Đánh bay quầng thâm mắt hiệu quả tức thì từ những mẹo siêu dễ này nhưng lại ít chị em chú ý

Làm đẹp 22/02/2022 09:00

Nếu quầng thâm mắt đang khiến bạn mất ăn mất ngủ, thì đã đến lúc bạn phải làm gì đó với chúng. 

Đánh bay quầng thâm mắt hiệu quả tức thì từ những mẹo siêu dễ này nhưng lại ít chị em chú ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu không được điều trị đúng cách, những quầng thâm mắt có thể là một vấn đề lâu dài đối với nhiều người. Nhưng nguyên nhân nào gây ra chúng? Harry Sehrawat, người đồng sáng lập thương hiệu làm đẹp Sanfe đã chỉ ra những lý do phổ biến nhất cho điều này. 

Sehrawat cho biết vùng da dưới mắt mỏng nhất nên dễ bị thâm và hằn vết theo thời gian. Các nguyên nhân bao gồm tăng sắc tố, lưu thông máu kém, mất vitamin C. Khó có thể loại bỏ chứng tăng sắc tố và bọng mắt nhưng có nhiều cách để giảm thiểu sự xuất hiện của chúng, cũng như loại bỏ những quầng thâm dưới mắt.

Đánh bay quầng thâm mắt hiệu quả tức thì từ những mẹo siêu dễ này nhưng lại ít chị em chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Anh ấy đã gợi ý một số mẹo để giải quyết vấn đề:

Bôi kem làm sáng da

Đánh bay quầng thâm mắt hiệu quả tức thì từ những mẹo siêu dễ này nhưng lại ít chị em chú ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Do vùng da dưới mắt mỏng nhất nên cần được điều trị nhẹ nhàng. Các loại kem giàu Vitamin C, retinoids và axit hyaluronic được chứng minh là có lợi trong việc giảm các mảng tối dưới mắt.

Kem dưỡng chuyên dụng

Đánh bay quầng thâm mắt hiệu quả tức thì từ những mẹo siêu dễ này nhưng lại ít chị em chú ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Kem chuyên làm sáng vùng mắt giúp giảm nếp nhăn, quầng thâm và bọng mắt trong khi các thành phần dưỡng ẩm của nó giúp làm dịu bọng mắt. Các phân tử hydrat hóa hút ẩm vào da để dưỡng ẩm lâu dài. Ngoài ra, công thức an toàn và hiệu quả từ các sản phẩm kem dưỡng mắt chuyên dụng mang lại sự khác biệt rõ rệt sau 3-6 tuần.
Trước khi chọn các loại kem, hãy luôn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu vì một số sản phẩm có thể hoạt động khác nhau với các loại da khác nhau.

Một miếng gạc lạnh

Đánh bay quầng thâm mắt hiệu quả tức thì từ những mẹo siêu dễ này nhưng lại ít chị em chú ý - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Chườm lạnh có tác dụng lâu dài trong việc giảm bọng mắt và giúp thu nhỏ các mạch máu bị giãn. Có thể sử dụng một con lăn ngọc bích lạnh hoặc đá viên bọc bên trong một miếng vải đắp lên mắt trong khoảng 20 phút. Làm ướt khăn bằng nước lạnh cũng hữu ích khi đặt dưới mắt trong 20 phút. Quá trình này nên được lặp lại nếu vải trở nên ấm hoặc nếu đá tan chảy.

Túi trà ngâm

Đánh bay quầng thâm mắt hiệu quả tức thì từ những mẹo siêu dễ này nhưng lại ít chị em chú ý - Ảnh 6

Chườm túi trà lạnh dưới mắt là một cách tuyệt vời khác để chống lại quầng thâm. Trà có chứa caffeine và chất chống oxy hóa giúp kích thích tuần hoàn máu để lại hiệu ứng làm dịu bên dưới làn da của bạn.
Ngâm hai túi trà đen hoặc xanh trong nước nóng trong năm phút. Sau đó giữ nó trong tủ lạnh từ 15 đến 20 phút. Khi túi trà đã đủ lạnh, hãy đắp chúng lên mắt nhắm trong vòng 10 đến 20 phút. Sau đó, rửa sạch mắt bằng nước mát và nhắm thêm 10 phút để có hiệu quả lâu dài.

Quan tâm hơn đến giấc ngủ của bạn

Đánh bay quầng thâm mắt hiệu quả tức thì từ những mẹo siêu dễ này nhưng lại ít chị em chú ý - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Cách đơn giản nhất nhưng tốt nhất để giảm quầng thâm là ngủ. Một đôi mắt thiếu ngủ trông sẽ luôn mệt mỏi cho dù có sử dụng nhiều kem che khuyết điểm đi chăng nữa.
Các phương pháp điều trị có thể được sử dụng để điều trị quầng thâm mắt nhưng những thói quen lành mạnh sẽ còn hiệu quả hơn. Ăn uống lành mạnh, đủ nước và ngủ đủ giấc là điều quan trọng đối với đôi mắt của bạn.

Theo Times of india

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