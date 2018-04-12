Chăm chỉ đắp mặt nạ dưỡng da ban đêm này, vết thâm nám, tàn nhang mờ hẳn sau 1 lần áp dụng

Chăm sóc da 12/04/2018 11:14

Những vết thâm sạm "cứng đầu" do mụn hay nám, tàn nhang sẽ bị xóa mờ đáng kể sau 1 đêm bằng các mặt nạ tự nhiên này.

Vết thâm, sạm da là vấn đề rất khó điều trị. Ngoài ra, các vết thâm sạm này sẽ khó xóa mờ hơn khi hắc sắc tố melanin nằm sâu bên trong lớp biểu bì. 

Hiện nay, có rất nhiều công nghệ thẩm mỹ hỗ trợ xóa mờ các vết thâm sạm, tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện để áp dụng. Nếu đang tìm kiếm phương pháp phục hồi sắc tố da từ tự nhiên cấp tốc, dưới đây là 3 công thức bạn nên áp dụng. Đặc biệt, có thể tận dụng các loại mặt nạ này để chăm sóc da ban đêm, sau thời gian ngắn, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ.

Xóa mờ vết thâm quanh mắt bằng dứa

Dứa giàu Vitamin C, A có khả năng cải thiện sắc tố, đồng thời xóa mờ hắc sắc tố melanin vượt trội giúp làn da nhanh chóng trở nên trắng mịn.

Trong khi đó, bột nghệ có tính tẩy, diệt khuẩn, chống viêm mạnh, cùng lượng curcumin lớn giúp loại bỏ tế bào chết, lớp da hư tổn trên bề mặt. Nhờ đó, trong thời gian ngắn sẽ tạo dựng lại làn da mới, mịn màng, trắng hồng rạng rỡ.

Cách thực hiện khá đơn giản, bạn chuẩn bị khoảng 100gr dứa đã sơ chế và 1 muỗng canh bột nghệ. Dứa mang ép lấy nước hoặc nghiền nhuyễn cho vào chiếc bát nhỏ, thêm bột nghệ vào rồi khuấy đều.

Tiếp đó, dùng bông mềm lau khô da mặt bằng nước ấm hoặc nước muối sinh lý. Sau đó, thoa hỗn hợp dứa và bột nghệ lên, mát xa nhẹ nhàng, nằm thư giãn thêm 20 - 25 phút thì vệ sinh sạch là hoàn thành. 

Chăm chỉ đắp mặt nạ dưỡng da ban đêm này, vết thâm nám, tàn nhang mờ hẳn sau 1 lần áp dụng - Ảnh 1
Vết thâm quanh mắt sẽ bị xóa mờ đáng kể sau 1 đêm đắp mặt nạ dứa và bột nghệ - Ảnh: Internet 

Xóa mờ vết thâm nám bằng khoai tây

Khoai tây là nguyên liệu khá quen thuộc đối với chị em phụ nữ. Loại củ này chứa lượng lớn chất chống oxy hóa góp phần loại bỏ hắc sắc tố cực nhanh chóng giúp vết thâm bị xóa mờ chỉ sau vài ngày áp dụng. 

Loại nguyên liệu này khá lành tính, có thể kết hợp với nhiều thành phần tự nhiên khác để làm mặt nạ dưỡng da.

Để các vết thâm nám bị xóa mờ hẳn sau 1 đêm, bạn nên kết hợp khoai tây với chanh. Đầu tiên, nghiền mịn nửa củ khoai tây luộc chín, thêm 1 muỗng canh nước cốt chanh rồi trộn đều. Đắp mặt nạ này lên da khoảng 20 - 25 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Chăm chỉ đắp mặt nạ dưỡng da ban đêm này, vết thâm nám, tàn nhang mờ hẳn sau 1 lần áp dụng - Ảnh 2
Mặt nạ chanh và khoai tây giúp xóa mờ vết thâm nhanh chóng chỉ sau 1 đêm - Ảnh: Internet

Xóa mờ vết thâm mụn bằng trà xanh

Trà xanh chứa lượng chất chống oxy hóa cực lớn đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm lão hóa. Đồng thời, phối hợp với lượng dưỡng chất, vitamin dồi dào trong trà xanh cải thiện quá trình sản sinh tế bào mới, lấp đầy các vết thâm sạm do mụn để lại nhanh chóng.

Có nhiều cách sử dụng trà xanh để xóa mờ vết thâm sau mụn nhưng đơn giản nhất là dùng nước trà xanh tươi rửa mặt 2 lần mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể dùng bột trà xanh trộn với nước lọc, mật ong, dầu dừa, dầu ô liu để đắp mặt nạ vào ban đêm. 

Chăm chỉ đắp mặt nạ dưỡng da ban đêm này, vết thâm nám, tàn nhang mờ hẳn sau 1 lần áp dụng - Ảnh 3
Trà xanh có công dụng xóa mờ vết thâm sau mụn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Chăm chỉ đắp các mặt nạ theo 3 công thức trên đều đặn mỗi tối, các vết thâm, nám hay tàn nhang sẽ mờ đi đáng kể trong thời gian ngắn, thậm chí là sau 1 đêm nếu da hấp thụ tốt dưỡng chất.

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