Người ta không bao giờ có thể thoát khỏi bất kỳ loại tác nhân gây căng thẳng nào nhưng chắc chắn có thể thích nghi với chúng bằng cách học cách quản lý căng thẳng. Bạn hãy cùng xem một số mẹo để duy trì làn da rạng rỡ bằng cách kiểm soát các tác nhân gây căng thẳng nhé. Kiểm soát căng thẳng

Khi da bị tác động tiêu cực thì quá trình sửa chữa chậm hơn, da đỏ bừng, tăng bùng phát bệnh vẩy nến, chàm, nổi mề đay, mụn trứng cá, các dấu hiệu lão hóa sớm, vẻ mệt mỏi do quầng thâm mắt sưng húp, hiện rõ sự xỉn màu và mệt mỏi trên khuôn mặt.

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Ghi chép lại những tác nhân gây căng thẳng, nói chuyện với những người thân yêu, tìm kiếm trợ giúp y tế khi cần thiết và thiền định là những cách bạn có thể áp dụng để kiểm soát căng thẳng. Tập thể dục thường xuyên, có một chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đúng giờ và đủ giấc, kiểm soát cân nặng chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm căng thẳng cho bạn.

Tuân thủ quy trình chăm sóc da một cách nhất quán

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Lập quy trình chăm sóc da đơn giản theo nhu cầu của làn da. Sử dụng sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm hai lần một ngày. Bôi kem chống nắng với lượng SPF 30 trở lên sau mỗi 3 đến 4 giờ. Với việc dưỡng da mặt, bạn cũng có thể kết hợp retinoids, serum chống oxy hóa như vitamin C và niacinamide để tăng thêm lợi ích. Điều quan trọng là giữ cho quy trình chăm da đơn giản để tuân theo quy trình ấy một cách nhất quán.

Bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường

Chống nắng đầy đủ là điều cần thiết để bảo vệ làn da của bạn

Các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường như tia UV, ô nhiễm, hút thuốc có thể làm tổn thương các mô da. Chống nắng đầy đủ và các chất chống oxy hóa bằng các dưỡng chất như vitamin C, niacinamide, vitamin E sẽ giúp ích khi kết hợp vào thói quen chăm da của bạn.

Kiểm soát tình trạng khô da

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Bạn nên tránh tắm nước nóng, không sử dụng tẩy tế bào chết hoặc xơ mướp quá nhiều lần và dưỡng ẩm từ hai lần đến ba lần một ngày. Tìm kiếm các sản phẩm chứa thành phần sửa chữa hàng rào bảo vệ da như axit hyaluronic, ceramides, glycerin, petrolatum, squalene, vitamin E trong kem dưỡng ẩm của bạn.

Giảm xỉn màu cho da

Các sản phẩm chứa axit hyaluronic và ceramides giúp phục hồi da và ngăn ngừa sạm da. Các thành phần như Vitamin C, niacinamides, retinol, axit glycolic, axit kojic, arbutin, axit lactic làm đều màu da. Bôi kem chống nắng và tẩy da chết thường xuyên là điều cần thiết để bạn hạn chế da bị xỉn màu.

Kiểm soát da nhờn và mụn

Sử dụng các công thức nhẹ hơn không làm tắc nghẽn lỗ chân lông như serum hoặc gel để bôi lên da. Các thành phần như retinoids, benzoyl peroxide, axit salicylic giúp kiểm soát da nhờn và mụn hiệu quả mà bạn nên chú ý. Hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế sớm để giải quyết tình trạng

nổi mụn thường xuyên nếu bạn gặp phải. Bạn cũng cần thường xuyên làm sạch dụng cụ trang điểm và tẩy trang trước khi đi ngủ. Luôn sử dụng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần. Tránh uống sữa, ăn quá nhiều đường và thực phẩm có chỉ số đường huyết cao.

Giảm bọng mắt và sắc tố dưới mắt

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Hạn chế ăn muối và uống rượu bia, điều trị dị ứng, tránh dụi mắt liên tục, ngủ đủ giấc, tránh tiếp xúc với màn hình quá nhiều. Các sản phẩm có caffeine, vitamin K1, axit kojic, peptit, retinol, Vitamin C và axit hyaluronic có thể hữu ích cho bạn. Đừng bao giờ bỏ qua kem dưỡng ẩm và kem chống nắng để bảo vệ cả làn da mỏng manh quanh mắt nhé.

Kiểm soát các đợt bùng phát phát ban và làm dịu các vết mẩn đỏ

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Các tác nhân gây căng thẳng có thể gây bùng phát bệnh rosacea, bệnh vẩy nến, bệnh chàm hoặc phát ban. Bạn nên ghi lại các yếu tố có thể kích hoạt các bệnh đó, phòng tránh hoặc quản lý các yếu tố ấy thật cẩn thận. Bạn cũng cần tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệptừ y tế nếu bị bùng phát ban nghiêm trọng. Hãy luôn giữ ẩm tốt cho da. Tránh tắm nước nóng và các sản phẩm có chứa hương thơm. Bạn hãy chú ý thử các sản phẩm trước để tránh dị ứng không đáng có và điều quan trọng là đừng bao giờ bỏ qua việc thoa kem chống nắng.

Ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và mệt mỏi

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Hãy luôn giữ cho làn da của bạn được dưỡng ẩm tốt và chống nắng đầy đủ. Bạn nên bổ sung các thành phần có thể làm chậm quá trình lão hóa như Vitamin C, peptide, retinoids, axit hyaluronic, ceramides.

Theo Times of India