bước cơ bản và thiết yếu trong mỗi thói quen làm đẹp. Đầu tiên, tẩy trang bằng sản phẩm kiềm dầu sẽ giúp bạn loại bỏ lớp trang điểm hay cặn kem chống nắng tích tụ trên da. Thoa một vài giọt dầu tẩy trang lên da khô theo chuyển động tròn, rửa sạch bằng nước ấm và thấm khô bằng khăn sạch.

Tiếp theo là sử dụng sữa rửa mặt dạng nước để loại bỏ mồ hôi, da chết hoặc các hạt ô nhiễm. Bạn có thể tìm thấy nó ở nhiều dạng, chẳng hạn như sữa rửa mặt, gel rửa mặt hoặc nước micellar. Thoa sản phẩm lên da ướt, massage theo chuyển động tròn, rửa sạch bằng nước ấm, thấm khô bằng khăn sạch.

2. Tẩy tế bào chết

Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 2

Tẩy tế bào chết là bước không bắt buộc phải thực hiện hàng ngày. Hãy dành nó cho những ngày bạn muốn tận hưởng thói quen chăm sóc da mặt của mình kỹ hơn. Nó giúp loại bỏ các tế bào da chết và đạt được kết cấu đồng nhất trên khắp khuôn mặt. Có những chất tẩy tế bào chết cơ học có chứa các hạt nhỏ để loại bỏ tế bào chết với sự trợ giúp của ma sát. Ngoài ra còn có các loại lột tẩy da bằng hóa học được thoa trực tiếp lên da bằng một miếng bông mà bạn phải đợi khô mới có thể tiếp tục bước tiếp theo.

3. Mặt nạ làm sạch

Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 3

Mặt nạ đất sét được sử dụng để làm sạch sâu các lỗ chân lông. Bước này không bắt buộc phải thực hiện hàng ngày, bạn có thể thực hiện một hoặc hai lần một tuần. Có một số loại mặt nạ thanh lọc, từ loại có than hoạt tính đến loại phổ biến nhất, được làm bằng đất sét (màu xanh lá cho da dầu, màu trắng cho da khô, màu vàng cho da thường và màu đỏ cho da nhạy cảm).

4. Nước hoa hồng

Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 4

Bôi toner không phải là một bước thiết yếu trong thói quen làm đẹp nhưng nó sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho làn da của bạn, đặc biệt là nếu nó được thực hiện liên tục. Sản phẩm này không chỉ làm giảm kích thước lỗ chân lông mà còn dưỡng ẩm và cân bằng độ pH cho da. Nó nên được áp dụng cả vào buổi sáng và buổi tối với sự hỗ trợ của một miếng bông hoặc trực tiếp bằng tay.

5. Mặt nạ dưỡng ẩm

Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 5

Mặt nạ dưỡng ẩm không nhất thiết phải được áp dụng hàng ngày, chúng chỉ được sử dụng một hoặc hai lần một tuần. Hãy thư giãn, dành thời gian và trả lại ánh sáng cho khuôn mặt của bạn với loại mặt nạ bạn chọn (như gel, kem dưỡng hoặc mặt nạ dạng miếng). Hãy nhớ đọc hướng dẫn và không vượt quá thời gian quy định trên bao bì sản phẩm mặt nạ nhé.

6. Essence - Tinh chất dưỡng da

Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 6

Đây là một trong những sản phẩm ít được biết đến nhất trong tất cả các loại mỹ phẩm Hàn Quốc nhưng nó lại mang đến những công dụng tuyệt vời. Tinh chất có nồng độ các yếu tố hoạt động cho một loại nhu cầu cụ thể như điều chỉnh nếp nhăn hoặc dưỡng ẩm sâu. Nếu làn da của bạn cần thiết được tăng tốc độ cải thiện, sản phẩm nên được sử dụng vào buổi sáng và buổi tối lên toàn bộ khuôn mặt với sự hỗ trợ của miếng bông hoặc trực tiếp bằng đầu ngón tay của bạn.

7. Serum

Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 7

Serum hay còn gọi là huyết thanh là phương pháp điều trị các vấn đề về da cụ thể nhờ vào nồng độ cao của các thành phần hoạt tính, dễ hấp thụ và có tác dụng ngay lập tức. Khi lựa chọn sản phẩm, điều quan trọng là phải biết vấn đề da mà bạn muốn điều trị vì huyết thanh có thể cung cấp cho làn da của bạn thêm độ ẩm, độ săn chắc, sửa chữa, độ sáng hoặc thậm chí có thể hoạt động như một giải pháp chống nhăn hoặc chống mụn trứng cá. 

Cũng giống như tinh chất essence, nếu làn da của bạn cần được bổ trợ cho một vấn đề nào, "thần dược" này có thể được sử dụng cả vào buổi sáng và buổi tối bằng cách thoa trực tiếp 1 hoặc 2 giọt từ các ngón tay lên mặt.

8. Kem dưỡng mắt

Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 8

Vùng viền mắt cần được chăm sóc đặc biệt vì đó là nơi xuất hiện một số nếp nhăn. Những nếp nhăn để lại do thời gian trôi qua sẽ khiến bạn cảm thấy không đẹp mắt. Ngoài ra, một loại kem dưỡng mắt tốt sẽ làm mờ quầng thâm và làm thông các bọng dưới mắt của bạn. Sản phẩm này được áp dụng hàng ngày, cả sáng và tối, trên gò má và lên đến cung mày, tránh dùng ở khóe mắt.

9. Kem dưỡng ẩm

Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 9

Kem dưỡng ẩm là bước cơ bản, thiết yếu và bắt buộc phải có trong mỗi liệu trình chăm sóc da mặt. Bạn phải chọn loại kem phù hợp với nhu cầu và loại da của mình. Sản phẩm này nên được áp dụng hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối với sự trợ giúp của các đầu ngón tay, vuốt nhẹ để hấp thụ tốt hơn và kích thích lưu thông máu.

10. Kem chống nắng

Mách bạn trọn vẹn một quy trình chăm sóc da mặt hoàn hảo cho làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 10

Đây là một bước cần thiết khác trong bất kỳ thói quen làm đẹp nào. Kem dưỡng da chống nắng nên được thoa mỗi ngày trong năm, cho dù bạn đang đi đến bãi biển hay thành phố, hoặc khi trời mưa hay nắng. 

Một loại kem chống nắng tốt là lý tưởng để ngăn ngừa sự xuất hiện của các đốm và nếp nhăn trên da. Sản phẩm này được sử dụng như một loại kem dưỡng ẩm vào buổi sáng hoặc trước khi ra khỏi nhà. Hãy nhớ rằng lượng cần thiết để bảo vệ hoàn toàn làn da của bạn là 30 ml, và đừng quên rằng điều cần thiết là phải thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ.

Theo Brightside

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