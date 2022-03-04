Chăm sóc da ban đêm thế nào để thu được kết quả 'ngoài mong đợi'? Cùng bỏ túi ngay những bí quyết này nhé!

Để có được làn da săn chắc và hoàn hảo, điều quan trọng là phải có một chế độ chăm sóc da và nghỉ ngơi hợp lý vào ban đêm. Do sự ô nhiễm và cuộc sống căng thẳng, làn da của bạn bắt đầu xấu đi và đôi khi chúng bị xỉn màu. Với một lối sống lành mạnh, thói quen chăm sóc da vào ban đêm, các tế bào da bắt đầu tự phục hồi. Với các bước cơ bản sau đây, làn da của bạn sẽ được thoải mái vào ban đêm.

Loại bỏ lớp trang điểm của bạn với một loại nước tẩy trang phù hợp là rất quan trọng đối với quy trình chăm sóc da. Nước tẩy trang nên dịu nhẹ với làn da nhưng vẫn hữu dụng với việc loại bỏ kẻ mắt, phấn má và lớp trang điểm khỏi khuôn mặt. Người ta khuyến cáo rằng nên tránh xa các loại mỹ phẩm có chứa chất tẩy rửa. Dầu hạnh nhân có thể là một trong những chất tẩy trang thay thế mỹ phẩm thông thường làm tăng thêm vẻ sáng bóng cho làn da của bạn.