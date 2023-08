Ái ngại vì mái đầu lởm chởm tóc bạc? Lưu ngay 10 phương pháp hữu hiệu sau sẽ giúp bạn nói lời tạm biệt sớm với 'nhân tố' chẳng ai ưng này

Uống một cốc nước ép trái cây này mỗi ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe, giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa khác. Chúng có thể chống lại các gốc tự do có thể làm hỏng tóc của chúng ta và dẫn đến tóc bạc. Bạn cũng có thể sử dụng dầu amla trực tiếp lên tóc để củng cố và thúc đẩy sự phát triển của tóc, cũng như làm giàu sắc tố tóc, góp phần giữ màu tóc tự nhiên của bạn.

2. Lá cà ri

Điều đáng ngạc nhiên là lá cà ri có thể là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa bệnh bạc tóc sớm vì chúng có chất chống oxy hóa và sắt, cũng như các vitamin và khoáng chất có lợi khác. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thiếu sắt có thể dẫn đến bạc tóc sớm, vì vậy đây có thể là một cách lành mạnh để làm chậm quá trình chuyển sang màu bạc sớm ở tóc.

Bạn có thể sử dụng lá cà ri dưới dạng chiết xuất trộn với dầu dừa cho tóc, hoặc bạn có thể nghiền một ít lá thành bột và thêm bột vào dầu dừa để sử dụng.

3. Bổ sung dinh dưỡng

Đôi khi những sợi tóc bạc của chúng ta đang cố gắng nói với chúng ta rằng cơ thể chúng ta cần nhiều chất dinh dưỡng hơn và đã đến lúc bắt đầu bổ sung dinh dưỡng. Theo một nghiên cứu trên 52 người, hàm lượng vitamin B12, B7 (biotin), B9 (axit folic) và D3 thấp đã được tìm thấy ở những người bị bạc sớm. Bổ sung các chất dinh dưỡng này có thể giúp giữ cho tóc của bạn trẻ và khỏe hơn trong thời gian dài.

4. Thực phẩm giàu catalase

Khoai lang, cà rốt, ớt đỏ và nấm chỉ là một số loại thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa bệnh tóc bạc sớm. Điều này là do chúng có chứa hàm lượng cao một loại enzyme gọi là catalase, một chất được chứng minh là có tác dụng bảo vệ sắc tố tóc của bạn. Thường xuyên ăn những thực phẩm này có thể giúp bảo vệ tóc của bạn không bị bạc sớm.

5. Trà xanh

Chất chống oxy hóa rất quan trọng khi chăm sóc tóc vì chúng bảo vệ bạn khỏi các gốc tự do từ ánh nắng và ô nhiễm. Đây là lý do tại sao uống trà xanh có thể giúp cơ thể bạn chống lại tác động của các gốc tự do vì nó chứa đầy chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và chất phytochemical. Thêm chiết xuất trà xanh vào tóc của bạn dưới dạng dầu gội đầu hoặc dầu dưỡng tóc cũng có thể giúp tóc chắc khỏe và trì hoãn sự phát triển của tóc bạc.

6. Sô cô la đen

Thực phẩm chứa nhiều chất đồng đã được chứng minh là rất hữu ích để ngăn chặn tình trạng bạc sớm. Điều này làm cho thực phẩm như sô cô la đen trở thành "bạn thân" của bạn, vì nó bùng nổ nhiều dưỡng chất như chất đồng. Đồng thực sự đóng một vai trò rất quan trọng trong sắc tố tóc, bởi vì nó là một phần quan trọng của melanin, sắc tố tối tạo màu sắc cho da, mắt và tóc của chúng ta. Melanin phụ thuộc vào đồng, và nếu không có đủ nó, tóc của chúng ta có thể bạc.

7. Dầu hạnh nhân

Hạnh nhân chứa nhiều vitamin E và A, cả hai chất dinh dưỡng quan trọng để giữ cho mái tóc của chúng ta trông trẻ trung. Thường xuyên xoa bóp một lượng nhỏ dầu này lên tóc ẩm sau khi tắm có thể giúp ngăn ngừa quá trình bạc tóc của bạn bằng cách bảo vệ tóc chống lại các chất oxy hóa và các gốc tự do. Điều này sẽ giúp giữ cho tóc của bạn chắc khỏe và được bảo vệ khỏi hư tổn, bao gồm cả tóc bạc sớm.

Phương pháp điều trị tóc bạc tự nhiên

1. Trà đen

Bạn có thể sử dụng trà đen lạnh như một loại nước xả sau khi gội đầu hoặc thêm nó vào dầu xả còn sót lại của bạn. Theo thời gian, chất tannin trong trà có thể làm đen những sợi tóc bạc của bạn mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Bạn có thể lặp lại nhiều lần tùy thích cho đến khi tóc đủ sẫm màu.

Tất cả những gì bạn cần làm là ngâm 3-5 túi trà, hoặc một vài thìa cà phê lá trà đen vào 1 cốc nước sôi. Sau khi trà nguội, thoa hỗn hợp lên tóc và để trong một giờ trước khi xả sạch bằng nước lạnh.

2. Hoa cỏ mực (hoa bhringraj)

Phương pháp điều trị tóc bạc tiện lợi này có thể giúp bạn che phủ tóc mà không có bất kỳ hóa chất độc hại nào. Bạn có thể sử dụng nó bằng cách đun nóng dầu hoa cỏ mực trên chảo ở lửa nhỏ. Sau khi đã nguội, thoa một lượng nhỏ dầu lên đỉnh đầu và nhẹ nhàng xoa bóp vào da đầu và chân tóc để dầu được hấp thụ. Bạn có thể lặp lại điều này hai lần một tuần, sau đó giảm xuống chỉ còn một lần một tuần.

3. Cà phê đen

Một trong những lựa chọn ưa thích của nhiều người cũng có thể che phủ những sợi tóc bạc của bạn bằng cách giúp nhuộm để làm cho tóc sẫm màu hơn đó là cà phê đen. Cà phê có tác dụng làm nhuộm màu cho tóc của bạn, mặc dù không phải là vĩnh viễn. Đó là một lựa chọn tốt để nhanh chóng làm đen tóc của bạn. Chỉ cần pha một tách cà phê rang đậm, thêm 2 thìa bã cà phê và một cốc dầu xả. Sau khi gội đầu, dùng dầu xả cà phê thoa lên tóc ẩm.

Để màu cà phê ngấm vào tóc, hãy để dầu dưỡng cà phê trên tóc trong một giờ và đội mũ ủ tắm lên tóc. Cuối cùng, bạn xả lại cho đến khi nước sạch. "Thuốc nhuộm" sẽ kéo dài hiệu quả đến 2 tuần.

