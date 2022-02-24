13 thủ thuật đơn giản có thể biến bất cứ ai thành nữ hoàng phong cách

Sau đây là một số thủ thuật thời trang sẽ giúp bạn có cái nhìn như một quý cô đích thực. Những trang phục nam tính dĩ nhiên hoàn toàn không bị cấm trong tủ quần áo của các quý cô mà chúng vẫn có thể phối hợp để tạo nên vẻ ngoài lộng lẫy.

Tủ quần áo của phái đẹp ngày nay thường có nhiều quần áo thể thao, quần tây và giày bốt nam tính và chúng khiến họ trông rất nam tính. Nhưng không nhất thiết bạn phải mặc váy và đi giày cao gót quanh năm, ý tưởng thời trang sẽ rất thú vị vừa giúp bạn ăn diện thoải mái lại vừa toát lên thần thái 'nữ vương' siêu sang chảnh.

Những người nổi tiếng thường sử dụng thủ thuật này khi tạo ra vẻ ngoài của họ. Có lẽ nó không thực tế lắm, nhưng nó cực kỳ hiệu quả. Áo khoác ngoài qua vai hạn chế một chút cử động của tay và khiến chúng ta hành động cẩn thận hơn. Nỗi sợ bị mất hoặc rơi áo khoác, áo choàng sẽ tự động làm cho chuyển động của chúng ta mượt mà và duyên dáng hơn.

2. Đội mũ

Một chiếc mũ màu trung tính là một phụ kiện phổ biến kết hợp được với nhiều trang phục hợp thời trang. Nó có thể được mặc với áo crop-top, áo len đan dây, áo khoác trench và quần jean. Vì chiếc mũ được kết hợp với một hình tượng sang trọng, người mặc nó sẽ tự động nhận được chất lượng vẻ đẹp này theo mặc định.

3. Thêm họa tiết houndstooth (họa tiết răng sói) vào tủ quần áo của bạn

Họa tiết răng sói quý tộc và phổ thông này được cả những người nổi tiếng và các mỹ nhân của hoàng gia yêu thích. Họa tiết trông tuyệt vời không chỉ ở màu đen trắng, mà còn ở màu đỏ, xanh lam và các sắc thái khác. Hãy đảm bảo bạn chú ý đến chất lượng của họa tiết, nó phải được thực hiện một cách chính xác.

4. Buộc áo len quanh vai

Chiếc áo len thắt khăn trông cực kỳ cá tính với vẻ ngoài thường ngày. Nó tạo cho trang phục cảm giác phóng khoáng và táo bạo. Chọn một chiếc áo len dệt kim mịn sẽ dễ dàng buộc quanh vai và trông sẽ không quá to.

Bạn cũng có thể sử dụng mẹo này với váy, nó sẽ tạo thêm một chút cách điệu cho vẻ ngoài nữ tính với giày cao gót. Vì mặc áo len theo cách này bản thân nó đã là một chi tiết tươi sáng, nên tốt hơn hết bạn nên chọn phối trang phục màu phấn hoặc màu gần với tổng thể.

Không có cách nào đúng để mặc áo len trễ vai, đó là lý do tại sao bạn có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình một cách tối đa. Ví như cách phối đồ trong ảnh bên trái có vẻ đơn giản trong khi cách phối thứ hai trông phong cách hơn.

5. Mua các mặt hàng "màu lạc đà"

"Camel" là một màu nâu ấm áp. Nó dao động từ màu be nhạt đến màu nâu trung bình. Nó khá phổ biến và phù hợp với nhiều màu sắc, phù hợp với bất kỳ mùa nào và trông thanh lịch khi kết hợp với các hình in khác nhau. Tuy nhiên, thường những chiếc áo khoác ngoài có màu này sẽ mang lại cho người mặc một cảm nhận đặc biệt sang trọng.

6. Mặc một chiếc áo crop top bên ngoài áo sơ mi

Mẹo nhỏ này giúp bạn chỉnh sửa những khuyết điểm trên cơ thể. Ví dụ, sẽ tốt hơn nếu bạn mặc một chiếc áo cardigan rộng bên ngoài một chiếc áo phông bó sát, trong khi một chiếc áo sơ mi oversize sẽ tốt hơn nếu kết hợp với một chiếc áo corset sẽ tạo ra một hình dáng rõ ràng.

Khi thực hiện kết hợp các loại áo, bạn cần xem xét kiểu dáng và màu sắc của chúng càng khác biệt thì càng có nhiều cơ hội để có một sự kết hợp thú vị. Một chiếc áo sơ mi cotton sẽ trông đẹp hơn khi đi kèm với một chiếc áo sơ mi làm từ ren, nhung, denim hoặc da.

7. Kết hợp váy midi với bốt cổ cao

Để trông giống như một quý cô đích thực, hãy chọn những chiếc váy midi sẽ tăng thêm vẻ nữ tính và duyên dáng cho bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng để trông sang trọng hơn, bạn cần đảm bảo rằng chiếc váy che được phần trên của đôi bốt. Điều này sẽ khiến tổng thể trông cầu kỳ hơn so với việc bạn để hở một phần da chân.

8. Chọn quần áo có họa tiết trừu tượng và hình học thay vì trang phục in hoa

Những hình in truyền thống như sọc, nagng, chấm bi và các hình dạng trừu tượng hình học luôn sẵn sàng để giúp các tín đồ thời trang giữ vẻ ngoài "đắt tiền". Đồng thời, các bản in hoa hiếm khi trông bắt mắt và thay vào đó gây liên tưởng đến sự nhàm chán.

9. Tóc vuốt ngược

Tóc vuốt ngược từng là mốt trong những năm 80 và gần đây đã quay trở lại. Bí quyết này áp dụng hoàn hảo cho cả tóc dài và tóc ngắn. Sử dụng mousse, gel hoặc sáp để cố định tóc, bạn cũng có thể sử dụng ghim tóc từ hai bên. Nhưng hãy cẩn thận với keo xịt tóc, tóc của bạn không nên trông đơ cứng như "gỗ", nó phải trông thật tự nhiên.

10. Thắt nút áo phông

Nếu bạn đã cảm thấy mệt mỏi với việc mặc một chiếc áo phông nhét trong quần hoặc không được thắt nút và buông lòa xòa, hãy thử áp dụng mẹo hợp thời trang này: thắt nút áo. Bạn cũng có thể thử kiểu bằng cách sử dụng một chiếc dây thun cột tóc để làm cho vẻ ngoài của bạn trở nên độc đáo hơn.

Thu phần vải từ đáy trên của áo phông, vòng qua dây cột tóc, nới lỏng đáy áo phông và nhét vào trong. Nó sẽ giúp bạn biến áo phông thành áo crop-top có trang trí.

11. Điểm xuyến trang phục của bạn với một chiếc họa tiết cài áo.

Hình ảnh một quý cô đích thực sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi những chi tiết nhỏ nhặt. Một chiếc họa tiết cài áo là một trong những yếu tố sẽ hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch. Nó có thể trông hoàn hảo trên áo blouse, váy hoặc áo khoác ngoài, và mang đến cho những bộ trang phục này sức sống khác biệt. Họa tiết cài không còn được coi là phụ kiện chính thức nữa. Ngày nay, thật dễ dàng để tìm thấy bất kỳ phiên bản nào của yếu tố này: dù là họa tiết lãng mạn hay họa tiết vui tươi.

12. Dùng khăn tay làm thắt lưng

Quấn khăn tay quanh eo và giấu phần cuối của nó dưới thắt lưng hoặc bạn có thể thay thắt lưng bằng khăn tay. Chi tiết này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và ấn tượng với mọi người xung quanh. Một trong những lựa chọn tốt nhất là sử dụng trang phục đơn điệu và một chiếc khăn tay có màu sắc tươi sáng.

13. Tô son đỏ

Điểm nhấn sáng cho đôi môi ngay lập tức khiến vẻ ngoài trở nên chỉn chu và đậm nét ngay cả khi bạn đang mặc quần jean, áo phông và đi giày thể thao. Rất dễ dàng để tạo vẻ ngoài sang trọng bằng cách: cột tóc đuôi ngựa cao và thoa son đỏ tươi lên môi.

Theo Brightside