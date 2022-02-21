Mách bạn mẹo nhỏ loại bỏ đôi mắt sưng húp cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng có thể thực hiện

Làm đẹp 21/02/2022 05:46

Đôi mắt là 'thông dịch viên' của tâm hồn. Nhiều cảm xúc được phản ánh thông qua nó. Đôi mắt đẹp thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Mọi người đều muốn mình trông đẹp nhất mỗi ngày, ngay cả khi bạn không thích trang điểm. Nhưng một điều thực sự có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của khuôn mặt là đôi mắt sưng bọng, lờ mờ. 

Mách bạn mẹo nhỏ loại bỏ đôi mắt sưng húp cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu bạn nghĩ rằng mắt mình bị sưng húp, bạn cần phải làm gì đó để khắc phục chúng.

Có nhiều các yếu tố khác nhau dẫn đến đôi mắt sưng húp. Ngủ không đúng cách, uống không đủ nước, dị ứng theo mùa, ăn quá nhiều muối, cảm xúc bộc phát qua nước mắt, không tẩy trang đúng cách trước khi ngủ và chế độ ăn uống thiếu chất là một số nguyên nhân gây sưng húp ở mắt. 

Mách bạn mẹo nhỏ loại bỏ đôi mắt sưng húp cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nếu bạn đang có một đôi mắt sưng húp không mong muốn, thì bạn không cần phải lo lắng về nó! Madhumeeta Dhar, Giám đốc Nghiên cứu, chuyên gia làm đẹp tại Plantas đã liệt kê ra những thay đổi nhất định mà một người cần thực hiện trong thói quen hàng ngày có thể có lợi trong việc kiểm soát vấn đề của đôi mắt sưng húp.

Mách bạn mẹo nhỏ loại bỏ đôi mắt sưng húp cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 3
Ảnh minh họa

1. Luôn thực hiện chế độ ăn uống phù hợp với thực phẩm giàu kali như sữa đông, rau xanh và chuối.

Mách bạn mẹo nhỏ loại bỏ đôi mắt sưng húp cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 4
Ảnh minh họa

2. Chườm lạnh lên mắt bằng túi trà, vải đắp đá, dưa chuột hoặc lát khoai tây.

Mách bạn mẹo nhỏ loại bỏ đôi mắt sưng húp cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 5
Ảnh minh họa

3. Dùng kem dưỡng da vùng mắt dưới tốt giúp giảm viêm và nuôi dưỡng vùng da quanh mắt để tăng độ đàn hồi cho da.
4. Đảm bảo ngủ đủ giấc từ sáu đến tám giờ để giúp phục hồi da.
5. Luôn bổ sung nước đầy đủ để giữ cho da đủ nước và căng mọng.
6. Hạn chế uống rượu bia vì nó làm da mất nước và khiến da xỉn màu.

Mách bạn mẹo nhỏ loại bỏ đôi mắt sưng húp cực kỳ đơn giản mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 6
Ảnh minh họa

7. Ngủ với tư thế nằm ngửa và kê một chiếc gối dưới đầu giúp giảm tích nước quanh mắt.
Nếu tất cả chúng ta quan tâm đến các yếu tố trên và thay đổi lối sống, chúng ta sẽ trông đẹp nhất và tự tin đối mặt với thế giới bằng vẻ ngoài rạng rỡ hơn.

Theo Times of india

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