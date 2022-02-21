Tuyệt chiêu trang điểm chỉ với một cây son đẹp nhẹ nhàng ngay cả nàng bận rộn cũng cần biết

Làm đẹp 21/02/2022 09:00

Bạn có thể thích trang điểm nhưng thời thế đã thay đổi và sở thích trang điểm cũng vậy! Với đại dịch đang "xâm chiếm" cuộc sống của chúng ta, tình yêu của chúng ta đối với trang điểm chắc chắn cũng đã bị ảnh hưởng.

Tuyệt chiêu trang điểm chỉ với một cây son đẹp nhẹ nhàng ngay cả nàng bận rộn cũng cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn còn nhớ những buổi sáng thứ Hai khi bạn diện những bộ quần áo, trang điểm và bước vào công việc hàng ngày? Nó giống như một chương từ một trong những cuốn sách giáo khoa lịch sử cũ của bạn, phải không? 

Đại dịch đã thay đổi cuộc sống của chúng ta theo những cách mà chúng ta thậm chí không bao giờ tưởng tượng được, và mối quan hệ của chúng ta với thế giới hóa trang cũng không ngoại lệ. Từ những đêm thứ Sáu đầu bù tóc rối đến những lúc thỏa mình thưởng thức những bộ phim trên Netflix say sưa trong lúc diện những bộ đồ ngủ, chị em phụ nữ thực sự đã không còn đụng nhiều đến những đồ trang điểm của mình. Nhân vật "bị ảnh hưởng" nặng nề nhất bởi sự lãng quên của phái đẹp có lẽ không ai khác chính là thỏi son quý giá của chúng ta!

Tuyệt chiêu trang điểm chỉ với một cây son đẹp nhẹ nhàng ngay cả nàng bận rộn cũng cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo nhiều báo cáo khác nhau, việc bán son môi đã giảm mạnh vào năm 2020, do mọi người dễ dàng bỏ qua một món đồ trang điểm được che giấu dưới lớp khẩu trang phải mang hàng ngày do dịch bệnh. Ngay cả khi chúng ta có thể sử dụng son dưỡng môi hoặc son bóng không thường xuyên cho một cuộc gọi công việc, chúng ta đã nói lời tạm biệt với son môi màu đỏ và hồng vì nghĩ rằng đeo khẩu trang thì không còn cần son môi nữa.
Tuy nhiên, trước khi bạn hoàn toàn từ bỏ những thỏi son yêu thích và đắt tiền của mình, đây là một số mẹo được Chaitra Krishnan, chuyên gia trang điểm của Stylecraze chia sẻ cho tất cả những cô nàng đáng yêu cách sử dụng lại son môi của bạn và vẫn sử dụng chúng ở những vùng da không được che phủ với khẩu trang.
1. Các sản phẩm trang điểm cho mắt chắc chắn làm tốt hơn son môi, nhưng đây là lúc chúng ta có thể kết hợp các loại son môi của mình làm màu cho mắt. 

Tuyệt chiêu trang điểm chỉ với một cây son đẹp nhẹ nhàng ngay cả nàng bận rộn cũng cần biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Son môi dạng lỏng hoạt động như phấn mắt và kẻ mắt tuyệt vời nếu bạn có đúng loại cọ để thoa chúng. Chúng khô siêu nhanh và gần như không lem. Nếu bạn muốn tạo kiểu mắt khói pha trộn với một chút màu sắc, thì hãy sử dụng son môi dạng lì. Hãy nhớ rằng, kiểm tra các thành phần trong các sản phẩm này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo chúng an toàn cho mắt của bạn. Một thử nghiệm trước lên da được khuyến khích để tránh bất kỳ phản ứng dị ứng nào.

Tuyệt chiêu trang điểm chỉ với một cây son đẹp nhẹ nhàng ngay cả nàng bận rộn cũng cần biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa

2. Một nhiệm vụ khác mà son môi của bạn có thể thực hiện thành công là điều chỉnh màu. Bạn có biết son môi màu cam, đỏ là một chất điều chỉnh màu cực kỳ tốt và có thể giúp che đi quầng thâm mắt, sẹo mụn và làn da không đều màu của bạn không? 

Nếu bạn sở hữu màu son môi độc lạ nhưng luôn sành điệu như xanh lá cây, thì những màu đó có thể được sử dụng để điều chỉnh những vùng màu đỏ trên da. Vì vậy, hãy lấy miếng mút trang điểm yêu thích của bạn và thoa đều son ở những vùng cần che phủ, tạo lớp nền với kem che khuyết điểm hoặc kem nền có độ che phủ trung bình đến toàn phần.

Tuyệt chiêu trang điểm chỉ với một cây son đẹp nhẹ nhàng ngay cả nàng bận rộn cũng cần biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa

3. Nếu bạn cảm thấy buồn về chiếc son môi màu nâu nhẹ nhàng hàng ngày của mình bị mốc tụ lại bên trong hộp đựng của nó, thì đã đến lúc bạn nên cho nó cơ hội phát huy công dụng. Màu son nâu cực kỳ hữu ích khi dùng để tạo đường viền và làm nổi bật, miễn là chúng dễ pha trộn. Không nên sử dụng son môi dạng lỏng vì chúng khó hòa quyện. Bằng cách này, bạn có thể làm nổi bật vùng trán và đường viền hàm để khuôn mặt trông thu hút ngay cả khi bạn đang đeo khẩu trang.

Tuyệt chiêu trang điểm chỉ với một cây son đẹp nhẹ nhàng ngay cả nàng bận rộn cũng cần biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa
Tuyệt chiêu trang điểm chỉ với một cây son đẹp nhẹ nhàng ngay cả nàng bận rộn cũng cần biết - Ảnh 7
Ảnh minh họa

4. Ngoài tất cả những điều này, bạn luôn có thể sử dụng son môi của mình như một lớp phấn má để có vẻ ngoài ửng hồng tự nhiên. Đừng quên thoa đều trên da. Mẹo chuyên nghiệp là luôn sử dụng ngón tay của bạn để tán đều màutrên má.

Theo Times of india

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