Biết được cách làm kem chống nắng dành cho da dầu mụn này, cả mùa hè không lo da đen sạm, bắt nắng

Hơn thế, tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời, da dễ bị bỏng rát, nổi mẩn đỏ, kích ứng do nhiệt độ cao.

Trong ánh nắng mặt trời có rất nhiều tác nhân xấu điển hình như tia UVA, UVB, chúng có thể xâm nhập vào các tế bào da làm tăng sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân của nám, tàn nhang, đốm nâu, đen sạm, thậm chí là ung thư da vô cùng nguy hiểm.

Ngoài việc sử dụng các dòng sản phẩm chống nắng ngoài thị trường, bạn hoàn toàn có thể tự tay thực hiện một lọ kem chống nắng ngay tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên vô cùng lành tính dưới đây.

Đối với làn da dầu nhờn và dễ nổi mụn, tác nhân từ môi trường này càng nguy hiểm hơn. Tia tử ngoại khiến các nốt mụn lâu lành và dễ để lại vết thâm sạm. Bên cạnh đó, nhiệt độ càng cao càng khiến da mất nước và tiết nhiều mồ hôi, dầu nhờn hơn.

Kem chống nắng tự nhiên cho da dầu mụn

Công thức kem chống nắng này có thành phần từ sáp ong, dầu ô liu và oxit kẽm. Tất cả các nguyên liệu này đều rất lành tính với da và có khả năng chống nắng cực kỳ vượt trội, không thua kém gì các sản phẩm ngoài thị trường.

Bên cạnh đó, dầu ô liu và sáp ong đều giàu axit amin, chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng điều trị và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Đây chính là điều cần thiết nhất đối với làn da dầu mụn.

Đồng thời, nguồn dưỡng chất trong các nguyên liệu trên có khả năng hạn chế sản sinh hắc sắc tố melanin hiệu nghiệm, từ đó giúp da xóa mờ nám, thâm sạm và trở nên trắng hồng rạng rỡ.

Cách thực hiện kem chống nắng cho da dầu mụn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 4 muỗng canh sáp ong

- 3 muỗng canh dầu ô liu

- 1 muỗng canh oxit kẽm

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho sáp ong đã chuẩn bị vào nồi, đun đến khi chúng tan chảy hết.

Bước 2: Khi sáp ong đã tan hết, cho dầu ô liu vào, dùng muỗng khuấy thật đều tay.

Kem chống nắng từ sáp ong, dầu ô liu và oxit kẽm giúp bảo vệ da vô cùng vượt trội - Ảnh: Internet

Bước 3: Đợi hỗn hợp trong nồi sôi, thêm oxit kẽm vào, trộn đều một lần nữa thì tắt bếp.

Bước 4: Khi hỗn hợp đã nguội, cho chúng vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Cách sử dụng:

Mỗi buổi sáng, trước khi ra ngoài 30 - 40 phút, bạn thoa đều kem chống nắng dành cho da dầu mụn đã thực hiện đều lên các vùng da như mặt, cánh tay, cổ, ngực. Sau khi thoa kem, mát xa nhẹ nhàng để chúng thẩm thấu vào da nhanh hơn nhằm đạt hiệu quả chống nắng cao hơn.

Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày là cách bảo vệ da tốt nhất, đặc biệt là làn da dầu nhờn, đầy mụn - Ảnh: Internet

Lưu ý:

- Nếu hoạt động nhiều giờ đồng hồ ngoài trời, bạn nên thoa kem chống nắng với tần suất 3 - 4 giờ/lần.

- Bạn có thể mua oxit kẽm ở các cửa hàng mỹ phẩm.

Chỉ với vài bước thực hiện đơn giản, bạn đã sở hữu được lọ kem chống nắng dành cho da dầu mụn hoàn toàn từ thiên nhiên, cực kỳ an toàn với da.