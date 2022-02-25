Không phải mỹ phẩm cao cấp nhưng những 'khắc tinh' của lông mặt vừa rẻ tiền vừa dễ kiếm này sẽ giúp chị em xóa bỏ mọi nỗi lo 'kém sắc'

Sau đây là danh sách các biện pháp hiệu quả nhất để loại bỏ lông mặt mà bạn có thể sử dụng dễ dàng ngay tại nhà của mình.

Không phải lúc nào bạn cũng cần phải sử dụng các phương pháp tẩy lông mặt đau đớn như vậy, đặc biệt là khi các phương pháp khác ít đau hơn có thể được tìm thấy ngay trong nhà bếp của bạn!

Thành phần:

2 thìa bột đậu xanh

1-2 thìa nước hoa hồng

1 thìa nước chanh

Chuẩn bị:

Cho bột đậu xanh và nước hoa hồng vào bát rồi trộn đều. Thêm nước cốt chanh vào hỗn hợp sền sệt và sau đó trộn đều các nguyên liệu một lần nữa.

Sử dụng:

Đắp hỗn hợp lên vùng da bị rậm lông Để nó ở đó trong khoảng 20-25 phút hoặc cho đến khi nó khô hoàn toàn. Dùng ngón tay chà xát mặt nạ.

Lặp lại: 3-4 lần một tuần.

Kết quả: Bột đậu xanh có đặc tính tẩy tế bào chết tuyệt vời và khi kết hợp với nước hoa hồng, nó giúp ức chế sự phát triển của lông.

Thích hợp cho: mọi loại da

Hành tây + húng quế

Thành phần:

2 củ hành tây cỡ vừa

10-12 lá húng quế

Chuẩn bị:

Boc những màng mỏng giữa các lớp của củ hành tây. Giã nát hành tây với lá húng quế để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Sử dụng:

Bôi hỗn hợp lên phần lông không mong muốn và để ở đó trong khoảng 20-25 phút. Rửa sạch bằng nước ấm.

Lặp lại: 3-4 lần một tuần trong 1-2 tháng.

Kết quả: Hành tây thực sự cực kỳ có lợi cho bạn vì nó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của lông. Tuy nhiên, khi sử dụng cùng với húng quế , nó lại mang đến tác dụng ngược và giúp bạn loại bỏ lông mặt không mong muốn.

Thích hợp cho: mọi loại da

7. Dầu hoa oải hương + dầu tràm trà

Thành phần:

1 thìa cà phê dầu oải hương

4-6 giọt dầu tràm trà

Chuẩn bị:

Trộn dầu hoa oải hương với dầu tràm trà trong một cái bát.

Sử dụng:

Dùng bông gòn thoa hỗn hợp dầu lên lông trên khuôn mặt.

Lặp lại: 2-3 lần một ngày trong ít nhất 3 tháng.

Kết quả: Hoa oải hương và dầu tràm trà có đặc tính kháng androgen giúp loại bỏ lông không mong muốn.

Thích hợp cho: da dầu và da bị mụn

Mật ong + đường

Thành phần:

1 thìa mật ong

2 thìa đường

1 thìa nước

Chuẩn bị:

Cho đường vào bát, thêm mật ong và nước vào. Đặt hỗn hợp vào lò vi sóng khoảng 30 giây cho đến khi đường tan và tạo thành hỗn hợp sệt.

Sử dụng:

Bôi hỗn hợp lên những phần có lông không mong muốn trên khuôn mặt. Đặt một dải vải/ giấy lên trên hỗn hợp đã thoa và để nguội trong vài giây. Kéo dải vải/ giấy theo hướng ngược lại mà lông mọc.

Lặp lại: thường xuyên nếu cần.

Kết quả: Mặt nạ lột này loại bỏ tất cả lông không mong muốn ngay lập tức và tẩy tế bào da chết một cách hoàn hảo.

Thích hợp cho: mọi loại da

Bột yến mạch + chuối

Thành phần:

2 thìa bột yến mạch

1 quả chuối chín

Chuẩn bị:

Lấy một quả chuối và nghiền nó để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Trộn bột yến mạch và chuối nghiền trong một cái bát.

Sử dụng:

Thoa một lượng hỗn hợp lên các khu vực mong muốn và xoa theo chuyển động tròn. Để hỗn hợp trong 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Lặp lại: 1-2 lần một tuần.

Kết quả: Bột yến mạch có kết cấu hạt nên nó trở thành một chất tẩy tế bào chết tốt cho da mặt.

Thích hợp cho: mọi loại da

Gelatin + sữa

Thành phần:

1 thìa bột gelatin không mùi

3 thìa sữa nguyên chất

Một vài giọt nước cốt chanh

Chuẩn bị:

Trong một cái bát bạn hãy trộn gelatin với sữa và nước cốt chanh. Đun nóng hỗn hợp trong lò vi sóng trong 15-20 giây.

Sử dụng:

Sau khi lấy hỗn hợp ra khỏi lò vi sóng, để nguội trong vài giây rồi đắp trực tiếp lên mặt. Để mặt nạ trên mặt trong 5 phút, sau đó dùng ngón tay bóc nó ra.

Lặp lại: thường xuyên nếu cần.

Kết quả: Mặt nạ cực kỳ dính và có thể làm bong tróc tất cả các sợi lông không mong muốn ngay lập tức. Nó cũng có thể giúp bạn loại bỏ mụn đầu đen và tế bào da chết.

Phù hợp với: mọi loại da trừ da nhạy cảm và dễ nổi mụn

Trứng + bột bắp

Thành phần:

1 quả trứng

1/2 thìa bột ngô

1 thìa đường

Chuẩn bị:

Đập một quả trứng và cho lòng trắng từ nó vào một cái bát. Thêm đường và bột bắp vào và khuấy đều các nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp nhuyễn.

Sử dụng:

Đắp hỗn hợp lên mặt và để khô trong khoảng 20-25 phút. Khi hỗn hợp đã đủ cứng, hãy lấy nó và xé nó ra khỏi da.

Lặp lại: 2-3 lần một tuần.

Kết quả: Lòng trắng trứng bám chặt vào lông mặt của bạn và nhổ chúng hoàn hảo như sáp mua ở cửa hàng.

Phù hợp với: mọi loại da trừ da bị mụn và nhạy cảm

2. Khoai tây + đậu lăng

Thành phần:

1 chén đậu lăng vàng

1 củ khoai tây

1 thìa nước chanh tươi

1 thìa mật ong

Chuẩn bị:

Ngâm đậu lăng trong nước qua đêm. Vào buổi sáng, cho đậu lăng đã ngâm qua máy xay thực phẩm để nghiền thành hỗn hợp đặc. Gọt vỏ khoai tây và cho nó qua máy xay thực phẩm. Lấy một cái rây và cho khoai tây đã nghiền qua rây để lấy được nhiều nước khoai nhất có thể. Trộn nước ép khoai tây với bột đậu lăng, thêm mật ong và nước cốt chanh vào hỗn hợp.

Sử dụng:

Bôi hỗn hợp lên các khu vực bị ảnh hưởng và để nó trong 20-30 phút. Khi mặt nạ đã khô hoàn toàn, hãy lấy ngón tay kéo ra. Keo sẽ rơi ra và cuốn theo lông mặt không mong muốn của bạn.

Lặp lại: 1-2 lần một tuần.

Kết quả: Đậu lăng khô giúp lông mặt dễ bị nhổ hơn trong khi khoai tây có đặc tính tẩy trắng tự nhiên giúp làm sáng các sợi lông còn lại và làm chúng ít lộ rõ ​​hơn.

Phù hợp với: mọi loại da, nhưng nếu bạn có làn da khô, đừng quên sử dụng kem dưỡng ẩm sau khi đắp mặt nạ.

1. Đu đủ + nghệ

Thành phần:

1 trái đu đủ sống

1/2 thìa bột nghệ

Chuẩn bị:

Gọt vỏ đu đủ và cắt thành từng miếng nhỏ. Nghiền các miếng đu đủ để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Trộn hỗn hợp đu đủ với bột nghệ.

Sử dụng:

Bôi hỗn hợp lên những phần có lông không mong muốn trên khuôn mặt. Đầu tiên, massage da nhẹ nhàng và sau đó để mặt nạ trong 15-20 phút. Rửa sạch bằng nước ấm.

Lặp lại: 2 lần một tuần

Kết quả: Papain là một loại enzyme có trong đu đủ sống, nó giuwps phân hủy lớp biểu bì của lông và khiến lông rụng một cách tự nhiên.

Thích hợp cho: mọi loại da

Cách loại bỏ lông không mong muốn hiệu quả khác

Hãy kiên nhẫn khi thử các phương pháp điều trị tại nhà vì hầu hết chúng thường mất nhiều thời gian hơn để cho thấy kết quả.

khi thử các phương pháp điều trị tại nhà vì hầu hết chúng thường mất nhiều thời gian hơn để cho thấy kết quả. Tắm hơi nóng trước khi sử dụng bất kỳ biện pháp khắc phục nào để mở rộng lỗ chân lông trên da.

trước khi sử dụng bất kỳ biện pháp khắc phục nào để mở rộng lỗ chân lông trên da. Sau khi thực hiện các loại mặt nạ tự nhiên, hãy rửa mặt đúng cách để giữ cho làn da sạch sẽ.

để giữ cho làn da sạch sẽ. Uống nhiều nước cũng như nước ép trái cây và rau quả để giữ đủ nước và nhận đủ các loại vitamin cần thiết cho làn da của bạn.

cũng như nước ép trái cây và rau quả để giữ đủ nước và nhận đủ các loại vitamin cần thiết cho làn da của bạn. Để cân bằng nội tiết tố của bạn và giảm sự phát triển của lông không mong muốn, hãy tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên .

. Nếu bạn thấy lông mọc bất thường cùng với sự xuất hiện của một số đặc điểm cơ bắp như giảm kích thước ngực, trầm giọng hoặc tăng khối lượng cơ, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ .

Theo Brightside