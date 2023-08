Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine cho biết, bí quyết để làm chậm quá trình lão hóa là chạy nước rút chứ không phải chạy marathon: Chỉ 10 phút tập thể dục hàng ngày là đủ để kéo dài tuổi thọ của bạn. Một nghiên cứu khác cho thấy chạy bộ 10 phút có tác dụng chống lão hóa não: Nó cải thiện chức năng nhận thức vốn suy giảm theo tuổi tác. Tất nhiên, tập thể dục nhiều hơn luôn tốt hơn, cũng như tính nhất quán: Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi tập thể dục thường xuyên, về mặt sinh học, trẻ hơn gần 30 tuổi so với độ tuổi lão hóa theo thời gian của họ.

2. Giảm viêm

Trường Y Stanford cho biết tới 90% các bệnh liên quan đến lão hóa bao gồm ung thư, bệnh tim và sa sút trí tuệ có liên quan đến chứng viêm mãn tính trên toàn cơ thể. Để quay ngược đồng hồ sinh học, hãy cố gắng làm giảm các chứng viêm. Các chuyên gia cho biết cách tốt nhất để chống lại chứng viêm là thông qua tập thể dục, một chế độ ăn uống tốt, duy trì cân nặng hợp lý và giảm căng thẳng.

3. Cắt bỏ thịt và sữa

Ăn uống lành mạnh hơn có thể tăng thêm một thập kỷ cho cuộc đời của bạn. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng ăn uống lành mạnh hơn có thể kéo dài tuổi thọ từ sáu đến bảy năm ở người lớn tuổi trung niên và khoảng mười năm ở những người trẻ tuổi. Lars Fadnes tại Đại học Bergen ở Na Uy cho biết: "Việc kéo dài tuổi thọ ước tính chủ yếu là do giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Các nhà nghiên cứu cho biết những người sống lâu nhất tránh thịt, sữa và đồ uống có đường."

4. Giảm căng thẳng

Một nghiên cứu được công bố vào tháng trước bởi Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy những người đàn ông lo lắng nhiều hơn có thể có nguy cơ phát triển bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2 (còn gọi là bệnh tim mạch) cao hơn khi họ già đi.

Tại sao lại như vậy? Căng thẳng quá độ có thể gây ra sự hao mòn nghiêm trọng trên cơ thể từ trong ra ngoài. Mùa hè năm ngoái, các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia đã phát hiện ra rằng tóc bạc thực sự là do căng thẳng và dấu hiệu lão hóa có thể tạm dừng hoặc thậm chí ít quay trở lại khi tác nhân gây căng thẳng được loại bỏ .

5. Duy trì trọng lượng khỏe mạnh

Theo một nghiên cứu được công bố trong tháng này trên tạp chí JAMA Network Open, có lượng mỡ thừa trong cơ thể có thể làm giảm chức năng nhận thức của bạn. Các rối loạn nhận thức như chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer tăng lên một cách tự nhiên theo tuổi tác.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích mức độ chất béo trong cơ thể của gần 9.200 người và những người có nhiều chất béo nội tạng hơn có mức độ tổn thương mạch máu cao hơn và đạt điểm thấp hơn trong các bài kiểm tra nhận thức ngay cả sau khi điều chỉnh các yếu tố nguy cơ khác.

Các nhà nghiên cứu viết: "Các chiến lược để ngăn ngừa hoặc giảm mỡ và chất béo trong cơ thể có thể duy trì chức năng nhận thức ở người lớn."

