Cách dưỡng da ban đêm cho da dầu mụn phù hợp nhất

Làn da bị mụn thường do tăng tiết bã nhờn từ các tuyến mồ hôi trên da. Đồng thời, các tế bào chết trên da và bụi bẩn tích tụ lâu ngày sẽ gây bít tắc lỗ chân lông gây ra mụn.

Da dầu rất dễ mắc phải những vấn đề như mụn, lỗ chân lông to, xỉn màu. Đa số mọi người thường dành nhiều thời gian để lựa chọn sản phẩm chữa mụn, dưỡng ẩm, kiềm dầu mà quên mất việc dưỡng da ban đêm phù hợp. Tuy nhiên, cách dưỡng da ban đêm cho da dầu mụn đúng lại mới chính là yếu tố quyết định đến làn da trong ngày hôm sau được căng sáng, ẩm mượt, ít tiết dầu.

Dù có trang điểm hay không thì cũng cần thiết phải tẩy trang. Đây là bước dưỡng da cơ bản mà rất cần thiết để loại bỏ bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông sau một ngày dài.

Một số nguyên nhân gây ra mụn khác có thể kể đến như thức khuya, ăn nhiều thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, căng thẳng kéo dài và cách chăm sóc da không đúng.

Dùng kem tẩy trang để loại sạch 'tàn dư' của lớp trang điểm

Trước khi tẩy trang cần rửa tay thật sạch để tránh sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào da mặt. Sau đó, dùng kem tẩy trang để loại sạch "tàn dư" của lớp trang điểm trước đó.

Bước 2: Làm sạch da dầu

90% nguyên nhân gây ra các vấn đề về da là do da mặt không sạch. Đặc biệt, da dầu là loại da rất dễ bắt bụi và khó chăm sóc. Do đó, cần chọn sữa rửa mặt phù hợp và phải rửa sạch mặt tận sâu trong lỗ chân lông. Bước rửa mặt được thực hiện tốt cũng là cách giúp cho các sản phẩm dùng sau đó dễ dàng hấp thụ hiệu quả vào da hơn rất nhiều.

Cần chọn sữa rửa mặt phù hợp và phải rửa sạch mặt tận sâu trong lỗ chân lông

Đối với da mụn hoặc da dầu, nên chọn sữa rửa mặt có chứa a-xít salicylic giúp giảm lượng nhờn cho da một cách dịu nhẹ. Hoặc có thể chọn những sản phẩm rửa mặt dạng gel để chăm sóc làn da nhờn. Chúng có tính kiềm dầu và giúp làm sạch sâu hiệu quả mà không làm mất đi sự cân bằng ẩm tự nhiên của làn da.

Nếu chọn các sản phẩm sữa rửa mặt tạo bọt thì nên lưu ý không tạo bọt quá nhiều và rửa trong thời gian quá lâu. Lí do bởi điều này sẽ làm tước đi lớp dầu tự nhiên trên da và khiến da khô căng, nhiều dầu hơn.

Khi thực hiện thao tác với sữa rửa mặt, nên bắt đầu từ vùng da không có mụn đến vùng da nhiều mụn. Thực hiện thao tác nhẹ nhàng và không lặp lại để tránh mụn bị lây lan từ vùng này qua vùng khác.

Không tạo bọt sữa rửa mặt quá nhiều và không nên rửa trong thời gian quá lâu

Dùng khăn cotton sạch để lau mặt. Nên tránh dùng khăn bẩn vì rất dễ gây nhiễm khuẩn gây mụn.

Sau khi rửa mặt xong, nên kết hợp xông mặt để giúp lỗ chân lông mở rộng và hấp thụ tốt dưỡng chất hơn. Có thể dùng bát nước nóng để xông mặt hoặc dùng chiếc khăn ấm đắp lên mặt.

Bước 3: Đắp mặt nạ

Đắp mặt nạ trị mụn

Nên đắp mặt nạ tối đa 2-3 lần/tuần và thực hiện sau khi rửa, xông mặt. Trong những ngày không đắp mặt nạ thì có thể không thực hiện bước này. Khi đắp mặt nạ, cần lưu ý thực hiện đúng cách để không vướng phải sai lầm.

Bước 4: Cân bằng da với Toner

Sử dụng toner để giúp đưa da trở về độ pH chuẩn 5.5

Tiếp theo bước rửa mặt (hoặc đắp mặt nạ) là thoa nước hoa hồng (toner) nhằm giúp cân bằng da và se khít lỗ chân lông. Cần sử dụng toner để giúp đưa da trở về độ pH chuẩn 5.5.

Nếu không tin tưởng vào độ an toàn của nước hoa hồng và để tránh da dầu bị kích ứng thì bạn có thể tự làm loại toner phù hợp với da dầu mụn.

Cách sử dụng:

Da dầu nhờn nên sử dụng nước hoa hồng (tẩy trang) đúng cách

Đổ toner ra bông tẩy trang, sau đó lau nhẹ nhàng trên da. Thực hiện thao tác này cho đến khi thấy miếng bông không còn màu vàng hoặc đen.

Bước 5: Thoa tinh chất đặc trị mụn

Đặc trị là bước quan trọng để giải quyết những vấn đề về da. Những sản phẩm này có nhiều dạng khác nhau như sản phẩm đặc trị, sản phẩm có độ thẩm thấu cao hoặc chứa các vitamin có lợi cho da.

Chọn sản phẩm có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn để giúp đặc trị mụn

Nên chọn sản phẩm có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn để giúp đặc trị mụn như serum. Dùng serum đúng cách sẽ giúp làn da có những thay đổi tích cực. Trong đó, serum vitamin C là lựa chọn chứa chất chống oxy hóa mang lai hiệu quả cao.

Đặc trị là bước quan trọng để giải quyết vấn đề da mụn

Có thể dùng 1 sản phẩm duy nhất hoặc kết hợp 2-3 sản phẩm lại với nhau. Nếu da xuất hiện mụn thì nên dùng sản phẩm chấm mụn để vết mụn bớt đỏ và xẹp đi.

Bước 6: Dưỡng ẩm

Dùng các sản phẩm dưỡng ẩm là cách để làm se khít lỗ chân lông, giảm bóng nhờn và cân bằng độ pH cho da hiệu quả.

Với mỗi loại sản phẩm lại có một kết cấu và phù hợp với từng loại da khác nhau. Vậy nên, cần cân nhắc kĩ khi chọn sản phẩm dưỡng ẩm cho da dầu, mụn.

Dùng các sản phẩm dưỡng ẩm để làm se khít lỗ chân lông, giảm bóng nhờn

Hiện nay, các sản phẩm có thể được biết với các tên theo mức độ giữ ẩm cho da gồm: Gel - Lotion - Emulsifier - Cream - Ointments.

Thay vì dùng kem dưỡng có kết cấu quá đậm đặc thì nên sử dụng gel dưỡng hoặc sữa dưỡng. Chỉ cần dùng để chấm 5 điểm cho mặt và 3 điểm cho cổ rồi thoa đều.

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Chấm 5 điểm cho mặt và 3 điểm cho cổ rồi thoa đều

Lưu ý:

Kết hợp massage da mặt trước khi đắp mặt nạ.

Sau khi thoa dưỡng ẩm, nên nằm ngủ với tư thế ngửa để kem không dính ra gối và không bị vi khuẩn xâm nhập lên da mặt.

Khi thoa toner, serum, dưỡng ẩm nên thực hiện từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên nhằm tránh da mặt bị chảy xệ và giúp tăng độ đàn hồi cho da.

Không chạm tay vào mụn và nặn mụn

Dùng kem chống nắng để bảo vệ da mỗi khi ra ngoài.

Điều chỉnh chế độ sinh hoạt và ăn uống có nhiều chất xơ, cắt giảm các sản phẩm từ sữa, sinh hoạt lành mạnh và luôn uống đủ nước mỗi ngày.

Không chạm tay vào mụn và nặn mụn

Dùng giấy thấm dầu thường xuyên trong ngày để có thể lấy đi lượng dầu thừa.

Với quy trình dưỡng da ban đêm cho da dầu mụn vừa được chia sẻ trên, hi vọng bạn gái sẽ có cách chăm sóc da phù hợp và loại bỏ được những vết mụn xấu xí trên da.