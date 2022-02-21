Mụn nhọt làm bạn xấu hổ? Đây là cách giúp bạn thoát khỏi 'chúng' ở tuổi vị thành niên một cách tự nhiên siêu tiết kiệm

Trong bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn biết cách làm thế nào để loại bỏ mụn ở tuổi thanh thiếu niên một cách tự nhiên và những cách bạn có thể sử dụng để ngăn ngừa chúng. Bài viết cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin về lý do tại sao bạn bị mụn nhiều trong độ tuổi này.

Mặc dù mụn tuổi dậy thì là một vấn đề phổ biến, nhưng mụn thường có thể khiến bạn cảm thấy mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Tuy nhiên, để loại bỏ những mụn này, đừng nặn nó. Việc nặn mụn không đúng phương pháp sẽ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thoa các loại kem dưỡng da khác nhau và đến gặp bác sĩ da liễu là lựa chọn duy nhất của bạn.

Trong độ tuổi thanh thiếu niên, sự gia tăng nồng độ hormone dẫn đến các tuyến bã nhờn của bạn sản xuất nhiều bã nhờn hơn. Dầu được sản xuất quá mức này sẽ kết hợp với bụi bẩn và tế bào da chết, làm tắc lỗ chân lông của da và do đó gây ra mụn.

Đôi khi, những mụn này cũng có thể gây viêm và bị nhiễm trùng. Do đó, nó có thể trở nên khó chịu như thế nào sau một thời gian.

Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng nếu bạn để mụn tự chín và phát triển theo đúng chu trình, chúng sẽ tự biến mất. Nhưng nếu bạn tiếp tục chạm vào chúng và cố gắng nặn chúng ra, chúng chắc chắn sẽ để lại một hoặc hai vết sẹo. Vì vậy, dù có thấy khó chịu đến mấy, bạn cũng đừng chạm vào hoặc làm nổi mụn.

Mụn nhọt ở thanh thiếu niên tồn tại trong bao lâu?

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Thông thường, mụn nhọt ở tuổi vị thành niên bắt đầu từ 10 hoặc 11 tuổi và kéo dài từ 5 đến 10 năm. Những nốt mụn này sẽ biến mất khi bạn ngoài 20 tuổi. Tuy nhiên, đây là mức trung bình thống kê và đối với một số người, những nốt mụn này kéo dài đến giữa và cuối độ tuổi 20 của họ. Điều trị chúng đúng cách giúp loại bỏ mụn ở tuổi thiếu niên.

Tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin A và vitamin E

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Sự thiếu hụt vitamin A và E đôi khi cũng có thể gây ra mụn nhọt, vì vậy hãy cải thiện việc tiêu thụ chúng. Trong khi bổ sung vitamin A và E có hiệu quả điều trị mụn nhọt. Cách an toàn nhất để tăng lượng vitamin này là tiêu thụ trái cây và rau quả giàu chúng. Ở tuổi thanh thiếu niên, bạn sẽ bị cám dỗ nhiều hơn bởi đồ ăn vặt. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn giảm thiểu tình trạng nổi mụn của mình, thì bạn cần tiêu thụ những loại trái cây và rau quả này thường xuyên.

Thực phẩm giàu vitamin A:

Sữa chua

Trứng

Cá có dầu

dầu gan cá

Phô mai

Cà rốt

Khoai lang

Đu đủ

Dưa hấu

Thực phẩm giàu vitamin E:

Hạt hoa hướng dương

Rau chân vịt

Quả bí ngô

Bơ đậu phộng

Ớt chuông đỏ

Sử dụng dầu cây tràm trà

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Là một thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da, dầu cây tràm trà là một phương pháp chữa mụn tự nhiên tuyệt vời cho các bệnh về da. Nó chứa các đặc tính kháng khuẩn giúp làm sạch các lỗ chân lông và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trong đó. Dầu cây tràm trà cũng điều chỉnh sản xuất bã nhờn trên da, ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn. Vì vậy, dầu cây tràm trà là một giải pháp đã được chứng minh để loại bỏ mụn ở tuổi thiếu niên một cách tự nhiên.

Để sử dụng tinh dầu tràm trà trị mụn nhọt, hãy nhỏ thêm cùng 4-5 giọt dầu dừa hoặc dầu jojoba và chấm lên các vùng da bị mụn. Bạn cũng có thể thêm 4-5 giọt vào một thìa gel lô hội và thoa hỗn hợp lên mặt. Một cách khác để sử dụng thành phần này là thêm một vài giọt dầu tràm trà vào mật ong và để nó trên khuôn mặt của bạn trong một hoặc hai giờ. Cho dù bạn chọn phương pháp nào, hãy luôn nhớ chỉ sử dụng một vài giọt tinh dầu tràm trà. Không nên sử dụng dầu cây tràm trà trực tiếp trên khuôn mặt của bạn. Luôn sử dụng nó với dầu nền, mật ong hoặc gel lô hội.

Xin lưu ý: Trước khi sử dụng tinh dầu tràm trà trên mặt, hãy chấm một giọt tinh dầu trà lên da. Nếu nó không gây kích ứng hoặc mẩn đỏ trên da của bạn, thì có thể sử dụng thành phần này.

Sử dụng trà xanh

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Bạn có thể biết rằng trà xanh là một thức uống giải độc tuyệt vời cho cơ thể, ngoài ra nó còn có tác dụng làm hết mụn một cách tự nhiên. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, trà xanh có thể giúp điều trị mụn trứng cá nhẹ. Ngoài ra, các polyphenol có trong trà xanh ngăn chặn quá trình tiết dầu quá mức trên da.

Để sử dụng trà xanh, bạn có thể ngâm trà trong nước nóng, để nguội bớt, lọc lấy nước rồi chấm lên mặt. Bạn cũng có thể thử đắp mặt bằng trà xanh. Lấy lá trà ra khỏi túi trà, làm ẩm bằng nước ấm rồi trộn với gel lô hội. Mặt nạ này cũng làm dịu làn da của bạn cùng với việc điều trị mụn nhọt. Bạn cũng có thể tạo hỗn hợp sền sệt bằng cách sử dụng lá trà đã đun sôi và lọc bằng cách trộn nó với mật ong và muối nở. Điều này sẽ làm sạch lỗ chân lông của bạn khỏi tất cả các bụi bẩn và tạp chất.

Sử dụng mặt nạ mật ong và quế

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Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên, có chứa các đặc tính chống vi khuẩn và quế có đặc tính chống viêm, kết hợp với nhau như một phương pháp khắc phục tại nhà hiệu quả để loại bỏ mụn ở tuổi thiếu niên một cách tự nhiên. Sử dụng mặt này hai lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

Trộn một thìa bột quế với 2-3 thìa cà phê mật ong để chuẩn bị làm mặt nạ. Đắp hỗn hợp này lên mặt và rửa sạch trong 10 phút.

Luyện tập thể dục đều đặn

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Khi còn là một thiếu niên, bạn rất nhanh nhẹn và linh hoạt và không cảm thấy cần phải tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, làm như vậy không chỉ giúp bạn giữ được vóc dáng mà còn giúp loại bỏ mụn một cách tự nhiên. Khi bạn tập thể dục, bạn đổ mồ hôi, dẫn đến việc bít các lỗ chân lông trên da. Việc thông thoáng lỗ chân lông có thể giúp loại bỏ dầu thừa, do đó ngăn ngừa nổi mụn. Hãy chắc chắn rằng sau mỗi buổi tập, bạn phải rửa mặt ngay lập tức.

Ăn thực phẩm giàu axit béo Omega-3

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Axit béo omega-3 có đặc tính chống viêm, vì vậy chúng có thể giúp bạn loại bỏ mụn nhọt một cách tự nhiên bằng cách nhắm mục tiêu vào tình trạng sưng tấy do mụn gây ra. Chúng cũng có thể điều chỉnh các hormone dẫn đến sản xuất quá nhiều bã nhờn, do đó ngăn ngừa mụn hình thành ngay từ đầu.

Mặc dù lượng omega-3 có thể được cung cấp bằng các chất bổ sung, nhưng có một chế độ ăn uống giàu axit béo omega-3 có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của mụn nhọt. Dưới đây là một số nguồn thực phẩm chứa các axit béo này:

Cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mòi

Hạt lanh

Bơ

Quả óc chó

Đậu nành và dầu đậu nành

Hàu

Hạt chia

Rau chân vịt

Mẹo đơn giản bạn có thể làm theo để thoát khỏi mụn ở tuổi vị thành niên

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Ngoài việc thử các biện pháp khắc phục được đề cập ở trên, có một số mẹo mà bạn có thể làm theo để ngăn ngừa mụn trứng cá. Đây là những gì bạn cần biết:

Không rửa mặt quá kỹ vì có thể gây kích ứng da. Rửa mặt hai lần một ngày là đủ tốt. Luôn sử dụng sản phẩm rửa mặt nhẹ nhàng.

Uống ít nhất 2-3 lít nước mỗi ngày.

Hạn chế trang điểm thường xuyên vì nó có thể gây bít lỗ chân lông.

Đừng tiếp tục chạm vào mặt của bạn. Đây là điều khá khó nhưng đừng để mặt mũi của bạn dính những bụi bẩn từ tay.

Giữ nước cho da bằng cách sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày.

Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày vì những tia nắng gay gắt của mặt trời có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nổi mụn.

Căng thẳng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn hiện có của bạn, vì vậy hãy cố gắng kiểm soát nó tốt nhất có thể.

Theo Beautiful.in