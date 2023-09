Thoát khỏi làn da dầu mụn tức thì nhờ công thức tự làm sửa rửa mặt handmade cho da nhờn

Da dầu nhạy cảm thường khá kén các loại sữa rửa mặt do thành phần hóa chất không hợp với da có thể gây mụn bọc, mụn viêm rất khó chữa. Do vậy, tự làm sữa rửa mặt handmade là sự lựa chọn hợp lý, an toàn với những cô nàng có làn da dầu nhạy cảm, dễ nổi mụn.

Chọn cho mình 1 loại sữa rửa mặt hợp với da là điều này vô cùng quan trọng bởi lẽ, nhiều chị em không quá quan tâm đến việc lựa chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với da của mình mà chỉ cho rằng sữa rửa mặt chỉ là để làm sạch da. Tuy nhiên, chọn sữa rửa mặt không đúng với tính chất da có thể gây mụn, khô da, kích ứng, và khiến da nhờn càng tiết dầu nhiều hơn.