10 quan niệm sai lầm khiến tủ quần áo của chúng ta trở nên vô vị

Dưới đây là một danh sách những quan niệm sai lầm phổ biến khiến chúng ta không thể trông bắt mắt và khó thể hiện "bản thân" của mình với sự trợ giúp của quần áo.

Trên thực tế: Màu đen không tốt cho tất cả mọi người và bản thân nó không thể che giấu cân nặng tăng thêm. Để làm cho cơ thể gầy đi trông thấy, bạn cần chọn đồ đúng cách chứ không phải quần áo màu đen.

Các nhà tạo mẫu khuyến cáo: Những phụ nữ muốn che đi khuyết điểm nên tránh mặc những bộ đồ có chất liệu vải hoặc lông đen bóng. Tuy nhiên, những điểm nhấn tương phản sẽ giúp tạo ra một hình ảnh ngoạn mục và đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những nhược điểm.

Quan niệm sai lầm: sọc ngang khiến cơ thể trông to hơn.

Trên thực tế: Kiểu quần áo, cũng như màu sắc và độ rộng của sọc đều quan trọng. Các đường tương phản lớn cung cấp cho cơ thể thêm khối lượng. Các sọc ngang thu hẹp sẽ kéo dài cơ thể một cách trực quan.

Các nhà tạo mẫu khuyên bạn: Hãy thoải mái sử dụng những đường kẻ sọc mỏng, phù hợp với loại cơ thể của bạn. Bổ sung quần áo sọc với những thứ sẽ giúp tạo thêm các đường dọc cho cơ thể của bạn.

Quan niệm sai lầm: quần áo màu trăng tinh khiết khiến bạn trông béo hơn.

Thực tế: Kiểu dáng quan trọng hơn màu sắc.

Các nhà tạo mẫu khuyên: Hãy chọn kiểu cắt trang phục phù hợp với cơ thể của bạn để làm nổi bật những ưu điểm của nó. Kết hợp quần áo sáng màu với các món đồ có màu sắc khác để tạo hình ảnh khác nhau cho những dịp khác nhau.

Quan niệm sai lầm: quần ống nhỏ chỉ hợp với phụ nữ cao.

Trên thực tế: Quần ống nhỏ trông sẽ đẹp và tôn dáng, chúng không chỉ dành cho những người sở hữu đôi chân dài.

Các nhà tạo mẫu khuyến cáo: Ngược lại, quần dài đến mắt cá chân có màu sáng có thể khiến cơ thể ngắn lại. Những quý cô thấp bé nên ưu tiên những mẫu có tông màu trầm với phần eo cao và đi cùng giày cao gót.

Quan niệm sai lầm: đồ quá khổ phù hợp với tất cả mọi người.

Trên thực tế: Hầu hết các quý cô sẽ trông thanh lịch hơn khi diện những bộ đồ bồng bềnh, nhưng vẫn có những người nên cẩn thận trong việc lựa chọn trang phục như vậy.

Các nhà tạo mẫu khuyên: Trang phục oversize hoàn toàn phù hợp với phụ nữ cao và gầy vì chúng tăng thêm vẻ mỏng manh cho hình ảnh. Đối với những cô nàng thấp bé, cũng như những người sở hữu thân hình không chuẩn, điều quan trọng là phải cân đối tỷ lệ và tránh mặc nhiều món đồ quá lố.

Quan niệm sai lầm: thắt lưng bản rộng sẽ "tạo" vòng eo, giúp cơ thể trông mảnh mai hơn

Trên thực tế: Một chiếc thắt lưng bản rộng hoặc sáng màu, được thiết kế để tập trung sự chú ý vào vòng eo, có tác dụng ngược lại đối với những quý cô thừa cân: nó thu hút sự chú ý đến những vùng có vấn đề.

Các nhà tạo mẫu khuyên: Những phụ nữ có thân hình cong sexy nên chọn những chiếc váy dài đến đầu gối hoặc dài hơn một chút, nơi vòng eo sẽ được di chuyển lên hoặc xuống. Những chiếc váy có cổ chữ V sẽ giúp làm nổi bật vòng một nở nang và kéo dài cổ một cách trực quan.

Quan niệm sai lầm: thật tệ khi kết hợp nhiều hơn 3 màu trong một cái nhìn

Trên thực tế: Quy tắc "không quá 3 màu" được phát minh ra dành cho những người tuân theo quy định về trang phục và không muốn nổi bật giữa đám đông. Nếu bạn có cảm giác về phong cách và sự hài hòa, bạn có thể kết hợp nhiều hơn 3 màu trong một hình ảnh một cách an toàn.

Các nhà tạo mẫu khuyên: Hãy chọn quần áo có một số màu cụ thể sẽ chiếm ưu thế. Các sắc thái còn lại nên được bổ sung vừa phải. Hãy ghi nhớ các quy tắc kết hợp màu sắc .

Quan niệm sai lầm: bạn không thể kết hợp các họa tiết khác nhau trong một hình ảnh.

Trên thực tế: Một số mẫu họa tiết trong một hình ảnh trông mới mẻ và không tầm thường, nhưng chúng phải nhấn mạnh sự xuất hiện và bổ sung cho hình ảnh hơn là phân tán sự chú ý.

Các nhà tạo mẫu khuyên: Các mẫu họa tiết nên có điểm chung, chẳng hạn như màu sắc. Cùng một mẫu họa tiết với các kích cỡ khác nhau sẽ trông hoàn hảo. Các hình hình học (hình vuông, hình thoi, chấm bi, sọc) trông cũng hoàn hảo khi kết hợp với nhau và với các họa tiết khác.

Quan niệm sai lầm: màu hồng chỉ hợp với trẻ em và phụ nữ trẻ

Trên thực tế: Tùy thuộc vào kiểu dáng, nó có thể được mặc ở mọi lứa tuổi.

Các nhà tạo mẫu khuyên: Kết hợp màu hồng với các màu khác (trắng, xám, be, xanh lam, tím), có tính đến loại màu và đặc điểm cơ thể của bạn sẽ vẫn phù hợp và tôn dáng. Phụ nữ 50 tuổi nên chọn màu san hô.

Quan niệm sai lầm: trang phục rườm rà và bồng bềnh khiến bạn trông béo hơn

Trên thực tế: Sự hào nhoáng và kiểu cách trang phục sẽ mang lại sự dịu dàng cho hình ảnh của bạn. Đồng thời, các yếu tố trang trí quá mức sẽ tăng thêm vài cân cho vẻ ngoài của bạn.

Các nhà tạo mẫu khuyên: Lựa chọn an toàn nhất là những đường diềm may trên tay áo. Chúng phù hợp với tất cả mọi người và trông ngoạn mục cho vẻ ngoài chứ không cần quá nhiều chi tiết rườm rà. Nếu bạn không có thân hình chuẩn, hãy cố gắng tránh những chiếc váy chỉ có diềm xếp nếp. Chúng sẽ "nới rộng" cơ thể.

Theo Brightside