Thoát khỏi làn da dầu mụn tức thì nhờ công thức tự làm sửa rửa mặt handmade cho da nhờn

Chọn cho mình 1 loại sữa rửa mặt hợp với da là điều này vô cùng quan trọng bởi lẽ, nhiều chị em không quá quan tâm đến việc lựa chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với da của mình mà chỉ cho rằng sữa rửa mặt chỉ là để làm sạch da. Tuy nhiên, chọn sữa rửa mặt không đúng với tính chất da có thể gây mụn, khô da, kích ứng, và khiến da nhờn càng tiết dầu nhiều hơn.

Da dầu nhạy cảm thường khá kén các loại sữa rửa mặt do thành phần hóa chất không hợp với da có thể gây mụn bọc, mụn viêm rất khó chữa. Do vậy, tự làm sữa rửa mặt handmade là sự lựa chọn hợp lý, an toàn với những cô nàng có làn da dầu nhạy cảm, dễ nổi mụn.

Sữa rửa mặt handmade chứa 100% hữu cơ không gây tác dụng phụ trên da, không chỉ tránh được các vấn đề về da dầu như mụn, chàm, dầu thừa,... mà còn rất nhẹ nhàng đối với da mặt. Với cách làm vô cùng đơn giản dưới đây, bạn có thể tự làm sữa rửa mặt cho da nhờn với các thành phần từ thiên nhiên giúp làm sáng da và ngừa mụn rất tốt.

Sữa rửa mặt sạch mụn trắng da từ mật ong và chanh

Mật ong có tác dụng dưỡng ẩm và cân bằng độ pH cho làn da. Thoạt nghe có vẻ không đúng vì da dầu đã quá nhờn dính rồi sao còn cần cấp ẩm làm gì. Tuy nhiên, thực tế da dầu bắt nguồn từ việc da thiếu ẩm, mất cân bằng độ ẩm nên da sẽ tiết nhiều dầu thừa để tự bảo vệ.

Một loại sữa rửa mặt cấp ẩm nhẹ nhàng từ mật ong sẽ giúp da dầu có đủ độ ẩm cần thiết. Đồng thời, tính chất kháng khuẩn của mật ong còn giúp chống viêm, ngừa mụn hiệu quả. Chanh trong công thức cũng là thành phần diệt khuẩn hữu hiệu, giúp làm trắng da tự nhiên mà không khiến cho da bị bắt nắng.

Sữa rửa mặt từ mật ong và chanh vừa dưỡng trắng lại ngừa mụn hiệu quả -Ảnh: Internet

Cách làm sữa rửa mặt handmade từ mật ong và chanh:

- Trộn 1 thìa canh mật ong cùng với 1 thìa canh nước cốt chanh tươi

- Dùng 1 miếng bông tẩy trang, thấm đẫm dung dịch rửa mặt rồi thoa đều lên mặt

- Dùng tay massage nhẹ nhàng trong khoảng 2-3 phút để làm sạch bề mặt da, sau đó rửa sạch với nước lạnh

Sữa rửa mặt trị mụn cho da nhờn từ giấm táo và nước khoáng

Giấm táo pha loãng có độ pH chuẩn 5.5 rất nhẹ dịu với da, có khả năng làm sạch vi khuẩn, bụi bẩn tích tụ dưới lỗ chân lông, giúp lỗ chân lông hết bít tắc.

Rửa mặt bằng giấm táo hàng ngày giúp trị mụn rất tốt mà không lo da kích ứng - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 1 thìa canh giấm táo cùng với 3 thìa canh nước khoáng

- Lấy 1 miếng bông tẩy trang, thấm đẫm dung dịch vừa làm rồi thoa đều lên da mặt. Bạn cũng có thể dùng 3-4 miếng bông tẩy trang để đắp lên da trong khoảng 2-3 phút để tăng hiệu quả làm sạch

- Dùng tay massage nhẹ nhàng rồi rửa sạch với nước lạnh

Với cả 2 loại sữa rửa mặt này, bạn đều có thể tăng liều lượng lên để cất vào hũ kín, bảo quản trong tủ lạnh dùng dần rất tiện lợi và hiệu quả nhanh chóng. Hãy rửa mặt thật sạch với sữa rửa mặt handmade 2 lần mỗi ngày để da hết dầu nhờn và sáng khỏe suốt mùa hè bạn nhé!