Liệu pháp hương thơm cho mọi nhu cầu: Từ giải quyết căng thẳng đến trị liệu làn da mệt mỏi và cách sử dụng tinh dầu mà bạn cần biết

Liệu pháp hương thơm chính là nhân tố xuất sắc mà bạn cần ngay lúc này, điều đầu tiên có lẽ nó sẽ khiến tâm trí bạn được thư giãn, các loại tinh dầu như hoa oải hương hoặc hoa cúc sẽ giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho bạn. Liệu pháp hương thơm đề cập đến một loạt các liệu pháp truyền thống, thay thế hoặc bổ sung và đã nhận được rất nhiều tiếng vang gần đây vì đã giúp giải quyết mọi thứ từ đau đầu khi ngủ đến đau họng và mệt mỏi cơ thể. Shobana Mahansaria, Giám đốc Core Fit Plus và Aroma Thai Spa đã chia sẻ những lợi ích của liệu pháp hương thơm : Trị liệu bằng hương thơm không chỉ là những loại tinh dầu có mùi dễ chịu mà còn là việc sử dụng các chiết xuất từ ​​thực vật được gọi là tinh dầu, bằng cách thở bằng mũi hoặc đặt chúng lên cơ thể và xoa bóp. Shobana Mahansaria, Giám đốc Core Fit Plus và Aroma Thai Spa chia sẻ những lợi ích của liệu pháp hương thơm.

Khi bạn cảm thấy mình đã làm việc quá sức, điều quan trọng là phải dành thời gian để giảm bớt căng thẳng và lấy lại tinh thần cho bản thân, nhưng bạn có thể làm gì khi thực sự cần nghỉ ngơi?

Liệu pháp hương thơm có thể được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào để giúp giảm căng thẳng hoặc lo lắng. Chánh niệm và Thiền đang trở thành một cách sống và liệu pháp hương thơm mang đến cho bạn cơ hội để ngồi yên bình, hít thở sâu và nghỉ ngơi cùng mùi hương tinh dầu thoải mái. Nó hoàn hảo để sử dụng cho tâm trí mệt mỏi và tình trạng căng thẳng, vì nó làm dịu hệ thần kinh, thư giãn đầu óc và giảm huyết áp. Cải thiện chất lượng giấc ngủ Giấc ngủ chất lượng rất cần thiết cho chức năng não và trí nhớ, điều sâu sắc là các loại tinh dầu có đặc tính thư giãn có thể giúp chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn. Hoa oải hương, một trong những loại tinh dầu phổ biến hơn được sử dụng để thư giãn và ngủ. Hoặc bạn cũng có thể thử cho tinh dầu yêu thích của mình vào bồn nước ấm hoặc pha loãng với nước và xoa quanh gối để thư giãn sâu. Giảm kiệt sức và mệt mỏi

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Tinh dầu có các đặc tính hóa học độc đáo mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một số loại có thể tác động đến tinh thần để giúp người dùng cảm thấy thư thái hơn, trong khi một số loại tinh dầu cũng có thể chống lại sự mệt mỏi. Liệu pháp hương thơm rất tốt trong các hỗn hợp trị mệt mỏi vì nó hồi sinh cơ thể và giúp thư giãn cơ bắp. Vì vậy, các loại tinh dầu có tác dụng cân bằng hệ thần kinh sẽ rất hữu ích trong việc làm dịu cơ thể để tái tạo năng lượng.



Giảm đau cơ



Với sự đa dạng của các loại tinh dầu và những lợi ích mà chúng có thể mang lại cho cuộc sống của bạn, hãy cân nhắc việc sử dụng liệu pháp hương thơm. Trị liệu bằng hương thơm đang trở thành một cách phổ biến để kiểm soát và làm giảm các cơn đau nhẹ đến trung bình bao gồm co thắt dạ dày, đau đầu, đau cổ, đau đầu gối và đau lưng dưới. Đối với chứng đau cơ, bạn có thể thử tạo hỗn hợp tinh dầu để tự xoa bóp nhẹ nhàng.

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Bạn đã bao giờ tự hỏi, những loại tinh dầu tốt nhất là gì chưa?

Có hàng chục loại tinh dầu, tất cả đều có mùi thơm khác nhau và có nhiều đặc tính và lợi ích khác nhau.



Dưới đây là một số loại tinh dầu được sử dụng phổ biến nhất và chúng được sử dụng đặc biệt với công dụng riêng như sau:



Tinh dầu oải hương: Đây là một trong những mùi hương phổ biến nhất được sử dụng trong liệu pháp hương thơm, giúp giảm căng thẳng và lo lắng và thúc đẩy giấc ngủ ngon.

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Tinh dầu tràm trà: Nó có lẽ được biết đến nhiều nhất với hoạt tính kháng khuẩn. Tác dụng chống viêm của dầu cây tràm trà giúp làm dịu và giảm đau và kích ứng da. Nó cũng được sử dụng trong chăm sóc vết thương, loại bỏ chấy và kiểm soát gàu.



Tinh dầu chanh: Nhiều người nhận thấy mùi thơm của tinh dầu chanh giúp tăng cường tâm trạng có thể cần thiết vào những buổi sáng thứ Hai khó khăn để bắt đầu một tuần mới. Hương thơm tươi mát của loại trái họ cam quýt và tinh thần vui tươi mà tinh dầu chanh truyền cho não bộ của bạn là những rung cảm tốt.

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Tinh dầu bạc hà: Tinh dầu bạc hà có nguồn gốc từ cây bạc hà, nó không chỉ để làm thơm hơi thở của bạn mà còn rất tốt để đánh thức não bộ của bạn, thúc đẩy sự tập trung và tăng sự tỉnh táo.



Nếu bạn quan tâm đến việc khám phá cách sử dụng liệu pháp hương thơm để giảm bớt căng thẳng, hãy đến một spa và yêu cầu các lựa chọn liệu pháp hương thơm mà họ cung cấp. Từ chỉ đơn giản là tận hưởng một căn phòng yên bình đến liệu pháp mát-xa toàn thân hoặc thậm chí là liệu pháp xông hơi, tùy theo sự lựa chọn và yêu cầu của bạn, bạn có thể tìm thấy lựa chọn tinh dầu nào phù hợp nhất cho mình.

Cách thử liệu pháp hương thơm tại nhà

Nếu bạn không thể đến một nhà trị liệu bằng tinh dầu hoặc spa được chứng nhận về trị liệu hương thơm, điều đó không có nghĩa là bạn không thể nhận được những lợi ích của việc tận hưởng hương thơm tinh dầu trong sự thoải mái của chính ngôi nhà của bạn.

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Cách sử dụng tinh dầu đơn giản là thông qua đèn đốt khuếch tán. Chỉ cần thêm ba đến năm giọt tinh dầu với một ít nước và tận hưởng sự khuếch tán trong 30–60 phút. Nhưng bạn phải lưu ý rằng "Tinh dầu rất mạnh và được hấp thụ trực tiếp vào cơ thể bạn và những xung quanh bạn nên không được khuếch tán chúng suốt cả ngày đâu nhé. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tinh dầu như một hỗn hợp tắm thơm.

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Cho dù bạn thích thư giãn bằng cách nghe nhạc, đọc sách, tập yoga hay thiền định, kết hợp liệu pháp hương thơm với tất cả các hoạt động này sẽ nâng cao trải nghiệm của bạn và có thể cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như chất lượng cuộc sống của bạn.

Theo Times of India