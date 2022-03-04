Những sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng và cách bảo vệ da hiệu quả dưới tia UV mà ai cũng cần biết

Làm đẹp 04/03/2022 14:00

Kem chống nắng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bạn khỏi tia UV và ung thư da. Nhưng theo Viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), không phải ai cũng bôi kem chống nắng đúng cách. 

Việc bôi kem chống nắng không đúng cách có thể khiến bạn dễ bị tác động bởi các tia UV nguy hiểm và có thể gây tổn thương cho da. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những sai lầm khác mà mọi người thường mắc phải khi sử dụng kem chống nắng. 

1. Chỉ thoa kem khi Trời nắng

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng và cách bảo vệ da hiệu quả dưới tia UV mà ai cũng cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi thoa kem chống nắng. Bạn có thể nghĩ rằng vì mặt trời đã dịu hoặc trời nhiều mây nên bạn không thể bị cháy nắng. AAD phát hiện ra rằng chỉ 20% người Mỹ sử dụng kem chống nắng vào những ngày nhiều mây, mặc dù 80% tia UV có thể xuyên qua da của bạn vào những ngày nhiều mây. Biện pháp phòng ngừa an toàn nhất là thoa kem chống nắng bất cứ khi nào bạn ra ngoài. 

Bạn nên luôn có tuýp kem chống nắng bên mình. Kem chống nắng không nên chỉ được sử dụng cho những dịp đặc biệt như: 

  • Đi đến bãi biển
  • Ngồi gần hồ bơi
  • Đi bộ đường dài

Một thói quen tốt cần có là thoa kem dưỡng ẩm cho da mặt và cơ thể có SPF. Điều này sẽ đảm bảo bạn được bảo vệ hàng ngày, ngay cả khi bạn không ra bên ngoài. 

2. Sử dụng một chai kem chống nắng cũ

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng và cách bảo vệ da hiệu quả dưới tia UV mà ai cũng cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Kem chống nắng có thể hết hạn sử dụng. Theo quy định của FDA, kem chống nắng phải giữ được độ bền ban đầu trong ba năm. Nhưng nếu bạn không biết kem chống nắng đã nằm trong tủ của mình bao lâu, thì an toàn nhất là bạn nên vứt nó ra ngoài. Hầu hết các loại kem chống nắng phải có ngày hết hạn. Nếu không, bạn có thể ghi ngày mua trên chai để không sử dụng kem hết hạn. 

Khi kem chống nắng hết tác dụng, các chất hóa học bên trong sẽ phân hủy. Điều này có nghĩa là chúng không còn mạnh như trước đây và bạn có thể bôi kem chống nắng mà không có tác dụng bảo vệ nào. 

3. Chỉ sử dụng kem chống nắng dạng xịt

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng và cách bảo vệ da hiệu quả dưới tia UV mà ai cũng cần biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Kem chống nắng dạng xịt rất dễ sử dụng và dễ thoa. Nhưng chúng không phủ đều trên da của bạn, dẫn đến bỏng ở những vùng không được che phủ. Khi bạn xịt kem chống nắng, hãy xoa đều sau đó. Nếu bạn định sử dụng kem chống nắng dạng xịt cho mặt, hãy xịt vào tay trước rồi mới thoa. 

FDA đang nghiên cứu ảnh hưởng của việc vô tình hít phải kem chống nắng dạng xịt. Họ không chắc liệu nó có an toàn hay không. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tránh xịt kem chống nắng gần khuôn mặt của mình hoặc gia đình. 

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng và cách bảo vệ da hiệu quả dưới tia UV mà ai cũng cần biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Có thể bạn ghét cảm giác thoa kem chống nắng, hoặc bạn không nghĩ rằng màu da của mình cần nó. Nhưng sự thực là kem chống nắng có lợi cho tất cả mọi người. Một số tông màu da cần nhiều kem chống nắng hơn những tông da khác. Tuy nhiên, bất kể tông da hay sắc tộc, bạn nên thoa kem chống nắng. Mọi người đều phải đối mặt với nguy cơ da bị tổn thương và lão hóa sớm từ khi phơi nắng. 

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, bạn sẽ cần kem chống nắng có thành phần hoạt tính là oxit kẽm hoặc titanium dioxide. Bạn cũng nên tránh các loại kem hoặc kem chống nắng có mùi thơm. 

5. Không áp kem lại đủ

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng và cách bảo vệ da hiệu quả dưới tia UV mà ai cũng cần biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nếu bạn đang bơi lội hoặc ra ngoài và đổ mồ hôi nhiều, bạn cần phải thoa kem chống nắng thường xuyên. Một sai lầm mà mọi người mắc phải là nghĩ thoa một là đủ. Tuy nhiên, nếu bạn không có kem chống nắng chống nước hoặc chống mồ hôi, kem chống nắng sẽ không kéo dài hiệu quả sau lần bôi đầu tiên. Nếu bạn có kem chống nắng này, bạn nên thoa kem trước 20 phút hoặc hơn khi da khô. 

Một nguyên tắc chung là thoa lại kem chống nắng sau mỗi hai giờ. Đặc biệt nếu bạn đang ở dưới ánh nắng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn vẫn cần thoa lại thường xuyên bất kể thời tiết hay mức độ SPF của kem chống nắng. 

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng và cách bảo vệ da hiệu quả dưới tia UV mà ai cũng cần biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Bạn có thể không thoa đủ kem chống nắng. Bạn nên thoa một lượng kem chống nắng đầy đủ mới có được tác dụng. Bạn cũng cần tập trung vào mắt cá chân, bàn chân và tai, nơi bạn ít bôi kem nhất. Đây là những nơi thường bị bạn bỏ qua nhất khi thoa kem. Giữ an toàn cho đầu của bạn bằng cách đội mũ ngoài việc bôi kem chống nắng. 

Bạn hầu như không bao giờ có thể bôi đủ kem chống nắng. Nhiều hơn là tốt nhất, mặc dù bạn có thể xoa đều kem. Sử dụng kem chống nắng dạng lotion có xu hướng có độ che phủ tốt nhất. Loại kem chống nắng này có thể bảo vệ nhiều hơn so với kem chống nắng dạng xịt. 

7. Sử dụng SPF dưới 30

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng và cách bảo vệ da hiệu quả dưới tia UV mà ai cũng cần biết - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Nếu bạn không chú ý đến nhãn, bạn đang không mua được loại kem chống nắng phù hợp với mình. Bất cứ thứ gì dưới 30 SPF sẽ không phải là biện pháp bảo vệ hiệu quả cho bạn. AAD đề xuất loại kem chống nắng phổ rộng, chống nước và có chỉ số SPF từ 30 trở lên. 

Khi thoa đúng cách, kem chống nắng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư da. Nó cũng có thể bảo vệ và trì hoãn làn da của bạn khỏi lão hóa do ánh nắng mặt trời. FDA đã cập nhật các quy định về kem chống nắng và bất kỳ loại kem chống nắng nào có SPF từ 15 trở lên và phổ rộng đều thực hiện tốt công việc bảo vệ da khỏi bị cháy nắng. 

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng và cách bảo vệ da hiệu quả dưới tia UV mà ai cũng cần biết - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Sai lầm cuối cùng của mọi người là chỉ sử dụng kem chống nắng để bảo vệ họ khỏi ánh nắng mặt trời. Mặc dù kem chống nắng rất quan trọng, nhưng bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác: 

  • Tìm kiếm bóng râm khi có sẵn
  • Mặc quần áo chống nắng như áo sơ mi dài tay và quần dài
  • Đội mũ rộng vành
  • Đeo kính râm chống tia cực tím
  • Chọn quần áo có nhãn yếu tố bảo vệ tia cực tím (UPF)

Theo Webmd 

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