Chinh phục làn da trắng mịn rạng ngời, nói lời tạm biệt 'da sần vỏ cam' cùng những bí quyết dành riêng cho phái đẹp chắc chắn khiến bạn phải ngỡ ngàng

Làm đẹp 21/02/2022 13:00

Mùa hè sôi động và bạn sẽ lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ để mặc thử những bộ đồ bơi nóng bỏng nhưng đột nhiên bạn nhận thấy da sần sùi như "vỏ cam" đáng ghét. Tin tốt cho bạn là bệnh về da cellulite hoàn toàn không phải là một khiếm khuyết. 90% phụ nữ mắc bệnh này, nhưng hầu như không đáng chú ý ở một số người do đặc thù của cấu trúc cơ thể. 

bạn không thể loại bỏ hoàn toàn bệnh cellulite hay còn gọi là sần da vỏ cam, nhưng có thể làm cho nó gần như vô hình. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể làm cho làn da của mịn màng?

Dưới đây là những bí quyết được thu thập bởi các thủ thuật đơn giản và hiệu quả nhất.

7. Ăn uống lành mạnh

Chinh phục làn da trắng mịn rạng ngời, nói lời tạm biệt 'da sần vỏ cam' cùng những bí quyết dành riêng cho phái đẹp chắc chắn khiến bạn phải ngỡ ngàng - Ảnh 1

Một lầm tưởng phổ biến: nếu bạn giảm cân, bệnh cellulite sẽ biến mất. Đây không phải là sự thật. Cuộc chiến chống lại cellulite bắt đầu với chế độ dinh dưỡng hợp lý. Những thứ mà chế độ ăn uống của bạn nên bao gồm:

  • protein (thịt, các loại đậu, hạt);
  • lecithin (trứng, cà chua, rau bina, đậu nành);
  • axit béo (cá, ô liu, bơ, quả hạch);
  • trái cây và rau quả đốt cháy chất béo (bưởi).

6. Nước

Chinh phục làn da trắng mịn rạng ngời, nói lời tạm biệt 'da sần vỏ cam' cùng những bí quyết dành riêng cho phái đẹp chắc chắn khiến bạn phải ngỡ ngàng - Ảnh 2

Thức uống tốt nhất cho thân hình cân đối là nước sạch tinh khiết. Các nhà dinh dưỡng khuyên bạn nên uống 1,5-2 L nước mỗi ngày, không tính trà, cà phê và các đồ uống khác.

5. Bài tập thể dục

Chinh phục làn da trắng mịn rạng ngời, nói lời tạm biệt 'da sần vỏ cam' cùng những bí quyết dành riêng cho phái đẹp chắc chắn khiến bạn phải ngỡ ngàng - Ảnh 3

Nếu bạn tiêu thụ nhiều calo hơn mức bạn có thể đốt cháy, bạn sẽ nhận được thêm chất béo ảnh hưởng đến sự xuất hiện của cellulite trên da. Các bài tập thể dục sẽ giúp bạn đốt cháy lượng calo dư thừa và có được thân hình cân đối. Trong trường hợp này, các động tác ngồi lên, nhảy dây, chạy và thể dục nhịp điệu sẽ hiệu quả hơn so với nâng tạ.

4. Xoa bóp

Chinh phục làn da trắng mịn rạng ngời, nói lời tạm biệt 'da sần vỏ cam' cùng những bí quyết dành riêng cho phái đẹp chắc chắn khiến bạn phải ngỡ ngàng - Ảnh 4

  • Cả việc tự massage bằng bàn chải hay dịch vụ chuyên nghiệp đều rất hiệu quả.
  • Trong các tiệm mát-xa và phòng khám, mát-xa được thực hiện bằng thiết bị đặc biệt giúp phá hủy các lớp mỡ dưới da tích tụ và cải thiện sự trao đổi chất .
  • Massage với tinh dầu thậm chí còn hiệu quả hơn, vì chúng thâm nhập vào lớp biểu bì, đốt cháy chất béo và loại bỏ sự trì trệ của bạch huyết.

3. Tẩy tế bào chết

Chinh phục làn da trắng mịn rạng ngời, nói lời tạm biệt 'da sần vỏ cam' cùng những bí quyết dành riêng cho phái đẹp chắc chắn khiến bạn phải ngỡ ngàng - Ảnh 5

Kem chống cellulite không mang lại hiệu quả mong muốn, nhưng tẩy tế bào chết sẽ loại bỏ lớp sừng hóa của dacải thiện lưu thông máu và tăng tốc quá trình trao đổi chất.

  • Tẩy tế bào chết bằng cà phê xay giúp da săn chắc và mịn màng, và ít bị cellulite hơn.
  • Tẩy tế bào chết bằng muối biển sẽ hút bớt độ ẩm dư thừa ra khỏi vùng cellulite.

2. Tắm với vòi hoa sen

Chinh phục làn da trắng mịn rạng ngời, nói lời tạm biệt 'da sần vỏ cam' cùng những bí quyết dành riêng cho phái đẹp chắc chắn khiến bạn phải ngỡ ngàng - Ảnh 6

  • Tắm vòi hoa sen giúp cải thiện lưu thông máu và kích thích sự trao đổi chất .
  • Áp lực của dòng nước sẽ loại bỏ tình trạng ứ đọng. Nó sẽ làm sạch da và các lớp dưới da một cách mạnh mẽ.
  • Hướng tia nước đến vùng có vấn đề từ khoảng cách 10 cm và xoa bóp các vùng có vấn đề như vùng mông theo chuyển động tròn, chân theo chuyển động từ trên xuống cho phần trước và từ dưới lên cho phần sau.

1. Xông hơi

Chinh phục làn da trắng mịn rạng ngời, nói lời tạm biệt 'da sần vỏ cam' cùng những bí quyết dành riêng cho phái đẹp chắc chắn khiến bạn phải ngỡ ngàng - Ảnh 7

  • Nhiệt độ cao của phòng xông hơi làm tăng lưu lượng máu và bạch huyết, nhờ đó làn da trở nên mịn màng và săn chắc, phục hồi độ đàn hồi.
  • Phòng xông hơi sẽ mở ra các tuyến mồ hôi, qua đó các chất độc được đòa thải ra khỏi da, làm sạch nó khỏi sự ứ đọng chất béo .
  • Chỉ cần một lần đến phòng xông hơi mỗi tuần sẽ làm lớp mỡ dưới da mịn màng hơn .
  • Chườm chống cellulite với các loại dầu đặc biệt hoặc bùn chữa bệnh cũng sẽ hữu ích.

Các phương pháp chống cellulite này sẽ chỉ mang lại kết quả rõ ràng khi chúng được thực hiện cùng nhau. Một phương pháp có thể không đủ hiệu quả tối đa.

Theo Brightside

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