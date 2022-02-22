Muốn có vòng eo 'con kiến' chỉ bằng những phương pháp đơn giản thì hãy thử tham khảo ngay những bí quyết siêu đặc biệt này

Nếu bạn đã ở mức cân nặng phù hợp với chiều cao của mình và vẫn đang cố gắng có được vòng eo nhỏ hơn, có lẽ đã đến lúc bạn nên tìm đến sự trợ giúp từ các chuyên gia về làm đẹp .

Vấn đề với việc sở hữu một thân hình đồng hồ cát là mọi người có cơ thể khác nhau và nơi họ lưu trữ chất béo cũng có thể khác nhau. Bạn có thể có xu hướng gánh nhiều trọng lượng hơn xung quanh đùi và bụng hoặc ngược lại. Cố gắng mô phỏng một hình thể lý tưởng nhất định có thể dẫn đến các vấn đề về hình ảnh cơ thể.

Nếu bạn lo lắng về việc vòng eo nhỏ lại vì bạn đang mang trong mình lượng mỡ thừa và cân nặng thì đó là lý do xác đáng. Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) khuyến nghị phụ nữ có vòng eo 80cm (31,5 inch) nên thử giảm kích thước vòng eo bằng cách giảm cân. Nếu vòng eo của bạn từ 88cm (34,5 inch) trở lên, bạn nên nói chuyện với bác sĩ đa khoa để tìm ra giải pháp.

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Nhận thức luôn là điều tốt nhất và điều đó có lợi gấp đôi cho sức khỏe của bạn. Mặc dù mọi người đều khác nhau, nhưng có một số điều quan trọng cần biết nếu bạn lo lắng về việc cơ thể tích mỡ thừa quanh eo.

Tiến sĩ Shirin Lakhani của Harley Street's, thuộc phòng khám The Cranley Clinic cho biết: "Nghiên cứu cho thấy rằng việc mang mỡ nội tạng xung quanh bụng sẽ làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh nghiêm trọng về sức khỏe bao gồm bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ và huyết áp cao. Một số nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ giữa mỡ thừa quanh vòng eo và ung thư."

Nhưng đây không phải là thời điểm để lo lắng và vùi đầu vào việc giết chặt cân nặng. Dưới đây là các mẹo hữu ích để giúp bạn giảm mỡ vùng eo hoặc có được vòng eo nhỏ hơn và đạt được kích thước vòng eo khỏe mạnh.

Những điều bạn cần biết nếu bạn đang cố gắng có được vòng eo nhỏ hơn

Các chuyên gia đã chia sẻ những cách an toàn nhất để làm thon gọn vòng eo của bạn, những cách không bao gồm bất kỳ phương pháp "khắc phục nhanh" không bền vững nào cũng như nêu ra những thói quen lành mạnh mà bạn cần thực hiện.

1. Cố gắng có được vòng eo nhỏ hơn nhanh chóng có thể không phải là lợi ích tốt nhất cho bạn

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Tìm kiếm cách giảm cân nhanh là một trải nghiệm phổ biến. Nhưng bạn nên biết là giảm cân nhanh thường là giảm cân không an toàn, đặc biệt nếu bạn đang áp dụng chế độ ăn kiêng hạn chế và chế độ tập thể dục quá mức.

Giảm cân với tốc độ quá nhanh là một trong những cách chắc chắn nhất để đảm bảo rằng bạn sẽ tăng cân trở lại và thường là nhiều hơn một chút.

Thay vào đó, hoạt động với tốc độ giảm cân an toàn sẽ giúp bạn đạt được thành công và giúp bạn củng cố các thói quen lành mạnh để duy trì sức khỏe. Đi quá mạnh, quá nhanh, có thể kích thích "tâm lý ngắn hạn" và cũng có nghĩa là bạn từ bỏ các điều chỉnh lối sống mà bạn đã thực hiện. Vì vậy bạn nên thực hiện các hoạt động một cách an toàn, cân đối.

Tập trung vào mục tiêu tổng thể của bạn nhưng cũng chia nó thành nhiều phần. Thay vì "Tôi cần giảm bao nhiên kí để đạt được cân nặng phù hợp với chiều cao của mình", hãy cân nhắc lại thành "tuần này, tôi sẽ ăn protein trong mọi bữa ăn." Những mục tiêu hữu hình hơn sẽ giúp bạn có suy nghĩ đúng đắn lâu hơn.

2. Chế độ ăn kiêng tồi tệ không phải là "bạn thân" của bạn

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Ăn kiên đi đôi với việc cố gắng giảm cân nhanh chóng, nhưng chế độ ăn kiêng giảm cân thực sự không phải là "bạn thận" thực sự với bạn.

Trong một đánh giá năm 2016 về chế độ ăn hạn chế và rất ít calo, các nhà nghiên cứu Anh đã báo cáo rằng nhiều người cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, không dung nạp dinh dưỡng được và rụng tóc là những tác dụng phụ chính, cũng như tăng nguy cơ phát triển các vấn đề nghiêm trọng hơn như sỏi mật.

Thêm vào đó, nhờ một chức năng được gọi là "sinh nhiệt thích ứng", chế độ ăn kiêng hạn chế và giảm cân sau đó khiến tỷ lệ trao đổi chất của bạn giảm xuống và cơ thể bạn đốt cháy ít calo hơn theo thời gian. Chuyên gia dinh dưỡng Laura Tilt cho biết: "Nghiên cứu cho thấy rằng bạn càng hạn chế calo càng nhiều thì quá trình sinh nhiệt thích ứng càng khó khăn hơn, do đó làm cho chế độ ăn kiêng trở nên phản tác dụng".

Bạn không chắc chắn làm thế nào để phát hiện ra một chế độ ăn kiêng không lành mạnh? Bất kỳ giao thức nào yêu cầu bạn cắt bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm còn được gọi là dinh dưỡng đa lượng, giảm đáng kể lượng calo bạn ăn vào dưới mức tốt cho chiều cao và mức độ hoạt động của bạn hoặc tập thể dục quá mức đều là những cách tốt để theo dõi chế độ ăn kiêng có ổn hay không.

3. Kiểm tra chế độ ăn uống của bạn và thực hiện các điều chỉnh lành mạnh

"Dinh dưỡng là điều rất quan trọng khi giảm cân vùng eo"- Huấn luyện viên cá nhân và huấn luyện viên dinh dưỡng, Sarah Campus của trung tâm thể hình LDN Mums Fitness chia sẻ và giải thích rằng kết quả đến từ 20% tập thể dục và 80% dinh dưỡng để giảm cân.

Ưu tiên protein

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"Chúng ta cần có một chế độ ăn uống cân bằng, nhưng protein phải là một trong những chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng nhất để giảm cân và cũng giúp tránh tăng cân. Nói một cách dễ hiểu, protein giúp bạn no lâu hơn và giúp sửa chữa các cơ và các tế bào khác trong cơ thể bạn."

"Tăng cường ăn các loại thực phẩm giàu protein như trứng, cá, các loại đậu, các loại hạt, thịt và các sản phẩm từ sữa sẽ là những nguồn protein tuyệt vời giúp bạn đạt được mục tiêu có vòng eo thon thả."

Chọn carbs một cách cẩn thận, không loại chúng ra khỏi chế độ ăn uống

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"Tiếp cận với các loại carbs chưa tinh chế như ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, bánh mì nâu, yến mạch, tất cả đều cung cấp và giải phóng năng lượng từ từ, điều này sẽ tránh tăng đột biến năng lượng có thể khiến bạn phải tìm cách khắc phục nhanh chóng."

Tập trung vào chất xơ

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"Ăn thực phẩm giàu chất xơ, thực phẩm có chất xơ hòa tan như ngũ cốc nguyên hạt sẽ làm giảm sự thèm ăn của bạn và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn khi chúng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng trong ruột của bạn."

Theo dõi dinh dưỡng của bạn

"Theo dõi dinh dưỡng thực sự có thể giúp bạn theo dõi khẩu phần ăn của mình, đảm bảo bạn có sự cân bằng phù hợp của tất cả các nhóm thực phẩm và không bị thâm hụt calo. Ưu tiên đúng tỷ lệ các chất dinh dưỡng đa lượng là một cách để giảm mỡ trong cơ thể hiệu quả nhất có thể."

4. Rút gọn bài tập

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Tất cả chúng ta đều mắc lỗi "hàng trăm lần gập bụng trước khi đi ngủ". Thật tự nhiên khi nghĩ rằng tập thể dục phần cơ thể mà bạn đang cố gắng thay đổi sẽ có tác dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta không hoạt động như vậy.

PT Campus cho biết: "Dù chúng tôi muốn điều đó đúng đến mức nào, thì các bài tập bụng sẽ không giúp bạn có vòng eo nhỏ hơn. Bạn có được điều này thông qua sự kết hợp của dinh dưỡng, điều hòa trao đổi chất và các bài tập toàn thân chứ không phải bằng cách thực hiện vô số bài tập cơ bụng. Các bài tập toàn thân thường xuyên nhưcân bằng sức mạnh, tim mạch, sức đề kháng sẽ tăng tốc độ trao đổi chất, đốt cháy calo và chất béo."

5. Ưu tiên luyện tập sức đề kháng

Chuyên gia Servante giải thích: "Loại hình đào tạo mà chúng ta thực hiện sẽ quyết định cân nặng mất đi từ đâu. Rèn luyện sức đề kháng báo hiệu cho cơ thể để duy trì khối lượng cơ thể nạc. Mặt khác, bài tập Cardio chỉ là một cách khác để tăng lượng calo đốt cháy. Vì vậy, nếu bạn muốn giảm mỡ mà không mất cơ, bạn nên ưu tiên tập luyện sức đề kháng."

Tập luyện sức đề kháng bao gồm bất cứ điều gì có tác dụng tăng sức mạnh cơ bắp và sức bền của bạn. Cho dù bạn thích luyện tập sức bền toàn thân, luyện mạch, cử tạ hay luyện tập chịu tác động thấp như Barre và Pilates, thì việc tăng cường cơ bắp của bạn luôn là một lời khuyên hữu ích.

6. Tập trung vào việc di chuyển nhiều hơn trong ngày

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Đối với những người bận rộn với công việc bàn giấy, vận động đủ hàng ngày có thể cảm thấy như một "sứ mệnh cứu thân". Ngay cả khi bạn là một trong những người may mắn có được những công việc văn phòng thì việc thực hiện những bài tập thể dục có thể là rất khó.

Tuy nhiên, có một số lợi ích chính khi thực hiện một số hoạt động mà cần không tập thể dục mỗi ngày. Di chuyển và vận động cơ thể nhiều hơn sẽ giúp ích từ việc giảm bớt áp lực sức khỏe tinh thần đến việc ít gây ra cơn đói cồn cào sau đó.

Theo Womenshealth