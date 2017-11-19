Da mặt trắng mịn, tươi trẻ như em bé với 3 loại sữa rửa mặt 'nhà làm' này

Từ lâu, chanh đã được coi là "nguyên liệu vàng" đối với sắc đẹp của phụ nữ. Khi kết hợp chanh với lá bạc hà, chúng ta sẽ có được hỗn hợp làm sạch và se khít lỗ chân lông tuyệt vời. Hơn thế, hỗn hợp này còn mang lại cho làn da cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái nhờ tinh dầu bạc hà thanh mát.

- Chanh

- Lá bạc hà hoặc tinh chất bạc hà

Cách thực hiện

Bước 1: Chanh vắt lấy nước cốt, lá bạc hà tươi giã nhuyễn, sau đó trộn đều hai nguyên liệu với nhau bảo quản trong lọ thủy tinh. Bạn có thể sử dụng 3 – 4 giọt tinh dầu bạc hà thay cho lá bạc hà.

Bước 2: Dùng bông tẩy trang thấm vào hỗn hợp rồi thoa đều lên mặt một cách nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Thay miếng bông khác mỗi khi thấy chúng chuyển màu, thực hiện tương tự cho đến khi không còn vết gì trên bông tẩy trang thì dừng lại.

Bước 3: Rửa mặt với nước lạnh để se khít lỗ chân lông. Bạn có thể thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt vì lúc này khả năng thẩm thấu của da rất tốt.

Công thức 2: Sữa tươi không đường

Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ, sữa tươi còn là "bí kíp" giúp chị em phụ nữ chăm sóc, nuôi dưỡng làn da. Ngoài tác dụng dưỡng ẩm tuyệt vời, các thành phần trong sữa còn giúp loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn bám dính trên da, đem lại làn da sạch mịn màng và căng bóng.

Nguyên liệu:

- Sữa tươi không đường

Chú ý: Các bạn cũng có thể cho nước cốt chanh vào sữa để tăng hiệu quả làm sạch.

Cách thực hiện:

Bước 1: Thoa đều một lớp sữa lên khắp mặt.

Bước 2: Mát xa nhẹ nhàng trong vòng 5 phút để dưỡng chất trong sữa thẩm thấu vào bên trong và lấy đi những bụi bẩn trên da.

Bước 3: Cuối cùng là rửa mặt thật sạch với nước lạnh.

Công thức 3: Hỗn hợp mật ong và bột yến mạch

Đây là sự kết hợp mang đến cho bạn một hỗn hợp sữa rửa mặt tự nhiên vô cùng hiệu quả. Bột yến mạch sẽ giúp làm sạch sâu và loại bỏ lớp tế bào chết phía trên. Trong khi đó, mật ong lại có tác dụng sát khuẩn, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn gây tổn hại da, đồng thời cung cấp dưỡng chất và cân bằng độ ẩm.

Nguyên liệu:

- Mật ong

- Bột yến mạch

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy 3 muỗng canh mật ong trộn đều với 1 muỗng canh bột yến mạch.

Bước 2: Thoa đền hỗn hợp lên da mặt, chú ý đến các khu vực tiết nhiều nhờn như cánh mũi, cằm và gò má. Mát xa nhẹ nhàng 3 – 5 phút.

Bước 3: Rửa lại mặt thật sạch bằng nước lạnh.

Chúc bạn thành công!