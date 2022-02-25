Cách khắc phục cho da bị kích ứng với một thành phần tự nhiên mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghe đến!

Tuy nhiên, có một số điều bạn có thể làm để giữ cho hàng rào bảo vệ da của mình khỏe mạnh. Một nhân tố đặc biệt góp công lớn với cuộc cải cách làn da này là chât Ceramides. Nó thực sự là những anh hùng chăm sóc da ,giúp dưỡng ẩm da, giảm viêm và sửa chữa các rào bị kích ứng.

Hàng rào bảo vệ da ngăn không cho độ ẩm và nước thoát ra, mặc dù tùy thuộc vào môi trường và mức độ tích cực của bạn với các liệu pháp tẩy tế bào chết nhưng những hàng rào bảo vệ da sẽ vẫn tiếp xúc với rất nhiều tác nhân bên ngoài.

Bernard Kim, Giám đốc điều hành SkinRx Lab giải thích: "Ceramides là các phân tử lipid (là một loại axit béo được gọi là lipid) được tìm thấy tự nhiên trong da". Hope Mitchell, MD, một bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận cho biết thêm rằng ceramides tạo nên khoảng một nửa hàng rào bảo vệ da và do đó nó giúp giảm sự mất nước xuyên biểu bì trong da để duy trì làn da khỏe mạnh và đủ ẩm.

Chuyên gia cũng chia sẻ: "Về cơ bản, chúng là lớp vữa giữa các tế bào da, giữ các tế bào lại với nhau để tạo nên hàng rào bảo vệ da."

Lợi ích của việc sử dụng Ceramides là gì nếu da của chúng ta đã sản sinh ra chúng?

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Mặc dù làn da của bạn tự tạo ra ceramide, nhưng chuyên gia Kim giải thích rằng các yếu tố môi trường và quá trình lão hóa có thể làm giảm sản sinh tự nhiên của da, vì vậy việc tăng cường mức độ bằng kem ceramide là điều cần thiết. "Khi da thiếu ceramides, da sẽ dễ bị mẩn đỏ và khô hơn.

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Tiến sĩ Mitchell cho biết thêm rằng khi chúng ta già đi, lượng ceramide của chúng ta giảm xuống, điều này làm cho da mất nước và có khả năng làm trầm trọng thêm các nếp nhăn. Thêm vào đó, cô ấy nói rằng ceramides tại chỗ bảo vệ hàng rào da tự nhiên và giúp chữa lành nó, đặc biệt là ở những người có hàng rào da bị tổn thương, chẳng hạn như những người bị bệnh chàm "Ceramides giảm thiểu kích ứng da do các tác nhân từ môi trường, làm dịu các triệu chứng như ngứa và giữ ẩm cho da."

Thành phần chăm sóc da nào hiệu quả với Ceramides?

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Ceramides hoạt động tốt với các thành phần bổ sung da khác, chẳng hạn như glycerin và chất chống oxy hóa như vitamin C và E. Tiến sĩ Hope nói rằng cô ấy thích kết hợp ceramide với retinol, peptide và niacinamide.

"Ceramides hoạt động tốt với retinol vì chúng giúp giảm thiểu kích ứng, do đó, thúc đẩy công dụng nhất quán. Niacinamide có thể tăng cường lợi ích làm dịu da và bảo vệ hàng rào bảo vệ da. ​​Tẩy tế bào chết hoặc thúc đẩy sự thay đổi tế bào với axit alpha hydroxy (AHA), như glycolic hoặc lactic axit sẽ tăng cường sự xâm nhập của các sản phẩm có chứa ceramides, làm cho các thành phần này trở thành một bộ đôi tuyệt vời và hiệu quả", cô giải thích.

Bạn nên cân nhắc điều gì khi tìm kiếm sản phẩm chăm sóc da chứa Ceramide?

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Chuyên gia Kim khuyên bạn nên tìm kiếm các sản phẩm có nồng độ ceramides cao. "Nếu chúng được liệt kê ở dưới cùng của bảng thành phần, sản phẩm có thể chứa một nồng độ rất nhỏ". Nếu bạn đang bị kích ứng, cũng nên tìm các sản phẩm không có mùi thơm được bán trên thị trường dành cho da nhạy cảm. Một lựa chọn tốt là Kem dưỡng ẩm CeraVe cổ điển đình đám trên thị trường làm đẹp có thể sử dụng cho cả cơ thể và mặt.

Theo Instyle