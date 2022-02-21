Chinh phục làn da trắng mịn rạng ngời, nói lời tạm biệt 'da sần vỏ cam' cùng những bí quyết dành riêng cho phái đẹp chắc chắn khiến bạn phải ngỡ ngàng

bạn không thể loại bỏ hoàn toàn bệnh cellulite hay còn gọi là sần da vỏ cam, nhưng có thể làm cho nó gần như vô hình. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể làm cho làn da của mịn màng?

Dưới đây là những bí quyết được thu thập bởi các thủ thuật đơn giản và hiệu quả nhất.