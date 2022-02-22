Làm thế nào để làm sáng màu da? 14 mẹo làm đẹp trắng da 'cực đỉnh' một cách tự nhiên mà chị em nào cũng nên thử ít nhất một lần!

Sau đây là một số mẹo để làm sáng màu da của bạn một cách tự nhiên và có được vẻ ngoài hoàn mỹ. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng bạn không thể từ một làn da ngăm đen ngay lập tức trở thành một làn da trắng trẻo như trong một số quảng cáo bán kem dưỡng trắng da. Bạn chắc chắn có thể trở lại màu da tự nhiên của mình, theo thời gian xu hướng sẫm màu do các yếu tố như khói bụi, ô nhiễm, v.v. sẽ giảm nếu biết cách chăm sóc.

Làn da trắng và không tì vết là niềm mơ ước của nhiều cô gái và không hề thiếu các loại kem làm sáng da và kem dưỡng da trên thị trường. Nhưng việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm có thành phần hóa học trong thời gian dài có thể gây hại cho làn da của bạn.

Nghe có vẻ kỳ quặc đúng không? Nhưng đúng hơn là ngủ ít có thể ảnh hưởng đến làn da và khuôn mặt của bạn vì cơ thể bạn cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng. Bạn cần dành đủ thời gian để cơ thể nghỉ ngơi để mang lại vẻ rạng rỡ bên trong. Trong khi bạn ngủ, cơ thể của bạn tăng cường lưu lượng máu đến da, đồng nghĩa với việc bạn thức dậy với làn da sáng khỏe. Nhưng nếu bạn không ngủ đủ giấc, làn da của bạn có thể trông xỉn màu và thiếu sức sống, chưa kể đến sự xuất hiện của quầng thâm.

2. Uống đủ nước

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Bạn phải uống đủ nước để có làn da đủ ẩm và rạng rỡ. Bạn nên uống ít nhất hai lít nước mỗi ngày để giữ cho cơ thể đủ nước. Uống nhiều nước sẽ cải thiện kết cấu và vẻ ngoài của làn da bằng cách thải độc tố ra ngoài.

3. Thoa kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà

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Bạn cần bảo vệ làn da của mình khỏi bức xạ có hại của mặt trời khi bước ra khỏi nhà và ngay cả khi ở trong nhà vì các tia này cũng có thể xuyên qua kính. Thoa đều kem chống nắng hoặc xịt khắp cơ thể và mang theo kính râm, mũ lưỡi trai hoặc khăn quàng cổ để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và ô nhiễm.

4. Dưỡng ẩm cho làn da của bạn

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Bạn cần dưỡng ẩm da bằng cách sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày hoặc dầu dưỡng da hai lần một ngày. Dưỡng ẩm cho da sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng da khô và bong tróc, đồng thời làm cho làn da của bạn trở nên rạng rỡ. Quá trình hydrat hóa sẽ giúp tăng cường độ ẩm làn da của bạn ngay lập tức.

5. Massage mặt với dầu ô liu và mật ong

Để làm sáng màu da của bạn, hãy massage da hàng ngày với dầu ô liu và mật ong. Trộn 2 muỗng canh dầu ô liu và một muỗng canh mật ong rồi massage lên da trong vài phút. Nếu bạn có làn da dầu cũng thêm vài giọt nước cốt chanh. Lau sạch mặt nạ này bằng nước ấm. Phương pháp điều trị tại nhà này sẽ mang lại cho bạn làn da trắng sáng hơn.

6. Xông hơi mặt

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Phương pháp làm sạch sâu này sẽ mở lỗ chân lông của bạn và làm sạch bụi bẩn. Nhưng thay vì dùng nước lã, hãy đun sôi vỏ chanh trong nước rồi dùng nước đó để xông mặt. Làm điều này trong vài phút và sau đó lau khô mặt bằng khăn ướt mềm, vitamin C trong chanh sẽ làm tăng màu sắc cho làn da của bạn.

7. Dùng nước hoa hồng lạnh

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Nước hoa hồng có đặc tính chống viêm, làm giảm mẩn đỏ trên da của bạn. Xịt nước hoa hồng lạnh lên mặt sẽ mang lại làn da tươi trẻ sảng khoái và đồng thời cũng làm sáng da. Điều tốt nhất khi sử dụng phương pháp điều trị tại nhà này là bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào trong ngày.

7. Tẩy tế bào chết cho da

Bạn cần tẩy tế bào chết để loại bỏ lớp da chết tích tụ mỗi ngày luân phiên. Sử dụng mặt nạ tẩy tế bào chết tự làm tại nhà bằng cách kết hợp 2 thìa cà phê bột gạo trộn với một ít dầu dừa. Xoa hỗn hợp này lên da để loại bỏ rám nắng và cải thiện làn da của bạn.

8. Mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên

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Tự làm hỗn hợp đắp mặt bằng cách sử dụng một ít bơ, 2 muỗng canh chuối chín và 1 muỗng canh mật ong. Trộn tất cả các thành phần và massage nó khắp mặt của bạn trong vài phút. Sử dụng một miếng vải ấm để lau mặt nạ sau khi dùng xong. Mặt nạ này sẽ cải thiện làn da của bạn và kết cấu của làn da của bạn.

9. Dùng mặt nạ vỏ cam

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Bạn có thể đắp mặt nạ từ vỏ cam để có kết quả làm sáng da. Xay vỏ cam tươi với sữa lạnh rồi thoa hỗn hợp lên mặt và cổ. Sử dụng mặt nạ này hai lần một tuần để có làn da sáng tự nhiên.

10. Mặt nạ tẩy trắng tự nhiên

Để tạo một loại mặt nạ tẩy trắng tự nhiên, bạn hãy trộn 2 thìa cà phê bột vỏ cam hoặc bột vỏ chanh với một thìa cà phê muối nở, 1 thìa cà phê mật ong và 2 thìa cà phê nước cốt chanh. Đắp hỗn hợp này lên mặt để loại bỏ sắc tố và cũng để tẩy lông mặt và để có được làn da sáng.

11. Mặt nạ nha đam

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Trộn 2 muỗng cà phê gel lô hội với 1/2 muỗng cà phê nghệ và 1 muỗng canh mật ong trong một cái bát và thoa hỗn hợp này lên mặt, cổ của bạn. Để nó trong 15 phút và sau đó lau sạch bằng một miếng bông thấm sữa lạnh. Rửa sạch mặt bằng nước mát sau khi lau sạch bằng sữa. Mặt nạ này sẽ tăng cường độ đàn hồi và làn da của bạn.

12. Mặt nạ sáng da với dưa chuột

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Để làm sáng màu da, bạn có thể đắp mặt nạ dưa chuột bằng cách trộn các lát dưa chuột đã gọt vỏ với bột gỗ đàn hương và một muỗng canh nước cốt chanh. Đắp mặt nạ thảo dược này lên mặt và để trong 15 phút. Rửa sạch và lau khô để có làn da sáng và màu da sáng hơn.

13. Sử dụng toner tự nhiên trên da hai lần một ngày

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Để tạo ra một loại toner tự nhiên, bạn cần trộn lượng giấm táo và nước hoa hồng bằng nhau. Sau đó nhúng một miếng bông vào dung dịch và lau mặt bằng nó, rửa sạch sau 2 phút. Điều này sẽ giúp loại bỏ các tạp chất và tế bào da chết, mang lại làn da mềm mại và sáng da.

14. Mặt nạ trứng làm trắng da

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Lòng trắng trứng có tác dụng kỳ diệu đối với làn da của bạn! Trứng có đặc tính làm se khít da, nó có thể thu nhỏ lỗ chân lông và làm săn chắc da và cũng làm sáng màu da của bạn. Để làm mặt nạ trứng gà làm trắng da, trộn 2 thìa cà phê bột ngô và 1 lòng trắng trứng gà, đắp hỗn hợp này lên mặt. Những ai có làn da dễ bị mụn trứng cá có thể thêm nước cốt chanh vào gói này để có hiệu quả tốt hơn.

Theo India.com