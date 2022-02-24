Nâng niu làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài với những thực phẩm trứ danh 'tiên dược' này, nhất định bạn không nên bỏ qua

Làm đẹp 24/02/2022 09:10

Nhiều phụ nữ đã dành hàng giờ đồng hồ và tiêu tốn nhiều tiền của để phấn đấu cho làn da trong trẻo, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên có những bí quyết dưỡng da mà bạn không cần phải tốn nhiều chi phí và công sức đến vậy.

Nâng niu làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài với những thực phẩm trứ danh 'tiên dược' này, nhất định bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mặc dù một số loại kem dưỡng da và thuốc có tác dụng lâu dài, nhưng loại thực phẩm bạn ăn đóng một vai trò quan trọng trong màu da và chất lượng da trong ngắn hạn và dài hạn.

Làn da là sự phản ánh những gì đang diễn ra bên trong cơ thể bạn.

Nâng niu làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài với những thực phẩm trứ danh 'tiên dược' này, nhất định bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nếu làn da của bạn trông thiếu nước, rất có thể các tế bào bên trong cơ thể cũng đang bị thiếu nước.

Bạn nghĩ rằng bạn đã ăn uống khá lành mạnh?

Vẫn có khả năng chế độ ăn uống của bạn có ít chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho làn da khỏe mạnh.

Thực phẩm yêu thích có làn da đầy sức sống trong suốt những tháng mùa hè gay gắt

1. Quả việt quất và quả lựu

Nâng niu làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài với những thực phẩm trứ danh 'tiên dược' này, nhất định bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3
Lựu rất giàu chất chống oxy hóa và chất phytochemical (Hình ảnh: Sahand Babali qua Unsplash)

Những thực phẩm như lựu và trái việt quất rất giàu chất chống oxy hóa và chất phytochemical, chẳng hạn như anthocyanins, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi bị khô và hình thành nếp nhăn.

2. Sô cô la đen 

Sô cô la đen (khi được làm từ cacao thô) rất giàu flavonoid, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

3. Cải bó xôi 

Nâng niu làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài với những thực phẩm trứ danh 'tiên dược' này, nhất định bạn không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Cải bó xôi chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng và chất chống oxy hóa, nó còn giúp chống lại chứng viêm và tác hại của các gốc tự do.

4. Quả óc chó 

Quả óc chó rất giàu omega 3 và vitamin E giúp mang lại làn da mịn màng đầy sức sống, mái tóc khỏe mạnh và xương chắc khỏe hơn.

Nâng niu làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài với những thực phẩm trứ danh 'tiên dược' này, nhất định bạn không nên bỏ qua - Ảnh 5
 (Hình ảnh: Arteida MjESHTRI qua Unsplash)

5. Sữa chua

Sữa chua có chứa kẽm, có thể giúp làm dịu tình trạng viêm da và tái tạo tế bào.

6. Cà chua 

Cà chua là một nguồn cung cấp lycopene tuyệt vời, có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

7. Trái kiwi

Vitamin C từ trái Kiwi kích thích sản xuất collagen và sửa chữa tổn thương DNA của tế bào da.

8. Đậu nành Edamame 

Nâng niu làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài với những thực phẩm trứ danh 'tiên dược' này, nhất định bạn không nên bỏ qua - Ảnh 6
 (Hình ảnh: Arteida MjESHTRI qua Unsplash)

Chất Isoflavone trong đậu nành Nhật Bản giúp giảm viêm và làm chậm quá trình phân hủy collagen.

9. Khoai lang, cà rốt và bí ngô

Cơ thể sẽ biến chất beta-carotene từ những thực phẩm này thành retinol làm mịn da.

Nâng niu làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài với những thực phẩm trứ danh 'tiên dược' này, nhất định bạn không nên bỏ qua - Ảnh 7
Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa catechin 
Nâng niu làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài với những thực phẩm trứ danh 'tiên dược' này, nhất định bạn không nên bỏ qua - Ảnh 8
(Hình ảnh: Arseniy Kapran qua Unsplash)

10. Trà xanh

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa catechin có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư và ngăn ngừa cháy nắng.

Mặc dù danh sách này không đầy đủ các loại thực phẩm tốt nhất cho da, nhưng việc tập trung vào các nguồn chính này sẽ mang lại cho bạn một khởi đầu tuyệt vời cho làn da của bạn.

Theo Nspirement

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