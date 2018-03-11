Biết được cách làm kem chống nắng dành cho da dầu mụn này, cả mùa hè không lo da đen sạm, bắt nắng

Chăm sóc da 11/03/2018 09:37

Ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân gây nên vô số vấn đề về da như nám, sạm đen, bỏng rát, thậm chí là ung thư vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, kem chống nắng là món mỹ phẩm mà mọi phụ nữ không thể thiếu, đặc biệt là những bạn sở hữu làn da bóng dầu và thường xuyên nổi mụn.

Trong ánh nắng mặt trời có rất nhiều tác nhân xấu điển hình như tia UVA, UVB, chúng có thể xâm nhập vào các tế bào da làm tăng sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân của nám, tàn nhang, đốm nâu, đen sạm, thậm chí là ung thư da vô cùng nguy hiểm.

Hơn thế, tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời, da dễ bị bỏng rát, nổi mẩn đỏ, kích ứng do nhiệt độ cao. 

Đối với làn da dầu nhờn và dễ nổi mụn, tác nhân từ môi trường này càng nguy hiểm hơn. Tia tử ngoại khiến các nốt mụn lâu lành và dễ để lại vết thâm sạm. Bên cạnh đó, nhiệt độ càng cao càng khiến da mất nước và tiết nhiều mồ hôi, dầu nhờn hơn. 

Biết được cách làm kem chống nắng dành cho da dầu mụn này, cả mùa hè không lo da đen sạm, bắt nắng - Ảnh 1
Kem chống nắng là món mỹ phẩm mà phụ nữ không thể thiếu, đặc biệt là người sở hữu da dầu nhờn, nhiều mụn - Ảnh: Internet

Ngoài việc sử dụng các dòng sản phẩm chống nắng ngoài thị trường, bạn hoàn toàn có thể tự tay thực hiện một lọ kem chống nắng ngay tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên vô cùng lành tính dưới đây.

Kem chống nắng tự nhiên cho da dầu mụn

Công thức kem chống nắng này có thành phần từ sáp ong, dầu ô liu và oxit kẽm. Tất cả các nguyên liệu này đều rất lành tính với da và có khả năng chống nắng cực kỳ vượt trội, không thua kém gì các sản phẩm ngoài thị trường. 

Bên cạnh đó, dầu ô liu và sáp ong đều giàu axit amin, chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng điều trị và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Đây chính là điều cần thiết nhất đối với làn da dầu mụn. 

Đồng thời, nguồn dưỡng chất trong các nguyên liệu trên có khả năng hạn chế sản sinh hắc sắc tố melanin hiệu nghiệm, từ đó giúp da xóa mờ nám, thâm sạm và trở nên trắng hồng rạng rỡ.

Cách thực hiện kem chống nắng cho da dầu mụn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 4 muỗng canh sáp ong

- 3 muỗng canh dầu ô liu

- 1 muỗng canh oxit kẽm

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho sáp ong đã chuẩn bị vào nồi, đun đến khi chúng tan chảy hết.

Bước 2: Khi sáp ong đã tan hết, cho dầu ô liu vào, dùng muỗng khuấy thật đều tay.

Biết được cách làm kem chống nắng dành cho da dầu mụn này, cả mùa hè không lo da đen sạm, bắt nắng - Ảnh 2
Kem chống nắng từ sáp ong, dầu ô liu và oxit kẽm giúp bảo vệ da vô cùng vượt trội - Ảnh: Internet

Bước 3: Đợi hỗn hợp trong nồi sôi, thêm oxit kẽm vào, trộn đều một lần nữa thì tắt bếp.

Bước 4: Khi hỗn hợp đã nguội, cho chúng vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Cách sử dụng:

Mỗi buổi sáng, trước khi ra ngoài 30 - 40 phút, bạn thoa đều kem chống nắng dành cho da dầu mụn đã thực hiện đều lên các vùng da như mặt, cánh tay, cổ, ngực. Sau khi thoa kem, mát xa nhẹ nhàng để chúng thẩm thấu vào da nhanh hơn nhằm đạt hiệu quả chống nắng cao hơn.

Biết được cách làm kem chống nắng dành cho da dầu mụn này, cả mùa hè không lo da đen sạm, bắt nắng - Ảnh 3
Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày là cách bảo vệ da tốt nhất, đặc biệt là làn da dầu nhờn, đầy mụn - Ảnh: Internet

Lưu ý: 

- Nếu hoạt động nhiều giờ đồng hồ ngoài trời, bạn nên thoa kem chống nắng với tần suất 3 - 4 giờ/lần. 

- Bạn có thể mua oxit kẽm ở các cửa hàng mỹ phẩm. 

Chỉ với vài bước thực hiện đơn giản, bạn đã sở hữu được lọ kem chống nắng dành cho da dầu mụn hoàn toàn từ thiên nhiên, cực kỳ an toàn với da.

Nhà có kem đánh răng hãy chà lên mặt trước khi ngủ, mụn nhọt, sẹo thâm, lỗ chân lông to cũng trị dứt điểm mà chẳng cần đi spa cho tốn kém

Nhà có kem đánh răng hãy chà lên mặt trước khi ngủ, mụn nhọt, sẹo thâm, lỗ chân lông to cũng trị dứt điểm mà chẳng cần đi spa cho tốn kém

Kiên trì áp dụng theo đúng công thức làm đẹp sau da mặt sẽ trở nên căng sáng, trắng mịn, mụn và sẹo thâm lâu năm cũng một đi không trở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   kem chống nắng dành cho da dầu kem chống nắng dành cho da mụn kem chống nắng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 30 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 56 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen