Chuyên gia bật mí 5 mẹo hay nhất trong cuộc sống giúp bạn kéo dài thanh xuân, đánh tan mệt mỏi, trẻ hóa làn da

Làm đẹp 01/03/2022 05:30

Có thể bạn không thể khôi phục hoàn toàn đồng hồ sinh học khi bị lão hóa, nhưng bạn có thể làm "hao pin" của nó một chút. 

Chuyên gia bật mí 5 mẹo hay nhất trong cuộc sống giúp bạn kéo dài thanh xuân, đánh tan mệt mỏi, trẻ hóa làn da - Ảnh 1

Nghiên cứu cho thấy rằng một số thay đổi lối sống dễ dàng và thói quen lành mạnh có thể làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của bạn. Theo các nghiên cứu, đây là năm mẹo tốt nhất trong cuộc sống giúp làm chậm quá trình lão hóa. 

1. Dành 10 phút tập thể dục hàng ngày

 

Chuyên gia bật mí 5 mẹo hay nhất trong cuộc sống giúp bạn kéo dài thanh xuân, đánh tan mệt mỏi, trẻ hóa làn da - Ảnh 2

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine cho biết, bí quyết để làm chậm quá trình lão hóa là chạy nước rút chứ không phải chạy marathon: Chỉ 10 phút tập thể dục hàng ngày là đủ để kéo dài tuổi thọ của bạn. Một nghiên cứu khác cho thấy chạy bộ 10 phút có tác dụng chống lão hóa não: Nó cải thiện chức năng nhận thức vốn suy giảm theo tuổi tác. Tất nhiên, tập thể dục nhiều hơn luôn tốt hơn, cũng như tính nhất quán: Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi tập thể dục thường xuyên, về mặt sinh học, trẻ hơn gần 30 tuổi so với độ tuổi lão hóa theo thời gian của họ. 

2. Giảm viêm

Chuyên gia bật mí 5 mẹo hay nhất trong cuộc sống giúp bạn kéo dài thanh xuân, đánh tan mệt mỏi, trẻ hóa làn da - Ảnh 3
Nguồn: Shutterstock

Trường Y Stanford cho biết tới 90% các bệnh liên quan đến lão hóa bao gồm ung thư, bệnh tim và sa sút trí tuệ có liên quan đến chứng viêm mãn tính trên toàn cơ thể. Để quay ngược đồng hồ sinh học, hãy cố gắng làm giảm các chứng viêm. Các chuyên gia cho biết cách tốt nhất để chống lại chứng viêm là thông qua tập thể dục, một chế độ ăn uống tốt, duy trì cân nặng hợp lý và giảm căng thẳng.  

3. Cắt bỏ thịt và sữa

Chuyên gia bật mí 5 mẹo hay nhất trong cuộc sống giúp bạn kéo dài thanh xuân, đánh tan mệt mỏi, trẻ hóa làn da - Ảnh 4
Nguồn: Shutterstock

Ăn uống lành mạnh hơn có thể tăng thêm một thập kỷ cho cuộc đời của bạn. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng ăn uống lành mạnh hơn có thể kéo dài tuổi thọ từ sáu đến bảy năm ở người lớn tuổi trung niên và khoảng mười năm ở những người trẻ tuổi. Lars Fadnes tại Đại học Bergen ở Na Uy cho biết: "Việc kéo dài tuổi thọ ước tính chủ yếu là do giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Các nhà nghiên cứu cho biết những người sống lâu nhất tránh thịt, sữa và đồ uống có đường." 

4. Giảm căng thẳng

Chuyên gia bật mí 5 mẹo hay nhất trong cuộc sống giúp bạn kéo dài thanh xuân, đánh tan mệt mỏi, trẻ hóa làn da - Ảnh 5
Nguồn: Shutterstock

Một nghiên cứu được công bố vào tháng trước bởi Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy những người đàn ông lo lắng nhiều hơn có thể có nguy cơ phát triển bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2 (còn gọi là bệnh tim mạch) cao hơn khi họ già đi. 

Tại sao lại như vậy? Căng thẳng quá độ có thể gây ra sự hao mòn nghiêm trọng trên cơ thể từ trong ra ngoài. Mùa hè năm ngoái, các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia đã phát hiện ra rằng tóc bạc thực sự là do căng thẳng và dấu hiệu lão hóa có thể tạm dừng hoặc thậm chí ít quay trở lại khi tác nhân gây căng thẳng được loại bỏ .

5. Duy trì trọng lượng khỏe mạnh

Chuyên gia bật mí 5 mẹo hay nhất trong cuộc sống giúp bạn kéo dài thanh xuân, đánh tan mệt mỏi, trẻ hóa làn da - Ảnh 6
Nguồn: Shutterstock

Theo một nghiên cứu được công bố trong tháng này trên tạp chí JAMA Network Open, có lượng mỡ thừa trong cơ thể có thể làm giảm chức năng nhận thức của bạn. Các rối loạn nhận thức như chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer tăng lên một cách tự nhiên theo tuổi tác. 

Các nhà nghiên cứu đã phân tích mức độ chất béo trong cơ thể của gần 9.200 người và những người có nhiều chất béo nội tạng hơn có mức độ tổn thương mạch máu cao hơn và đạt điểm thấp hơn trong các bài kiểm tra nhận thức ngay cả sau khi điều chỉnh các yếu tố nguy cơ khác. 

Các nhà nghiên cứu viết: "Các chiến lược để ngăn ngừa hoặc giảm mỡ và chất béo trong cơ thể có thể duy trì chức năng nhận thức ở người lớn."

Theo Eat this Not that

Mc thời tiết VTV lên sóng xinh đẹp không kém gì Mc Hàn Quốc

Mc thời tiết VTV lên sóng xinh đẹp không kém gì Mc Hàn Quốc

So sánh Hương Liên với các Mc thời tiết Hàn Quốc khác, cô không thua kém gì, thậm chí còn quyến rũ và có thiện cảm hơn hẳn.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập ngăn ngừa lão hóa bí quyết giảm lão hóa da cách trẻ hóa làn da

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới