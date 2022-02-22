Hôi nách có thể được làm sáng một cách dễ dàng tại nhà và bạn không cần phải đến gặp bác sĩ da liễu để khắc phục tình trạng này. Dưới đây là 5 biện pháp có thể giúp bạn loại bỏ vùng nách thâm đen chỉ với những nguyên liệu từ nhà bếp.

Nguyên liệu này được tìm thấy trong hầu hết các hộ gia đình, baking soda là thứ tốt nhất để làm sáng vùng da dưới cánh tay. Tất cả những gì bạn cần làm là trộn baking soda với nước để tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Thoa hỗn hợp này để tẩy tế bào chết dưới cánh tay của bạn hai lần một tuần. Sau khi chà xong, bạn chỉ cần rửa sạch hỗn hợp và lau khô vùng da đó.

Ảnh minh họa

Đây là loại dầu có sẵn rộng rãi nhất trong nước vì nó được sản xuất tại địa phương và tin tưởng rằng nó rất hữu ích nhất. Nó nổi tiếng chứa chất làm sáng da tự nhiên là vitamin E. Chỉ cần massage vùng da dưới cánh tay của bạn với dầu dừa hàng ngày và giữ nguyên trong mười lăm phút. Sau đó rửa sạch bằng nước thường.



Giấm táo

Ảnh minh họa

Giấm táo không chỉ giúp cắt giảm chất béo cho cơ thể mà còn loại bỏ tế bào chết vì nó có chứa axit nhẹ là chất tẩy rửa tự nhiên. Trộn hai muỗng giấm táo với baking soda và thoa hỗn hợp này lên nách của bạn. Bây giờ để nó trong năm phút và rửa sạch bằng nước lạnh khi khô.

Dầu ô liu

Ảnh minh họa

Thời cổ đại, phụ nữ thường sử dụng dầu ô liu để làm đẹp và công dụng của nó vẫn phát huy tốt cho đến ngày nay. Hãy thử trộn một thìa dầu ô liu với một thìa đường nâu và bạn đã có sẵn sản phẩm tẩy da chết tự nhiên của riêng mình. Chà nó trong hai phút và sau đó để nó lại trên da trong vài phút. Tiếp theo hãy rửa sạch bằng nước bình thường.

Chanh

Ảnh minh họa

Chanh được coi là một chất tẩy trắng tự nhiên. Chỉ cần chà nửa quả chanh lên vùng da thâm mỗi ngày trong 2-3 phút trước khi tắm bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.

Theo Times of india